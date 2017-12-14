В Чехии рассказали о крупных поставках вооружений Украине

Чешская частная компания Czechoslovak Group поставит на Украину десятки отремонтированных боевых машин пехоты BVP-1, выпускавшихся в социалистической Чехословакии по советской лицензии, и самоходных гаубиц 2S1 «Гвоздика», которые при социализме выпускались в Польше.

Представитель частной компании по производству промышленного оборудования и вооружений Czechoslovak Group Андрей Чиртек отметил, что поставку осуществит входящая в эту компанию фирма Excalibur Army в сотрудничестве с польской фирмой Wtorplast. Он не сообщил точное количество поставляемой на Украину техники и ее стоимость. Экспорт осуществится через Польшу, передает РИА «Новости».

Чиртек заявил, что состояние этой техники после генерального ремонта практически «отвечает уровню заново изготовленной». Ремонт заключался в том, что проводилась полная разборка машин и агрегатов, диагностика составных частей и замена пришедшего в негодность оборудования. Также компания произвела послеремонтный монтаж и проверку функционирования систем.

«Ни в коем случае речь не идет об «экспорте металлолома», – заявил Чиртек.

Ранее компания поставляла вооружение армии Индонезии, тесно сотрудничала с чешской армией.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах украинской армии, из-за которых Украине пришлось покупать БМП в Чехии.