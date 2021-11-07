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Шойгу рассказал о наблюдении за кораблями США в Черном море
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Российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», – прокомментировал он присутствие кораблей США в акватории моря, приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, «это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
«Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», – добавил министр.
Ранее силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о неспокойной обстановке в Черном море и добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями.
Болгары отреагировали на протесты Украины из-за визита Путина в Крым
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Читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали протест Украины после визита в Крым президента России Владимира Путина в День народного единства. Большинство отмечали, что киевская власть живет в вымышленном мире.
Один из пользователей писал, что украинцы становятся все более раздражающими для Европы, а значимость населения Западной Украины скоро можно будет сравнить со значимостью Северной Македонии, передает РИА «Новости».
«Этo вce рaвнo чтo спрашивать у coceдa рaзрeшeния пoйти к себе дoмoй! Кaкиe же дураки сидят в Киеве, нeужeли oни нe пoнимaют, чтo Крым навсегда ocтaнeтcя их зaвeтнoй мeчтoй», – считает читатель Братчет.
Другой читатель отметил, что 96% населения Крыма добровольно, путем референдума перешло в состав России.
«Эта страна живет в своей цирковой реальности, в которой воображает, что Путин попросит у них разрешения посетить Крым. Лукашенко назвал Крым «родиной», что является своего рода признанием принадлежности к России, учитывая недавнее соглашение», – подытожили читатели.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День народного единства посетил с рабочей поездкой Крымский полуостров, где возложил к мемориальному комплексу в Севастополе цветы.
После этого власти Украины выразили «решительный протест», так как Киев не согласен с визитом президента России в Крым.
В МВД уточнили гражданство задержанных после избиения мужчины с ребенком в Новой Москве
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Трое задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве являются гражданами России, четвертый – уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве Алексей Ломанчук.
Ломанчук уточнил, что задержанными оказались «трое граждан России, 2000, 2002 и 2003 годов рождения, и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», передает РИА «Новости».
Вместе с тем ранее источник в МВД сообщал, что все четверо якобы являются уроженцами одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет.
Напомним, в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших якобы были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство».
В субботу стало известно о задержании четвертого подозреваемого. Задержанные выдвинули версию о самообороне.
Названа способная «поглотить» Россию и США страна
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Украина способна «поглотить» сразу и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, «из которого не будет спасения», заявил хорватский эксперт по России и Ближнему Востоку Зоран Метер.
Политолог описал Украину, как настоящую «черную дыру». По его словам, эта страна может поглотить и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, из которого не будет спасения и в котором победитель может быть только один».
«Но и он заплатит очень дорого за свою победу», – приводит «Царьград» слова Метера.
По мнению эксперта, Вашингтон в своих интересах использует конфликт между Россией и Украиной. США выгодно, когда Киев пытается злить Москву – ведь таким образом, как рассчитывают Штаты, Россия отвлекается в политическом и военном смыслах, ограничивая ее возможности продвигать свои интересы в других регионах мира.
Он также добавил, что США не заинтересованы в войне между Россией и Украиной. Их интерес в бесконечном дистанцировании этих стран друг от друга.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил любую возможность возобновления тесных, братских отношений с Россией. В ходе конференции «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» он подчеркнул, что политически Украины уже целиком вышла из состава «Русского мира», и добавил, что никто из нынешнего руководства страны – ни президент Владимир Зеленский, ни парламент, ни правительство – не собирается идти на попятную. Кроме того, он уверен, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
На Украине придумали, как «вернуть» Крым и Донбасс
Бывший глава МВД Украины Аваков раскрыл план по «возвращению» Крыма: он предложил ввести «закон о коллаборантах» и «закон об амнистии».
«Наши цели – это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма», – цитирует экс-министра РИА «Новости».
Политик предложил ввести два новых закона: о коллаборантах, предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также закон об амнистии для граждан, совершивших мелкие преступления.
Аваков отметил, что руководство страны должно сделать все, чтобы жители Крыма и Донбасса захотели вернуть в состав Украины регионы. Граждане должны знать, что их ждет: будет ли будущее для детей, будут ли работа и пенсия, считает политик.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Крым в День народного единства, что вызвало недовольство на Украине. В Киеве выразили «решительный протест» по этому поводу.
Соловьев возмутился поведением экс-президента «Локомотива» Смородской
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев возмутился словами экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской, раскритиковавшей футболистов «Спартака», которые не встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM).
«Это кто? Как ей столько лет удавалось скрываться? Раскрылась зато сейчас в «полном блеске» и, оторвавшись от футбола, широким мазком всю страну дерьмом мазанула. Обычно такой «побег в оппозицию» связан с возможным возбуждением уголовных дел в результате проверок профессиональной деятельности. Мол, «прессуют» по политическим мотивам, дайте срочно убежища на Западе. Посмотрим, что будет на этот раз», – написал Соловьев в Telegram.
Ранее Смородская, комментируя то, что футболисты «Спартака» в матче с «Лестером» не встали на BLM-колено, заявила, что теперь этот клуб якобы можно назвать «клубом расистов», передает телеграм-канал «Пул № 3».
«Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы, как всегда, имеем особое мнение. В российском футболе растет поколение скрытых расистов, это факт. Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается», – заявила она.
Экс-президент «Локомотива» также добавила, что представляет появление подобного BLM движения в России.
Ранее сенатор Алексей Пушков назвал правильным отказ сборной России по футболу преклонять колено в поддержку акции BLM перед матчем Евро-2020 с Бельгией.
Между тем игроки сборной Англии неоднократно обещали вставать на одно колено перед матчами – в знак поддержки BLM. Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков. Во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов.
Пушков высмеял увидевших расизм в балете «Щелкунчик» европейцев
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял национальную балетную труппу Шотландии, признавшую наличие расистских элементов в «Щелкунчике».
Пушков напомнил в Telegram, что в Британии «увидели» чернокожую женщину в третьей жене короля Генриха VIII – английской аристократке Анне Болейн: там сняли «антирасистский» сериал с чернокожей актрисой в главной роли, который «предсказуемо провалился в прокате», так как «зритель переключал телевизор, когда видел такое издевательство над историей».
«Поэтому что такого «расистского» углядели руководители шотландского балета в постановке «Щелкунчика», остается загадкой. Пути идиотизма неисповедимы. Кстати, ни азиаты, ни арабы защищать их от «Щелкунчика», насколько известно, не просили», – заключил сенатор.
Ранее в национальной балетной труппе Шотландии признали, что «Щелкунчик» якобы «содержит расистские и карикатурные художественные элементы», передает телеграм-канал «ДТ» со ссылкой на местные СМИ.
Теперь труппа исключит некоторые элементы из арабского и китайского танцев. Планируется изменить персонажей, костюмы и хореографию ключевых сцен Страны сладостей.
Кроме того, роль главного героя, волшебника и мастера по игрушкам Дроссельмейера, впервые в истории труппы будут играть как женщины, так и мужчины.
Об изменениях в шоу, которое отправится в тур по Великобритании, было объявлено после того, как Шотландский балет сообщил о приверженности «борьбе с расизмом в балете».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему темнокожие актеры теперь играют белых.
Экс-министр экономики Украины предупредил о банкротстве страны
Из-за высоких цен на газ 91% предприятий Украины не могут продолжить работу, поэтому в скором времени им грозит разорение, заявил экс-министр экономики республики Виктор Суслов.
«Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами», – сказал бывший чиновник в эфире канала NewsOne, передает РИА «Новости».
По его словам, сейчас компании получают огромные счета за топливо – 30-50 тыс. гривен на 1 тыс. кубометров газа, что для 91% предприятий это дорого.
Разорение компаний приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, люди потеряют работу, будет расти социальная напряженность, а властям придется выплачивать пособия потерявшим доходы и работу гражданам.
Сообщалось, что на Украине осенью образовался дефицит энергоресурсов. В стране не хватает угля, растут цены на газ, простаивают ТЭС из-за отсутствия электричества.
На помощь Украине пришла Белоруссия, которая будет на протяжении ноября поставлять электроэнергию. Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, в соответствии с подписанным контрактом. Всего Украина за месяц получит от Белоруссии 500 МВт электроэнергии.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Украина оказалась неподготовленной к отопительному сезону.
Стали известны подробности о напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
Четверо уроженцев Закавказья, избившие мужчину на глаза у ребенка в Новой Москве, официально трудоустроены как разнорабочие, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
«Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», – передает ТАСС со ссылкой на эфир YouTube-канала «Соловьев Live».
По данным Следственного комитета, несколько человек у жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве избили мужчину, который нес на руках четырехлетнего ребенка. Инцидент попал на видео.
По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.
По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, но позже его переквалифицировали в статью «Покушение на убийство» по просьбе главы СК Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о ходе расследования.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему стычка получила такую огласку.
Тимошенко обвинила власти Украины в катастрофе в энергетике
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Власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа, заявила лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, – а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, – Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 млрд [кубометров]… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», – приводит слова Тимошенко РИА «Новости».
Как указала лидер «Батькивщины», такое произошло в первый раз за все годы независимости Украины. По мнению политика, из-за действий украинских властей, которые не закупили достаточные объемы газа в выгодный момент, всю страну в результате «сделают банкротом». «Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», – подчеркнула она.
По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.
Накануне бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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После драки в подмосковном Лыткарино с тремя пострадавшими возбуждено дело
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В результате конфликта в подмосковном Лыткарино, где несколько человек напали на мужчину, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«31 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные избивают мужчину на улице Ленина в Лыткарине. Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в медицинское учреждение за помощью», – приводит ТАСС сообщение полиции.
Вместе с тем, в прокуратуре области уточнили, что инцидент произошел вечером 31 октября во дворе около дома 12 на улице Ленина.
«Мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения, с полученными травмами он госпитализирован», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее в субботу поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины из-за сделанного замечания в подмосковном Лыткарино и забрать дело из полиции при наличии оснований к этому.
До этого стало известно, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших якобы были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство».
В субботу стало известно о задержании четвертого подозреваемого. Задержанные выдвинули версию о самообороне.
США предупредили ЕС об угрозе эскалации конфликта в Донбассе
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Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе, сообщили источники немецкого издания Süddeutsche Zeitung.
По имеющейся у издания информации, Соединенные Штаты обратились в конце прошлой недели в Европейскую службу внешних связей и в МИД ФРГ, Франции и Соединенного Королевства. Американская сторона указала на якобы высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной и связанный с этим потенциал обострения ситуации. Как утверждает издание, Соединенные Штаты поделились с партнерами своими сведениями касательно перемещения российских сил, передает ТАСС.
При этом во время встречи и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена на полях саммита Группы двадцати в Риме глава вашингтонской администрации потребовал от Берлина усилить давление на Россию, используя газопровод «Северный поток – 2». США ожидают, что действующее правительство или будущая коалиция ФРГ подействует на Федеральное сетевое агентство таким образом, что регулятор либо остановит, либо как минимум пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода.
Издание утверждает, что в ведомстве федерального канцлера якобы недовольны действиями России в ситуации вокруг Украины. «Поведение в Москве испытывает на прочность терпение [Берлина]», – заявили источники издания.
В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». Тем временем на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Полиция начала проверку после массовой драки в Домодедове
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В подмосковном Домодедово произошла массовая драка, личности всех участников конфликта устанавливаются, сообщило ГУ МВД по Московской области.
Полиция в настоящее время проводит проверку и устанавливает участников инцидента, сообщается на сайте ведомства. На появившемся в интернете видео видно, что в драке участвовало более 20 человек.
Прокуратура Московской области также ведет процессуальную проверку по факту инцидента в Домодедово.
Ранее несколько человек у жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве избили мужчину, который нес на руках четырехлетнего ребенка. Инцидент попал на видео. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, но позже его переквалифицировали в статью «Покушение на убийство» по просьбе главы СК Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о ходе расследования.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему стычка получила такую огласку.
Названы признаки слежки за пользователем через веб-камеру
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Требование доступа к камере в совокупности с угрозой прекращения работы устройства являются подозрительным сигналом для его владельца, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.
По его словам, еще одним косвенным признаком нарушения личных границ пользователя можно назвать горящий индикатор работы камеры, передает агентство «Прайм».
«Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально – например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных», – поделился эксперт.
Он добавил, что в том случае, если речь идет о хакерском ПО, то пользователям и телефонов, и компьютеров стоит насторожиться при получении сообщений о том, что определенная программа запрашивает доступ к камере и микрофону.
Ранее сообщалось, что американская компания Google усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности с целью заполучить информацию об их местоположении, а сотрудники корпорации об этом знали.
Зеленский уволил отвечавшего за черный список россиян чиновника
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.
«Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», – говорится в указе президента, передают «Украинские новости».
Кукса занял пост главы Департамента защиты государственности СБУ указом Зеленского от 16 января 2021 года и сменил на нем ранее уволенного Анатолия Дублика.
По данным источников издания, Кукса отвечал за формирование списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В этот список по ошибке включили украинского актера Валентина Томусяка. На следующий день СБУ извинилась за инцидент и пообещала детально разобраться, как такое могло произойти.
Ранее сообщалось, что российские деятели культуры, которые уже умерли, до сих пор находятся в черном списке украинского минкульта. В нем числятся певец Иосиф Кобзон, режиссер Станислав Говорухин и другие.
В октябре секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
«Северный поток – 2» назвали «надежной основой» поставок газа в Германию
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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью медиагруппе Funke назвал «Северный поток – 2» «надежной основой» поставок газа в Германию и призвал ввести газопровод как можно скорее в эксплуатацию для нормализации цен перед холодной зимой.
«Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод «Северный поток – 2», чтобы привести в порядок цены на газ», – приводит слова премьер-министра Баварии ТАСС.
«Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой», – указал Зедер. Премьер Баварии подчеркнул, что «люди ожидают быстрого решения».
«Мы выходим из угольной, атомной энергетики, у нас все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. В связи с этим нам нужны газовые электростанции», – заявил Зедер. «Северный поток – 2» был бы просто надежной основой стабильного получения газа в Германии», – подытожил он.
Ранее премьер-министр Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. В пятницу глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем в среду появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.