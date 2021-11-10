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10 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Турция меняет российский газ на атом

Росатом может ударить по бизнесу Газпрома в Турции instagram.com/akkuyunukleer
Мировой энергетический урок не прошел для Турции даром. Не успела Анкара запустить первую атомную электростанцию, как уже готова строить вторую и третью, ведь атомная энергетика не только недорогая, но и экологичная. Но чем больше атомной энергии получит Турция, тем меньше в перспективе она будет зависеть от российского газа. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как России решать проблему этнической преступности

Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности кадр из видео
Громкие преступления с этнической составляющей в России породили дискуссию о том, что выходцы с Кавказа не признают законы и не уважают правоохранительные органы. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем в данном вопросе – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем. Так ли это на самом деле и какие еще факторы влияют на этническую преступность? Подробности...
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Когда поляки начнут стрелять по беженцам

Польские военные готовы стрелять в нарушителей границы Виктор Толочко/РИА «Новости»
Пока толпы курдов продолжают искать уязвимые места в польской границе, в Варшаве политики и генералы прямым текстом угрожают – ее нарушителей ждет расстрел на месте. Правозащитники, правда, предупреждают Польшу о необходимости соблюдения прав беженцев. Но переживающий наплыв мигрантов ЕС вряд ли осудит Варшаву за жесткие действия против нелегалов. Откроют ли огонь польские пограничники? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Как Красная армия спасла Ленинград еще в 1941 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 ноября 1941 года стартовало наступление советских войск под Тихвином. Это была отчаянная попытка вырвать инициативу под Ленинградом, не допустить полного и бесповоротного замыкания блокадного кольца и спасти город от голодной смерти. Подробности...

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Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

    Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ
    		   10 ноября 2021, 10:46
    Фото: Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия?

    Соединенные Штаты созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе, заявило во вторник Минобороны России. А в среду ведомство сообщило, что самолет-разведчик ВВС США Е-8С около пяти часов летал над Черным морем в 35 км от российской границы. Его сопровождали российские РЛС. 

    Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве. Американские корабли прибыли для участия в проводимых объединенным командованием ВС США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе.

    В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми, сообщило РИА «Новости».

    Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ. Добавим, что по сведениям оборонного ведомства, 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.

    «Для стратегического бомбардировщика сотня километров до границы – ничто, и Россия себе не позволяет подобного вблизи американских рубежей», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.

    Одной из целей активности американцев в этом районе «является военное освоение территории Украины», отметили в Минобороны. Учения с привлечением черноморских стран, включая Украину, в Минобороны назвали «изучением предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке». В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей американских ВМС в черноморской акватории.

    В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу также отметил, что наши военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с американской стороны. По оценке главы Минобороны, действия американцев – это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».

    Из всех кораблей США, которые сейчас находятся в черноморской акватории, наибольшую опасность представляет собой эсминец УРО Porter,

    сказал вице-адмирал Святашов. «Корабль может нести до ста ракет, которые могут быть оснащены различными боеголовками», – пояснил собеседник. В частности, на борту эсминца находятся крылатые ракеты Tomahawk, которые теоретически могут нести как конвенциональную (обычную) так и ядерную боевую часть. Porter известен тем, что в 2017 году участвовал в обстреле «обычными» ракетами Tomahawk сирийской авиабазы Эш-Шайрат.

    «А самый заметный из кораблей, которые в данный момент находятся в Черноморской акватории, – флагман Шестого флота США Mount Whitney, отвечающий за связь и управление. Он обладает противовоздушным прикрытием, но основное его назначение заключается в координации действий Шестого флота», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    «Естественно, все страны НАТО, которые присутствуют в акваториях Черного и Средиземного морей, находятся под руководством Шестого флота США», – указал, в свою очередь, вице-адмирал Святашов. «Наконец, танкер John Lenthall может привлекаться для дозаправки кораблей в открытом море, – добавил Леонков. – Для них стоит задача отработать это на глазах, чтобы показать, как они умеют заправляться».

    Американцы показательно собирают вблизи российских границ военно-морской «кулак», подчеркнул военный эксперт. «Эта группировка создается с целью провокаций. И это демонстрация Украине: «Ребята, мы вас всегда поддержим», – заметил Леонков, добавив: 

    «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».

    «Авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» превратит эти корабли в то, чего нам не хватает в коллекции на дне Черного моря», – заметил собеседник. Американцы устраивают показательные полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1 в сотне километров от наших границ, но как будто «забывают, что на полуострове Крым и Южном военном округе у России есть истребители Су-35, которые летают на гораздо большие расстояния», отметил Леонков. «В случае чего, «тридцать пятые» встретили бы эти бомбардировщики на дальних рубежах», – подчеркнул он.

    В распоряжении сил ПВО в Крыму находятся системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Как сообщил в понедельник командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников, на боевое дежурство должны заступить расчеты новейших ракетных комплексов средней дальности С-350 «Витязь». «Давайте называть вещи своими именами. То, что есть на вооружении России, американцам не остановить», – уверен Леонков.

    Американские корабли и стратегические бомбардировщики не осмелятся нарушить российские границы, соглашается Святашов. «Сами они не рискнут, да и не та ситуация, которая заставила была бы американцев сделать это», – добавил собеседник. Но, отметил бывший начштаба Черноморского флота, США продолжат своим присутствием в Черноморском регионе «поднимать боевой дух» младших партнеров.

    «Корабли прибыли и бомбардировщики пролетели для воодушевления всех проамериканских сил в зоне Черного моря. Вообще усиленное пребывание кораблей НАТО в черноморской акватории рассчитано на долгие годы, пока не уляжется и на разрешится ситуация с Украиной», – прогнозирует вице-адмирал. По его мнению, можно ожидать провокаций на линии соприкосновения в Донбассе. «Подобное воодушевление заставляет киевских силовиков отрабатывать американский хлеб», – заметил собеседник.

    «Что касается самих американцев, то они уверены, что могут вытворять все на грани фола, – резюмировал Леонков. – Но Минобороны четко дает сигнал, что такого рода провокации обычно заканчиваются плачевно и мы не будем смотреть, что это за корабли. В случае нарушения границы получат отпор».

    Как отмечает РИА Новости, на фоне прибытия военных кораблей США и планов совместных учений с флотами Украины и Грузии, российские военные провели в Черном море свои маневры – по поиску и уничтожению подлодок условного противника. В них участвовали два противолодочных корабля «Ейск» и «Касимов». В воскресенье экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провел учение по прикрытию пункта базирования кораблей от ракетного удара условного противника.

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