Село Старомарьевка в Донбассе захватили украинские военные

В Амстердаме рассказали, где будет храниться скифское золото

Скифское золото будет находиться в музее Алларда Пирсона до окончательного решения о принадлежности экспонатов, заявил официальный представитель Университета Амстердама Яша Ланге.

«Мы будем ждать окончательного решения суда. Данное решение мы не можем назвать окончательным, потому что у сторон сохраняется возможность подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов. Пока же мы продолжим хранить эти объекты», – приводит его слова ТАСС.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны определится с местом хранения коллекции скифского золота из крымских музеев, это может быть собор Святой Софии.

«Я уверен, что мы за эти драгоценности будем бороться до конца. Храниться они будут на Украине, будем выбирать место и обсуждать с министерством культуры. Я уверен, что есть много мест на Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности храниться. Поэтому давайте дождемся решения и будем определяться», – сказал Шмыгаль на брифинге, его слова приводит РИА «Новости».

Шмыгаль считает, что артефакты можно передать на хранение в Софийский собор в Киеве.

Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин считает, что никаких гарантий сохранности крымской коллекции скифского золота на Украине нет.

«Мы не знаем, что там будет происходить. Опасение за будущее коллекции у нас есть», – сказал он агентству.

Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.