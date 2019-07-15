Турчинов заявил о способности Украины уничтожить Крымский мост за минуты

Украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить российские военные корабли любого класса на их базах в Черном и Азовском морях, ракеты могут уничтожить и Крымский мост, заявил экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов.

Турчинов в интервью Lb.ua заявил, что Киев смог модернизировать ракетные комплексы С-125 и разработать свой комплекс крылатых ракет для противодействия России в Черном и Азовском морях.

«Комплексное решение этой проблемы – мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», созданный в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости, в течение нескольких минут, снести мост, которым так кичится Россия», – сказал экс-глава СНБО.

Он добавил, что комплекс «Нептун» якобы был разработан с нуля, поскольку «полученные в наследство от СССР мы отдали русским».

«Проделан огромный объем работы – работы, которая делает нас сильными и заставляет считаться с нашими интересами», – отметил Турчинов.

В апреле советник украинского президента Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что крылатые противокорабельные ракеты «Нептун» могут поразить цели в Севастопольской бухте. Бирюков сказал, что «россияне нервничают» из-за «Нептуна».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как появилась ракета и почему при ее создании не обошлось без внешней помощи.