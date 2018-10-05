На Украине пригрозили создать способную «достать до Москвы» ракету

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак утверждает, что ВПК Украины якобы способен создать ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров, которая «может достать до Москвы».

По словам Бадрака, «конфликт с Россией» якобы вызвал «серьезный всплеск» развития украинских военных технологий, при этом он утверждает, украинские инженеры способны произвести даже больше, чем вооруженные силы Украины могут взять на вооружение, передает РИА «Новости».

По его мнению, новое оружие призвано «изменить риторику переговоров», так как Украина, вооружившись «сотней-двумя таких ракет», получит возможность «диктовать свои условия» и «отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции».

Напомним, в апреле президент Украины Петр Порошенко пообещал начать серийное производство ракеты «Ольха» в 2018 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о провале украинских военных разработок.