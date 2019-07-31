Экс-депутат Рады рассказал о бегстве солдат из ВСУ

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что военные массово покидают украинскую армию и остановить их не может даже повышение зарплаты.

В своем Facebook Журавко опубликовал письмо (скан прилагается) заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко.

По данным на начало мая с начала 2019 года из украинской армии уволились 9 тыс. 386 солдат и сержантов, из которых большинство просто не стали подлевать контракт. Чаще всего солдаты покидают части, участвующие в боях против Донбасса.

«У нас на виду происходит драма развала не только армии, но и самого несостоявшегося бандеро-нацистского государства, которое даже США с евронатовскими партнерами не в силах будут удержать в целостности, так как исторические трещины на «корпусе» тонущего корабля «Украина» не подлежат ремонту, тем более в бушующих волнах мирового кризиса», – написал Журавко.

Он также посоветовал всем здравомыслящим украинцам бежать из армии, чтобы не стать «пушечным мясом».

«На вас просто зарабатывают большое бабло. И плевать им на вас. Думаю, эти документы, для украинского народа будут интересны. Прочтите и задумайтесь!» – добавил экс-депутат.

Напомним, в понедельник газета ВЗГЛЯД писала, почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов.

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