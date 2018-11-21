Украине помогают создать ракету, способную угрожать России

Украинское политическое руководство объявило о громком успехе: созданная в Киеве ракета «Нептун» успешно поразила цели во время испытаний. И хотя сам «Нептун» поразительно напоминает старый советский аналог и никаких доказательств успешности испытаний представлено не было, кое-что заставляет отнестись к украинским заявлениям более чем серьезно.

В среду на полигоне под Одессой прошли испытания украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Утверждается, что впервые были поражены восемь надводных целей из восьми на дальности почти 300 километров. Об этом заявляет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Аналогичные заявления сделал и министр обороны страны Степан Полторак, которого цитировала «Украинская правда». «Буквально 10 минут назад мне доложили об успешном завершении испытаний противокорабельного комплекса «Нептун», – заявил он.

«Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, – проверить дальность и точность поражения надводных целей. Модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережий», – отчитался в свою очередь Турчинов.

Об успешном испытании «Нептуна» – первой украинской крылатой противокорабельной ракеты – президент Петр Порошенко объявил еще в январе. Как писала тогда газета ВЗГЛЯД, похоже, Украина все же приблизилась к собственному производству нового для страны вида оружия. Многие российские специалисты оценивали факт появления таких ракет более чем серьезно.

В августе во время учений ВСУ в Одесской области также состоялись пуски тех же ракет. Турчинов тогда объявил: ракета поразила цель на расстоянии 100 километров. Но, подчеркнул глава СНБО, максимальная дальность «Нептуна» куда больше – до 300 км. Сейчас, если верить заявлениям киевских руководителей, достигнута и эта цель.

Об испытаниях в своем «Фейсбуке» написал и президент страны Петр Порошенко. «Продолжаем усиливать обороноспособность украинского войска», – добавил он. В свете недавней украинской провокации в Керченском проливе такое «усиление» не может не настораживать. Если эта ракета действительно достигнет заявленных характеристик и будет размещена на побережье Черного моря – российскому Черноморскому флоту может угрожать реальная опасность.

Показательно, что по окончании испытаний Турчинов провел совещание с разработчиками ракетной техники и руководством ВСУ «для определения приоритетных направлений усиления защиты Черноморско-Азовского региона». Реальное оружие для сдерживания «российской гибридной агрессии» в Азово-Черноморском регионе нужно уже сегодня, настаивает в публикации в киевском издании «Деловая столица» украинский военный эксперт Михаил Жирохов. По его оценке, «Нептун» уже вполне работоспособен. Но, сетует он, пока эта ракета находится на стадии испытаний, и о разворачивании серийного производства будут говорить только к середине следующего года.

Почему разработка «Нептуна» шла так долго и в чем реальное достижение украинских инженеров? Главный вопрос в головке самонаведения (ГСН), которая требует современной электроники. После распада СССР все предприятия, которые занимались данной тематикой, остались на территории современной России. Иначе говоря, Украине приходится разрабатывать ГСН самостоятельно. Если верить заявлениям об успешности поражения целей во время испытаний, Украина создала собственную головку самонаведения (хотя прямо так украинские политики и не утверждают). А это очень высокотехнологичный военный продукт, которым обладают буквально несколько стран в мире.

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Военный эксперт Алексей Леонков по этому поводу отметил, что отсутствие головки самонаведения сегодня не проблема при условии, если известны координаты цели. «Ставится модуль GPS, который будет отслеживать координаты и на определенном этапе сделает «кивок» в сторону цели и поразит ее», – пояснил он газете ВЗГЛЯД.

Зато Леонков не уверен, что испытания ракеты «Нептун» прошли успешно и цели действительно уничтожены. «Запустить ракету и сказать, что она попала, – дело нехитрое. Где, например, видеокадры, что она куда-то попадает, где данные телеметрии? Кстати, о пусках таких ракет, если они происходят в акватории, где происходят гражданские суда, обычно уведомляют. Что-то не слышал, чтобы такое было», – удивляется Леонков.

Стоит, правда, напомнить, что в целом Украина на самом деле не представила ничего нового. Так, авторы «профильного» блога bmpd называют «Нептун» в значительной мере «копией» советской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса «Уран» (Х-35, или, вернее, ее модернизированного варианта Х-35У).

«Это не аналог Х-35, это и есть Х-35, – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. – То есть этот «Нептун» – это старая советская ракета. Фактически Украина выдает старую ракету за новую». По словам Дрозденко, в Х-35, ставшей теперь «Нептуном», украинцы практически ничего не поменяли: боевая часть и электроника остались теми же, что и были в советское время. «К старой ракете приделали дополнительную стартово-разгонную ступень, потому что она стартует не с авиационного носителя, а с земли. Ну, еще эту ракету перекрасили. Вот и все», – сказал он.

Есть, правда, и другие точки зрения по этому поводу.

В отличие от своих коллег военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, посмотрев видеозапись, признался, что впечатлен глубиной переработки этого советского образца.

«Мы были свидетелями серьезного упадка всей экономики и конкретно «Укроборонпрома»,

– сказал Кошкин газете ВЗГЛЯД. – Они давно занимаются «Нептуном», было много неполадок – и вдруг такой высокий результат. Думаю, здесь не обошлось без помощи специалистов извне». Хотя детали для ракеты «разными схемами» возможно закупить в Китае и в Европе, эксперт далек от мысли, что голову «Нептуна» на Украине доработали самостоятельно.

«Насколько я знаю, США стараются их опекать. Есть информация, к примеру, что блокпосты Мариуполя оборудуются продвинутой аппаратурой, способной считывать мобильные номера абонентов, находящихся от блокпоста в радиусе нескольких километров. По имеющейся информации, устанавливают их именно американские специалисты», – сообщил собеседник.

Правда, от оценки точности новой ракеты эксперт воздержался. «Восемь из восьми попаданий, это по их оценкам. Но трудно сказать достоверно, было ли такое количество попаданий», – заметил Кошкин.

Можно резюмировать: на сегодняшний день реальных доказательств успешности испытаний Украина не предоставила. Нет также никаких подтверждений успешной разработки Киевом ключевой технологии для таких ракет – головки самонаведения. Есть только пропагандистские заявления с явно предвыборным уклоном – и явные признаки того, что Украине помогают очень квалифицированные иностранные инженеры.

И все же если дело и дальше пойдет таким образом, можно не сомневаться – ракета «Нептун» будет доведена до ума.