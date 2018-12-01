Советник Порошенко пригрозил Севастополю ракетами

Крылатые противокорабельные ракеты «Нептун» могут поразить цели в Севастопольской бухте, заявил советник украинского президента по вопросам армии Юрий Бирюков.

Он заявил, что ракета может пролететь примерно 300 км и «стелиться» над поверхностью моря на высоте 5 м, передает РИА «Новости».

Бирюков считает, что «россияне нервничают» из-за «Нептуна», так как рассчитывали, что Украина будет «failed state» – несостоявшимся государством, у которого «ничего не получится».

Очередной этап испытаний «Нептуна» прошел в пятницу в Одесской области.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как появилась ракета, и почему при ее создании не обошлось без внешней помощи.

Следует отметить, что на сегодняшний день реальных доказательств успешности испытаний Украина не предоставила.

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