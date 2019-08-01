Украинская армия маскируется под сборище пьяниц и уголовников

В украинской армии процветает «криминальное паханство», потому что туда «набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов «широкого профиля». С таким заявлением выступил один из украинских политиков со ссылкой на документ генштаба страны. Однако при более глубоком изучении ситуации легко заметить, что украинская армия существенно изменила свой облик за последнее время.

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ. Об этом он написал на своей странице в Facebook. В доказательство он опубликовал письмо заместителя начальника генштаба генерал-майора Николая Думенко начальнику генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко, написанное еще 6 мая.

Согласно этому документу, с начала года с военной службы в ВСУ уволено 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава. При этом 81 процент уволившихся военнослужащих «не изъявил желания заключать следующий контракт и освободился после окончания контракта». При этом, по сравнению с таким же периодом прошлого года, этот показатель вырос почти на 30 процентов. Кроме того, в письме отмечается, что наибольший отток контрактников замечен в частях, участвующих в боевых действиях в Донбассе. Думенко также отмечает, что отток военнослужащих не может остановить повышение денежного довольствия.

По мнению Журавко, меры, предпринимаемые руководством ВСУ, не помогут восстановить украинскую армию, а украинцы продолжат уходить. Он считает, что военнослужащие устали от плачевного состояния армии, где много «бандеровских формирований» и куда «набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов «широкого профиля».

«Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы – они не то что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разлагают дисциплину в подразделениях украинской армии. Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие», – написал Журавко.

Экс-депутат добавил, что из-за плохого состояния экономики Украины правительство вряд ли сможет завлечь в армию новые кадры повышением зарплат. Он заявляет, что украинцам нельзя соглашаться на службу, потому что они станут «для генералов бандеровских войск Украины пушечным мясом, на котором зарабатывают большое бабло». «Чем дальше время будет уносить в недосягаемую даль несбывшиеся предвыборные обещания президента Украины и его слуг из Верховной рады, тем быстрее и в больших масштабах будет разбегаться по домам и схронам «самая сильная и могучая армия Европы», – пишет Журавко.

Вообще-то документ, опубликованный Алексеем Журавко, немного не об этом. Доклад генерала Думенко содержит не только статистические данные по каждой из задействованных бригад и подразделений ВСУ (это само по себе крайне интересно, но по другой причине – об этом ниже), но и перечень уже произведенных и планируемых мер с целью исправить ситуацию. В целом они разумны, не содержат никакой политики и сводятся к увеличению денежного довольствия контрактников (особенно некоторых категорий, например, снайперов, персонала доморощенных ПТРК «Корсар» и «Стугна-М», операторов беспилотников и тому подобное) и сохранения за ними дополнительных мер социального обеспечения.

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В частности, сохранения за ними гражданской заработной платы, если контракт был подписан в «период кризисной ситуации» (то есть, по сути, это мобилизованные специалисты, которых брали в армию как бы по контракту, выдергивая из гражданской жизни – очень важный, но социально менее всех обеспеченный слой). Кроме того, планируется пересчитать пенсии и одноразовые выплаты сразу после подписания контракта, то есть подъемные, рассчитанные в прожиточных минимумах: рядовым – восемь (14,1 тыс. гривен), сержантам – девять (16,9 тыс. гривен), офицерам – десять (17,6 тыс. гривен). При этом меры в отношении десантно-штурмовых и горно-штурмовых бригад, как и морской пехоты, прописаны отдельно. В среднем довольствие в этих частях на две-три тысячи гривен больше, чем в других родах войск.

Если смотреть по деталям, то наименьший отток отмечен в высокомотивированных бригадах, регулярно мелькающих в боевых сводках (54-я и 28-я омбр, 148-я горно-стрелковая – в ней всего восемь человек уволилось). Наибольший же отток по всем родам войск Украины отмечен среди пограничников, чему наверняка тоже есть логичное объяснение.

Конечно, можно было бы примитивно квалифицировать доклад Думенко как еще одно свидетельство деморализации ВСУ, что и сделал Алексей Журавко. Надо помнить, что экс-депутат Рады Журавко уже очень «экс». Он был депутатом Рады с 2007 по 2012 год (от Партии регионов), выборы 2012 года по одномандатному округу он проиграл, а после 2014 года уехал в Россию. Это человек нелегкой судьбы, он инвалид по рождению (у него нет правой ноги и левой руки, а левая нога сильно укорочена), вырос он в детском интернате, что не помешало ему создать в небольшом городке на Херсонщине, где и расположен этот интернат, локальную бизнес-империю – ТОО «Содружество инициативных трудоспособных инвалидов». С прошлого года он возглавил и Всеукраинскую организацию трудоспособных инвалидов. Его мужеству и жажде жизни можно только позавидовать, а его социальную и политическую позицию – антифашистскую и антибандеровскую – горячо приветствовать.

Но оценка доклада генерала Думенко требует несколько иного подхода. В принципе несправедливо представлять современное состояние ВСУ как последнюю стадию разложения. Да, там очень большие проблемы со снабжением, с дисциплиной, с пьянством и прочими заразами. Но это уже совсем другая армия, нежели та, которую мы видели в 2014 и 2015 годах. И недооценивать ВСУ, как и сводить все к ее «разложению», было бы стратегической ошибкой.

Доклад генерала Думенко фиксирует очередной, но далеко не первый отток кадров из ВСУ, в том числе и из фронтовых частей. Ранее подобные волны были связаны с увольнением на гражданку «волн» мобилизации, причем часто хаотичных и плохо организованных. С тех пор замена личного состава ротируемых бригад шла уже не за счет мобилизации прикарпатских крестьян, а за счет привлечения контрактников, мотивированных не только зарплатой и социальными привилегиями.

Пропагандистская обработка там неплохо работает. Из ВСУ после окончания маневренной фазы боевых действий последовательно уходили как раз те самые мобилизованные крестьяне, а на их место приходили высокомотивированные, идейные солдаты и офицеры. Этот процесс продолжается и сейчас. В тылу в учебных центрах идет массированная подготовка личного состава. Если так пойдет и дальше, то ВСУ будут быстрыми темпами избавляться от балласта за счет мотивированного и обученного пополнения. Доклад генерала Думенко как раз и фиксирует эту ситуацию, предлагая меры по повышению мотивации личного состава.

Это не отменяет реально существующих проблем с дисциплиной. И еще долго не будет изжито на Украине многое из того, о чем говорит Журавко, включая бандеровщину, уголовщину и алкоголизм. В некоторых бригадах действительно возникают локальные конфликты между старшими офицерами, насаждающими типично советский тип армейской дисциплины, и типичными «авторитетными» представителями окопной вольницы. Но в целом представлять ВСУ сборищем алкоголиков и бандитов (при всех имеющихся там проблемах) – себя не уважать. С пропагандистской точки зрения, это, конечно, допустимо, но с практической – как минимум неразумно.

ВСУ страдает множеством пороков, в том числе идеологических и дисциплинарных, но ротация личного состава с «мусорного» на высокомотивированный – явление, к которому надо отнестись со всем вниманием.

Даже если, на первый взгляд, цифры выглядят как «бегство» или «уклонение». Некоторые части ВСУ и ранее демонстрировали высокую мотивацию на контрасте с действительным бегством с позиций немотивированных частей. В принципе это те же русские люди только с кашей в голове. И в кризисной обстановке они способны демонстрировать стойкость и отвагу, если им объяснить зачем, а с этим та самая «бандеровская» пропаганда успешно справляется. Шапкозакидательские же настроения (они там все наркоманы и алкоголики, которым зарплату не платят) обычно приводят к тяжелым последствиям.

К таким же тактическим катастрофам приводит и неверная оценка разведданных (запишем утечку майского доклада Думенко в эту категорию). Желание трактовать любую попавшую в руки информацию в свою пользу сгубило многих. Совы – не то, чем они кажутся, а цифры не всегда отображают реальность, если забывать о контексте.

С другой стороны, для ВСУ было бы ошибочно удерживать списочный состав фронтовых бригад на постоянном уровне. Неслучайно Думенко делает акцент на поддержании довольствия штурмовых бригад и отдельных профессионалов (снайперов и операторов противотанковых комплексов). ВСУ вполне в состоянии ротировать 70-тысячную армию в прифронтовой полосе, не теряя в качестве, а даже усиливая его.

И пусть в абсолютном выражении цифры уволившихся в запас кажутся большими – на смену уволившимся придут новые, подготовленные и мотивированные. Вот об этом надо думать.

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