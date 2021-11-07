Российский фрегат провел учения в Черном море на фоне захода кораблей США

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провел учение по прикрытию пункта базирования кораблей от ракетного удара условного противника, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил данные по взлету группы самолетов «противника» в направлении Крымского полуострова. Сигнал о приближении авиагруппы условного противника был передан на все корабельные силы флота для эффективного распределения целей, средства ПВО на фрегате «Адмирал Эссен», выполняющего задачи в море, также были приведены в боевую готовность», – передает ТАСС сообщение.

В ходе тренировки расчет ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны корабля от всех средств воздушного нападения. Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолетов на боевой курс.

В завершении учения экипаж фрегата на ходу отработал действия по посадке на палубу и взлету противолодочного вертолета Ка-27М. В пресс-службе отметили, что учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

На данный момент в Черном море находятся два корабля ВМС США – флагманский командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, за действиями которых следят силы и средства Черноморского флота.

Ранее в Госдуме сообщили, что США лучше не «безобразничать» и не испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у берегов Крыма.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны.