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Захарова прокомментировала новый инцидент с беспилотником в Донбассе
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В зоне конфликта в Донбассе применять беспилотные летательные средства имеют право только наблюдатели ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», – написала она в своем Telegram, комментируя новый инцидент в Донбассе.
По ее словам, Киев нарушает Минские договоренности. «Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное – надежду граждан Украины на мирную жизнь», – подчеркнула представитель МИД.
В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». Тем временем на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В Германии ответили на слова Украины о «ноже в спину»
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник ябедничает и переворачивает факты, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мельник обвинил Берлин в нарушении договора об ассоциации Украины с ЕС и назвал «Северный поток – 2» «ножом в спине» Киева.
«На украинского посла в Берлине Андрея Мельника многие уже давно махнули рукой. Его заявления расценивают как провокации. Он переворачивает факты», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Он также прокомментировал слова украинского дипломата о том, что из-за запуска проекта «Северный поток – 2» Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета. «Никакие 3 миллиарда евро Украина пока не теряет. Газ так и будет идти через ее территорию», – указал Рар.
Эксперт напомнил, что «Северный поток – 2», с точки зрения многих стран, в том числе Германии, вносит решающий вклад в энергетическую безопасность Европы. «Это видно уже сейчас, когда газа не хватает. «Северный поток – 1», «Турецкий поток» и украинские трубы нужны, как никогда раньше, для обеспечения теплой зимы», – сказал политолог.
Что касается слов о якобы нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС, это лишь интерпретация Мельника, ничего такого в документах не прописано, подчеркнул политолог.
«Тут можно вспомнить, что США все время требовали от Берлина по всем вопросам консультироваться с Украиной. Поэтому Мельник будет ябедничать американцам. Такова украинская политика, Киев хочет поставить будущее правительство Германии под давление США и антироссийских сил в Европе», – добавил Рар.
Впрочем, таким планам Киева не суждено сбыться, поэтому возмущения Мельника будут попросту игнорироваться немецкими властями, прогнозирует эксперт. «Тут сказывается усталость в отношении Украины. Кроме того, Киев только и делает, что торгует русофобией и все валит на Россию», – заключил политолог.
С другой стороны, в Германии найдутся и те, кто поддержит Мельника, уверен Рар. «В основном это либеральная пресса и партия «Зеленых», члены которой считают, что Меркель совершила геополитическую ошибку, разрешив России строить «Северный поток – 2». Таким образом, основной адресат скандальных заявлений Мельника – это по-прежнему «Зеленые», – детализировал собеседник.
Помимо этого, в ФРГ есть силы, которые рассматривают Украину как таран в борьбе с Россией. «Тут можно вспомнить еще неприятное поведение немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который пошел на попятную и частично согласился со словами Мельника о том, что именно Украина, а не весь СССР, была главной жертвой нацистов», – напомнил Рар.
По его словам, немецкие политики боятся выступать с осуждением Мельника из-за позиции многих СМИ. «По их мнению, Россия напала на бедную Украину и хотела ее растерзать. Поэтому ее нельзя критиковать. Надо терпеть и принимать Украину такой, какая она есть – с факельными шествиями на день рождения Бандеры и с запретом русского языка», – добавил собеседник.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. «Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Напомним, в середине прошлого месяца Мельник заявил в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, что в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает «лишь решающего элемента – четкой перспективы членства», и эту «стратегическую амбивалентность европейцев» нужно срочно устранить.
«Германия и будущая (правительственная) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и наконец закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», – добавил он.
Дипломат отметил, что в Киеве «нет никакого сомнения», что Украина станет членом сообщества, это «лишь вопрос времени». При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента.
Чуть ранее Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Посол назвал участие Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – сказал дипломат.
В сентябре Мельник потребовал от Запада компенсировать запуск «Северного потока – 2» гарантией вхождения Украины в Североатлантический альянс. «Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», – заявил он.
В апреле Мельник заявил, что Киев может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: ... снова подумать о ядерном статусе», – предупредил дипломат.
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В Киеве обвинили Москву в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину
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Россия остановила транзит угля из Казахстана, который шел на Украину, все поставки в ноябре заблокированы, сообщил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
«Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию», – написал он в своем Telegram-канале.
Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уровень, оно не относится к поставкам коксового угля.
В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
В Киеве заявили о «принадлежащих» Украине пяти российских областях
Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями.
Кралюк заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он назвал Стародубщину, вторая – Восточная Слабожанщина, передает РИА «Новости».
В статьях он обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Он написал, что во времена СССР многие украинцы оказались за исторической родины.
Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что Россия якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии.
В Киеве рассчитывают, что НАТО и ЕС поверят Украине на слово
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Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Реформы очень важны, никто с этим не спорит. Борьба с коррупцией, все правильно. Но не надо нести на себе всю грусть реформ. Если будет политическое решение в ЕС и НАТО – забираем (Украину), то, во-первых, и нам будет легче делать реформы. А во-вторых, нас возьмут даже с некоторыми незавершенными реформами под гарантии, обещания, что они будут закончены уже после получения членства», – сказал Кулеба в ходе форума «Open Zakarpattia 2021. Форум развития», передает РИА «Новости».
Он также считает, что Украине не стоит загонять себя в «постоянный круг самоунижения», что Киев во всем виноват и все время кому-то что-то должен.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Названа способная «поглотить» Россию и США страна
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Украина способна «поглотить» сразу и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, «из которого не будет спасения», заявил хорватский эксперт по России и Ближнему Востоку Зоран Метер.
Политолог описал Украину, как настоящую «черную дыру». По его словам, эта страна может поглотить и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, из которого не будет спасения и в котором победитель может быть только один».
«Но и он заплатит очень дорого за свою победу», – приводит «Царьград» слова Метера.
По мнению эксперта, Вашингтон в своих интересах использует конфликт между Россией и Украиной. США выгодно, когда Киев пытается злить Москву – ведь таким образом, как рассчитывают Штаты, Россия отвлекается в политическом и военном смыслах, ограничивая ее возможности продвигать свои интересы в других регионах мира.
Он также добавил, что США не заинтересованы в войне между Россией и Украиной. Их интерес в бесконечном дистанцировании этих стран друг от друга.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил любую возможность возобновления тесных, братских отношений с Россией. В ходе конференции «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» он подчеркнул, что политически Украины уже целиком вышла из состава «Русского мира», и добавил, что никто из нынешнего руководства страны – ни президент Владимир Зеленский, ни парламент, ни правительство – не собирается идти на попятную. Кроме того, он уверен, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
МИД Украины в очередной раз выразил протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Севастополь, заявление опубликовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины – в Автономную республику Крым и город Севастополь», – говорится на сайте украинского МИД.
МИД Украины регулярно направляет России ноты протеста в связи с организацией в Крыму различных государственных мероприятий, военных учений, а также после поездок на полуостров руководства страны. Российский МИД возвращает их обратно без рассмотрения, подчеркивая, что Россия является суверенным государством и не должна согласовывать действия на своей территории с правительствами других стран.
Стоит отметить, что президент России Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, где глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.
В Севастополе он посетил мемориальный комплекс, посвященному окончанию Гражданской войны в России. Глава государства подчеркнул, что комплекс служит знаком того, что Россия «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились». Он также отметил, что крымская земля всегда будет символом как трагедии братоубийственного конфликта – Гражданской войны, так и последующего примирения и торжества исторической правды.
Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Также он поздравил россиян с Днем народного единства.
В 2020 году МИД Украины выразил протест из-за «незаконного» визита президента России Владимира Путина в Крым. Тогда Путин, принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов» в Керчи.
В МИДе ответили на обвинения в «чрезмерной военной деятельности» в Крыму
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Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей, она работает на стабильность в регионе, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.
Белоусов участвовал в заседаниях, которые проходили в октябре – ноябре в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. По его словам, там Москву вновь «пытались обвинить в агрессии и оккупации»: с одной стороны – Украина, с другой – Грузия, передает РИА «Новости».
«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», – указал дипломат.
Эти обвинения российская сторона считает абсолютно беспочвенными. Белоусов подчеркнул, что военное присутствие России на полуострове легитимно: «Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности».
Минобороны России «не ведет никакой активности, которая превышала бы» потребности в обеспечении защиты россиян.
«Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье – это как раз фактор стабильности, потому что, судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями, до сих пор эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года (что касается Грузии), что произошло в Крыму в 2014 году, что происходит на востоке Украины», – заключил дипломат.
Ранее в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины.
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В Раде заявили, что Россия ограничила поставки на Украину сжиженного газа
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в ноябре из России стало поступать меньше сжиженного газа, уровень поставок упал до 30% от задекларированных экспортерами объемов.
«Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов», – заявил Герус, отметив, что такие ограничения не должны отразиться на украинском рынке, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ноябре была низкой активность по таким закупкам, а также обычно экспортеры завышали декларируемые объемы поставок.
За девять месяцев поставки сжиженного газа на Украину из-за рубежа составили 1,14 млн тонн, что меньше на 31 тонну, чем за этот же период 2020 года.
Ранее сообщалось, что из украинских подземных хранилищ отборы природного газа в октябре составили 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года.
Власти объяснили это сезоном отбора, который начался раньше, а также реэкспортом компаний-нерезидентов.
США предупредили ЕС об угрозе эскалации конфликта в Донбассе
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Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе, сообщили источники немецкого издания Süddeutsche Zeitung.
По имеющейся у издания информации, Соединенные Штаты обратились в конце прошлой недели в Европейскую службу внешних связей и в МИД ФРГ, Франции и Соединенного Королевства. Американская сторона указала на якобы высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной и связанный с этим потенциал обострения ситуации. Как утверждает издание, Соединенные Штаты поделились с партнерами своими сведениями касательно перемещения российских сил, передает ТАСС.
При этом во время встречи и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена на полях саммита Группы двадцати в Риме глава вашингтонской администрации потребовал от Берлина усилить давление на Россию, используя газопровод «Северный поток – 2». США ожидают, что действующее правительство или будущая коалиция ФРГ подействует на Федеральное сетевое агентство таким образом, что регулятор либо остановит, либо как минимум пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода.
Издание утверждает, что в ведомстве федерального канцлера якобы недовольны действиями России в ситуации вокруг Украины. «Поведение в Москве испытывает на прочность терпение [Берлина]», – заявили источники издания.
В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». Тем временем на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу
На Украине по состоянию на 4 ноября не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире телеканала «Наш».
«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику (…) На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», – передает его слова РИА «Новости».
Крулько добавил, что накануне прекратила работу государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области. Причиной этого стало снижение до минимума поставок угля. «Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что «нормальные власти» в «нормальных странах» в таких случаях начинают действовать.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Украинские СМИ писали, что Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть.
Тимошенко обвинила власти Украины в катастрофе в энергетике
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Власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа, заявила лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, – а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, – Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 млрд [кубометров]… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», – приводит слова Тимошенко РИА «Новости».
Как указала лидер «Батькивщины», такое произошло в первый раз за все годы независимости Украины. По мнению политика, из-за действий украинских властей, которые не закупили достаточные объемы газа в выгодный момент, всю страну в результате «сделают банкротом». «Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», – подчеркнула она.
По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.
Накануне бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Украинский депутат нарисовал Путина на заседании горсовета
Депутат фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив на заседании горсовета во Львове нарисовал портрет президента России Владимира Путина.
Видео опубликовал украинский «24 канал». Ролик журналисты телеканала подписали гневной репликой: украинский парламентарий рисует портрет лидера государства, к которому у властей Украины есть претензии. Более того, он делает это во время сессии горсовета.
На кадрах видно, как Грынив рисует российского лидера, находясь в сессионном зале. Депутат рисует портрет российского президента, подложив под лист бумаги смартфон с открытой фотографией Путина, обводит контуры ручкой, затем добавляет детали от себя.
Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.
Нур-Султан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля из Казахстана
Россия не блокировала транзит угля из Казахстана, отмечены лишь «некоторые ограничения» из-за загруженности инфраструктуры, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики.
«Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря МИИР Мадияра Уакпаева.
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. По его словам, соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.
В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
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«Вoзрoждeниe Рoccийcкoй Импeрии» - болгары обрадовались соглашению России и Белоруссии
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Читатели болгарской газеты «Факти» прокомментировали подписание интеграционного декрета Союзного государства между Россией и Белоруссией. Многие отметили, что это соглашение может стать лишь началом для чего-то большего.
«Прощайте, иллюзии заморских стран о том, чтобы сделать Белоруссию второй украинской колонией», – передает РИА «Новости» слова пользователя с ником Кремък.
«Что ж, в этом нет ничего плохого. Другие бывшие советские республики могут присоединиться», – считает Петър.
«Белоруссия признала Крым российским. Сделан один из первых шагов к интеграции», – подчеркнул Костова.
«Православные страны не выживут, если не будут стремиться к союзу с Россией», – выразил мнение 6969.
«Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв – вoзрoждeниe Рoccийcкoй Импeрии!» – подытожили читатели.
Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.
Также президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и новую концепцию миграционной политики.
Порошенко заявил о возможности России перебросить войска на Украину за сутки
Российские войска могут быть переброшены на Украину всего за сутки, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».
«В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы. С 2014 года [президент России Владимир] Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что войска в пределах России могут перемещаться на усмотрение властей. По его словам, это никого не должно волновать.