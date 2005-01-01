На Украине обнаружили лазейку для покупки запрещенной российской техники

В перечне попавших под введенные Киевом санкции российских предприятий допускались неточности, которые позволяли украинским компаниям закупать российские товары.

В частности, такую «ошибку» допустили при описании ПАО «КамАЗ»: в строке адреса указали не проспект Автозаводской, 2 в городе Набережные Челны, а переулок. Украинские контрагенты благодаря этому и дальше покупали продукцию «КамАЗа», передает УНИАН.

В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что подобные ошибки обнаруживались ранее в санкционных списках, и тогда ведомство обращалось в компетентные органы с просьбой провести верификацию данных. Ведомство также добавило, что не являлось инициатором применения санкций против «КамАЗа».

Напомним, украинский президент Петр Порошенко летом 2014 года запретил любое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере. Несмотря на заявления об «агрессии» со стороны Москвы, Украина наращивает торговый оборот с Россией и остается главным торговым партнером якобы «оккупированного» Крыма.