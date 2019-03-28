На Украине похвастались замещением российских комплектующих

На украинских оборонных предприятиях решены наиболее критические проблемы в сфере замещения комплектующих российского производства, сообщили в концерне «Укроборонпром».

В «Укроборонпроме» заявили, что наибольший прогресс заметен в бронетанковой отрасли. Там отметили, что завод имени Малышева освоил производство гусениц для БМП, для чего необходимо было заменить стандарт стали, передает «Укринформ».

В госконцерне отчитались, что с 2014 года было налажено сотрудничество с более 500 частным предприятиями.

При этом самой сложной остается ситуация с импортозамещением в авиационной отрасли, поскольку это связано с правилами и нормами, регулирующими безопасность полетов, сообщает «Укроборонпром». Там отметили, что замена одной системы самолета требует организации дополнительных испытаний.

На Украине нередко объявляют о «достижениях» в оборонной сфере, однако при ближайшем рассмотрении вводимые там «новшества» не выдерживают критики. Зачастую новейшие образцы украинской военной техники оказываются не самой удачной модернизацией советского вооружения. Так, в феврале в Сети появилось видео с модернизированной реактивной системой залпового огня БМ-21УМ «Берест» на шасси автомобиля КрАЗ, которая получила обидное прозвище «Град-коротышка». Тогда же Украина заявила о завершении испытаний старых советских ЗРК. Подвергалась критике и украинская крылатая ракета из «сверхпрочного шоколада». Параллельно с этим украинский ВПК распродает последние секреты.

Кроме того, на Украине разразился крупный скандал из-за информации о хищениях в оборонной сфере. По информации местных СМИ, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Также сообщалось, что предприятиям «Укроборонпрома» продавали высотомеры российского производства для Ан-26 по цене, завышенной в пять раз.