В России высмеяли планы Украины «возродить» советские ЗРК

Планы Украины «возродить» советские зенитно-ракетные комплексы – очередная попытка Киева обойтись советским наследием, выдав модернизацию за «новое» вооружение, заявили российские пользователи соцсетей, комментируя сведения о намерении Украины создать ПВО на основе советских ЗРК типа «Куб».

Украинский военный эксперт в своем блоге на сайте «Обозревателя» сообщил, что Киев планирует создавать новые комплексы ПВО по образцу систем времен СССР. Вернуть в строй Украина, по его словам, хочет сразу шесть типов ЗРК: это 2К12 «Куб», 9К330 «Тор», С-125, С-200В и два типа С-300 (С-300В1 и С-300В).

Згурец назвал «реанимацию» советских ЗРК крайне сложной задачей для нынешней Украины, так как у разработчиков нет соответствующей документации и лицензий, а также неясно, какие компании вообще способны сделать это.

Пользователи российских соцсетей сомневаются в способности украинских военных инженеров создать комплексы, аналогичные советским, кроме того, считают, что коррумпированные украинские военные руководители уже распродали все советское оружие со складов, сообщает PolitPoste.

«100% сейчас покрасят и скажут, что это «новая украинская разработка», – пишет один из пользователей.

«Гражданская авиация вообще над Украиной перестанет летать», – добавил другой.

«После принятия на вооружение ВСУ пулеметов «Максим» это вполне логичный ход. В музеях Украины еще куча хлама хранится, вполне сгодится попилить на этом бабла», – пишет третий.

Отметим, что недавно Украина договорилась с Чехией о поставках из этой страны десятков отремонтированных БМП-1 (BVP-1 – выпускались по советской лицензии в Чехии) и самоходных гаубиц «Гвоздика», также выпускавшихся по советской лицензии – в Польше, то есть, по сути, советской бронетехники.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах украинской армии, из-за которых Украине пришлось покупать БМП в Чехии.