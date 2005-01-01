Военная начинка Крыма заставила Турчинова беспокоиться за «глубокий тыл»

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россия из Крыма может атаковать «глубокие тылы» Украины.

По его мнению, Крым «максимально милитаризирован». «Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота России. Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу», – цитирует «Интерфакс-Украина» Турчинова.

Он отметил, что зенитные ракеные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. «Все это представляет для нас серьезную угрозу», – пояснил глава СНБО.

Также Турчинов ответил на вопрос, какова вероятность того, что в случае обострения конфликта с Россией будет применена военная авиация.

«Мы этого не исключаем. Широкомасштабный конфликт, в первую очередь, будет отличаться от ситуации на Востоке Украины использованием ВКС России, в том числе, штурмовой авиации, крылатых ракет. И для нас тема противовоздушной обороны, защиты важных стратегических объектов страны от этой угрозы очень важна», – сказал Турчинов.

По его словам, украинские ВС «в деталях» изучают масштабное применение российской авиации в Сирии, ее «сильные и слабые стороны». Турчинов заявил, что Киев понимает, «насколько это может быть серьезной проблемой».

Он также добавил, что для Украины приоритетным направлением расширения сотрудничества со «стратегическими партнерами» является усиление средств ПВО. Секретарь СНБО утверждает, что Украина «имеет серьезные наработки в этой сфере».

Ранее Турчинов рассказывал о «планах» Кремля взять Киев в 2014 году.