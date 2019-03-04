Стало известно, как соратники Порошенко наживались на российских запчастях к военной технике

Украинские СМИ провели расследование, по результатам которого выяснили, что лица из окружения действующего президента страны Петра Порошенко наживались на поставках российских запчастей к военной технике, завышая их стоимость в разы.

В расследовании Bihus.info, содержание которого анализирует УНИАН, речь идет о генеральном директоре государственного концерна «Укроборонпром» Павле Букине и бывшем заместителе секретаря СНБО Украины Олеге Гладковском. Как утверждают авторы расследования, схема крылась в покупке высотомеров РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50 российского производства для самолетов Ан-26, непосредственно закупкой занималась компания «Укрспецэкспорт», которую в 2016 году возглавлял Букин.

По данным системы Prozorro, на которые ссылаются авторы расследования, стоимость контракта составляла 14,38 млн гривен (более 535 тыс. долларов по нынешнему курсу). Стоимость техники, заявленная на границе, «не слишком отличалась от контрактной», указывает издание, – 11,85 млн гривен (более 441 тыс. долларов). Отмечается, что запчасти перепродавались двум фирмам из ОАЭ прежде чем попасть на Украину.

По словам авторов расследования, «в истории с высотомерами – проблема не в российском происхождении деталей». По их подсчетам, «Укрспецэкспорт» переплатил за высотомеры в семь раз. «На самом деле то, что прилетело в Киев якобы за 12 млн гривен – вылетало из Эмиратов в пять раз дешевле», – пишет украинское издание, указывая, что заявленная в ОАЭ стоимость груза составляла 90 тыс. долларов. Из Москвы, по данным украинских расследователей, груз вылетал с ценой даже меньше 90 тыс. долларов.

В статье говорится, что договор с «Укрспецэкспортом» был заключен 26 августа 2016 года, а менее чем через неделю компания «АН Сервис» перечислила фирме беспрецедентный аванс в 80% от суммы контракта. «Судя из переписки участников схемы, большую часть этих денег – тот самый беспрецедентный аванс в 80% – обналичили и разделили еще до того, как привезли товар», – подчеркивают авторы расследования.

Согласно их данным, чистая прибыль организаторов схемы составила 300 тыс. долларов.

О том, что на Украине существуют лазейку для покупки запрещенной российской техники, сообщалось и ранее. Так, в мае прошлого года в перечне попавших под введенные Киевом санкции российских предприятий обнаружили неточности, которые позволяли украинским компаниям закупать продукцию «КамАЗа».

Напомним, еще в 2014 году Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в военно-промышленном комплексе.