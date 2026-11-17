17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Россиянам раскрыли простой способ отличить настоящую черную икру от подделки
Эксперт РЭУ Тефикова посоветовала проверять черную икру горячей водой
Заместитель руководителя Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» РЭУ имени Плеханова Светлана Тефикова рассказала, как с помощью горячей воды отличить натуральную черную икру от желатиновой имитации.
По словам Тефиковой, самый надежный домашний тест для проверки качества деликатеса заключается в использовании горячей воды, передает Ura.ru.
Эксперт пояснила, если бросить в нее несколько настоящих икринок, они помутнеют и побелеют из-за сворачивания белка. Желатиновая подделка при этом растворится или оставит красящий след. Кроме того, у натурального продукта внутри зерна видна глазная точка, а сами икринки легко лопаются при нажатии языком, тогда как имитация упруго пружинит.
«Черная икра – это икра осетровых рыб, белуги, осетра, севрюги, стерляди», – объяснила Тефикова. Она напомнила, что дикие осетровые практически истреблены, их вылов запрещен, поэтому вся легальная черная икра сегодня выращивается на фермах.
При выборе продукта эксперт посоветовала обращать внимание на регион производства. Известные легальные производители находятся в Астраханской и Вологодской областях, а также в хозяйствах средней полосы. С 2024 года икра подлежит обязательной маркировке, которую можно проверить через приложение «Честный знак». В составе качественного продукта должны быть только икра и соль, наличие консервантов и красителей говорит о низком качестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о достаточном количестве красной икры на российском рынке к Новому году.
В сентябре суд в Хабаровске вынес приговор пытавшимся перевезти в Москву более 100 кг черной икры.
В феврале Казахстан назвали лидером по закупкам российской черной икры.