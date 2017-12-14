Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту

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18 апреля, среда  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Макрон насмешил равнением на Путина

Для знакомства с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон выбрал в прошлом году ВерсальФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
Владимир Путин не дает покоя западным лидерам – его демонизируют и одновременно сравнивают себя с ним. Эммануэль Макрон похвастался французским журналистам тем, что он ровня Путину и тот его понимает. Эти слова были произнесены не под запись – но и в состоявшемся перед тем интервью французский президент наговорил такого, что над ним смеются уже в нескольких столицах. Подробности...
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Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
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Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту

Из-за нехватки БМП армия использует грузовики и даже школьные автобусыФото: Vasily Fedosenko/Reuters
На Украине разгорается очередной скандал в оборонной сфере. На сей раз речь идет об остром дефиците наиболее значимых компонентов вооружения сухопутных войск – легкой бронетехнике, точнее, БМП-1. Крупную партию таких бронемашин еще советского производства согласились продать чехи, но проблему ВСУ это не решит. Эта проблема куда более сложного характера. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия

Андрей Бабицкий, журналист
Почему мода на все антироссийское продолжает оставаться на постсоветском пространстве устойчивым трендом, несмотря на то, что курс на евроинтеграцию никак не улучшил положения дел в выбравших его государствах? Ответ очевиден. Подробности...
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Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами

Сергей Шмидт, историк (Иркутск)
Один из самых интересных моментов в теме «плохо подготовились к новой холодной войне» – недостаточно глобализировались. Да-да, в том и прикол. Подробности...

Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

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          Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту

          Из-за нехватки БМП армия использует грузовики и даже школьные автобусы   18 апреля 2018, 13:00
          Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
          Текст: Денис Селезнев

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          На Украине разгорается очередной скандал в оборонной сфере. На сей раз речь идет об остром дефиците наиболее значимых компонентов вооружения сухопутных войск – легкой бронетехнике, точнее, БМП-1. Крупную партию таких бронемашин еще советского производства согласились продать чехи, но проблему ВСУ это не решит. Эта проблема куда более сложного характера.

          Хорошо известны многочисленные кадры 2014 года: «герои АТО» восседают на грузовиках, обваренных стальными листами, цепями, прутками и другими металлоизделиями по самым замысловатым схемам. Бурный рост различных пехотных соединений в этот период привел к тому, что ВСУ не хватило техники и нередко приходилось довольствоваться школьными автобусами. Причем речь шла не только о спешно создаваемых новых подразделениях, но и о кадровых механизированных и танковых бригадах, где даже наличная техника нередко оказывалась неработоспособной ввиду небрежного хранения или разворованной материальной части.

          Дополнительно проредили парк легкой бронетехники боевые действия 2014–2015 годов. Согласно фотоотчетам, опубликованным на сайте Lostarmor, ВСУ потеряли 752 единицы БМП-1 и БМП-2, из которых порядка 500 были захвачены ополчением Донбасса в виде трофеев. Стоит подчеркнуть, что речь идет только о тех случаях, которые подтверждены фотографиями, так что реальные потери могут быть существенно выше.

          В частности, в мониторинге международного военного рейтинга The Military Balance за 2013 год указывалось, что Украина располагает 2,3 тыс. единиц БМП, но в отчете за 2017 год числится только 1100 единиц. То есть запасы уменьшили более чем вдвое. И дело тут не только в потерях на поле боя. Стоит учесть, что эти машины производились на территории России, соответственно, все запчасти и комплектующие остались там же. Обычно для ремонта подобной техники на Украине применяют метод разборки нескольких машин для восстановления одной, что ускоряет убыль запасов.

          БМП-1 (фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости)
          БМП-1 (фото: Геннадий Дубовой/РИА «Новости»)

          От СССР Украине досталось более 2 тыс. единиц БМП-1, и за годы независимости неоднократно предпринимались попытки продать их всем желающим. В итоге удалось реализовать немногим более 300 штук – 100 единиц в Ирак, 100 единиц в Чад и по 50 штук в Судан и Эфиопию. При этом, как уже сказано выше, в условиях отсутствия запчастей для реализации экспортных контрактов приходилось разбирать машины с хранения. Неизвестно, сколько БМП-1 исчезло таким образом, но к 2013 году в отчетах The Military Balance числится только 994 машины этого типа.

          За последующие четыре года война и проблемы с поставками запчастей от производителя сократили эту цифру до 193. Именно такое число БМП-1 сейчас находится в украинской армии и внутри страны. И, как признаются представители военной промышленности, резервов для его увеличения или хотя бы поддержания нет.

          Возникает вопрос – на чем теперь ездить украинской пехоте. С более современной машиной БМП-2 тоже есть проблемы, но их на балансе сохранилось побольше – порядка 900 штук. Однако, если исходить из штатной численности ВСУ и примерно 90 механизированных батальонов в их составе, армии необходимо более 2,5 тыс. БМП. А в реальности есть только 1100.

          Более чем двукратный дефицит восполняют по-разному. Например, комплектуют батальоны такими машинами, как МТ-ЛБ, а также устаревшими БТР-70 и даже БТР-60. Другой метод состоит в том, что батальон называют не механизированным, а мотопехотным, предоставляя ему вместо легкой бронетехники грузовики. В таком состоянии находятся как минимум 15 батальонов ВСУ.

          Наконец, недостающие машины можно купить. Но где? Желающих продавать Украине подобную технику немного. Во-первых, она мало у кого еще осталась – из Восточной Европы запасы бывшего ОВД продавались в Африку и на Ближний Восток не менее активно, чем с Украины. Во-вторых, еще с 2014 года действует отчасти и формальный, но все-таки запрет на поставку летального оружия Украине со стороны ЕС.

          По сути, единственным местом, где Украина могла бы закупать бронетехнику, остается Чехия. Местная компания Excalibur Army, производившая БМП-1 еще во времена СССР, после распада ОВД стала скупать советскую технику для последующего ремонта и перепродажи. Помимо прочего, компании удалось купить 400 единиц таких машин у Швеции, которая, в свою очередь, закупала их из запасов бывшей армии ГДР.

          Поначалу эти БМП предназначались для поставок в Ирак, и в начале 2015 года было заявлено, что компания загружена иракским контрактом на годы вперед. Но вскоре разгорелся скандал: Швеция запротестовала, что ее техника окажется именно в Ираке, куда поставки оружия по шведским законам запрещены. Так или иначе, но в течение того же 2015 года в Ираке оказалось от 50 до 100 бывших германских машин. Тогда же был заключен контракт на поставку еще одной сотни в Нигерию. Но как минимум 200 единиц БМП-1 по-прежнему оставались на складах компании. С конца 2016 года украинская сторона начала активно продвигать идею приобрести эту партию для нужд ВСУ. Наконец, в 2017 году стало известно, что чешские БМП все-таки появятся на Украине, а в начале 2018-го в Сети появились фотографии перевозимых машин.

          Без украинских традиций не обошлось и на сей раз. Быстро выяснилось, что машины достаются минобороны едва ли не вдесятеро дороже, чем закупаются у чехов. Слив подробностей контракта в украинские СМИ стал отголоском политической борьбы, накалявшейся с приближением выборов. Схема такова.

          Excalibur Army продает польской компании Wtorplast БМП-1 по цене 20 тыс. евро. Поляки отделяют башню от корпуса и перепродают украинцам эту же машину по частям уже за 165 тыс. долларов. На Житомирском бронетанковом заводе башню ставят на место и накидывают еще 40 тыс. долларов сверху. Таким образом, для минобороны машина стоит уже 205 тыс. Все довольны, кроме до сих пор не сдающихся борцов за европейскую Украину.

          Ирония в том, что всего за несколько лет до этого Украина продавала эти самые БМП-1 в Африку по цене чуть менее 100 тыс. долларов, а иногда еще дешевле – в обмен на элитные автомобили. Забавно и то, что украинские патриоты долго ждали помощи от «цивилизованного Запада» в виде чудо-оружия, а получили старую советскую машину по баснословной цене.

          У истоков этой схемы стоят представители отцов-основателей Новой Украины. Причем представители обоих отцов. Это заместитель секретаря СНБО Александра Турчинова Олег Гладковский – давний партнер Петра Порошенко и владелец автомобильной корпорации «Богдан» (которая тоже неплохо зарабатывает на поставках автохлама для ВСУ), и представитель турчиновского «Народного фронта» Сергей Пашинский, который является главой парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны. В этот комитет также входят известная своей психической нестабильностью Татьяна Черновол, самый распиаренный нацист Украины Андрей Белецкий, владелец «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, немного подзабытый уже «герой Майдана» Дмитрий Ярош и даже Надежда Савченко. Впрочем, маловероятно, что все они претендуют на долю малую в схеме с чешскими БМП.

          Этот тандем просматривается во многих аналогичных аферах с распилом украинского военного бюджета, за что «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» можно только поблагодарить. Как говорится, чем больше они украдут, тем меньше БМП приедут под Донецк.

          Кстати, военный бюджет Украины в этом году резко вырос не просто так. В 2019-м пройдут выборы, и пока у «Народного фронта» нет шансов попасть в новый состав парламента как единой силе. Поэтому «усиление боеспособности» ВСУ нужно интенсифицировать. 

          Есть информация, что 18 апреля Верховная рада будет рассматривать вопрос о коррупции при закупках в Чехии, однако рассмотрит его все тот же комитет по обороне, возглавляемый одним из отцов коррупционной схемы. Так что можно не сомневаться, что гнусные домыслы будут развеяны проверенным патриотом Пашинским в пух и прах.

          В конечном счете даже закупка столь крупной партии легкой бронетехники у братьев-славян не способна исправить дело с дефицитом БМП в ВСУ. Искать любые возможности приобрести что-нибудь за границей придется и далее. Не выглядит фантастикой даже такой вариант, по которому Украина выкупит свои же бывшие машины, ранее проданные в Африку. Естественно, по двойной цене.


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