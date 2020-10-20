Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей?

Украина начинает строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона. Об этом в среду заявил в послании Верховной раде президент страны Владимир Зеленский. По его словам, власти строят армию, которая не позволит отдать украинские территории. Он подчеркнул, что тот, кто отдал Крым «без боя», должен понести ответственность. Речь идет не о мести, а о справедливости, уточнил Зеленский.

«Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела», – заявил президент.

В последнее время украинские власти уделяют повышенное внимание черноморской акватории. В начале октября замглавы офиса президента Игорь Жовква заявлял, что страна нуждается в создании «фактически с нуля» двух военно-морских баз: одной – на Черном море и второй – на Азовском. А на прошлой неделе после визита президента Владимира Зеленского в Великобританию стало известно о переговорах Киева и Лондона по поводу строительства в Николаевской области военно-морской базы для британских ВМС. Началом этому может послужить пребывание на постоянной основе 450 английских десантников, которые в начале осени прибыли в область для учений «Объединенные усилия – 2020».

В ходе визита Зеленского в Великобританию Лондон объявил о выделении Киеву 1,6 млрд долларов на развитие ВМС Украины. В частности, на эти деньги планируется построить восемь ракетных катеров, два их которых будут заложены на британских верфях. Министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством в военной и военно-технической сфере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Украины может привести к дестабилизации в регионе. Песков обратил внимание на тот факт, что Зеленский не уточнил, кому именно будут принадлежать данные военно-морские базы. «Сейчас нет понимания, о каких базах могла идти речь. Пока что нечего анализировать», – цитирует ТАСС заявление Пескова.

Как пишет Telegram-канал «Украина.ру»,

в случае появления на Черном море новых украинских военных баз, они окажутся в прицеле российских боевых систем, кораблей и авиации.

При этом Украина, как отметил высокопоставленный источник в командном составе Черноморского флота России, вероятнее всего, будет привлекать корабли и кадровый состав вооруженных сил НАТО во внутриполитических целях и для того, чтобы «прикрыться» их статусом от России.

Комментируя заявление Зеленского, адмирал Игорь Хмельнов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что ни один из президентов Украины не способен построить военно-морскую базу. Он также выразил надежду на то, что «у них появится разум», потому что «со стороны Крыма на Украину никто нападать не собирается».

Схожей точки зрения придерживается председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. По его словам, заявление Зеленского – «курам на смех». «На Украине уже никогда не будет полноценных военно-морских баз. Создать таковую там невозможно. Сейчас на строительство базы с 10 причалами нужно минимум 300-500 млн долларов. У Украины таких денег нет. Кроме того, для обустройства баз в стране также нет ни инфраструктуры, ни строительных мощностей», – сказал Ненашев газете ВЗГЛЯД.

В том, что у Украины нет возможностей для строительства баз, уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В разговоре с Общественной службой новостей Азаров подчеркнул, что на территории Украины почти нет подходящих бухт для строительства таких объектов, а также отсутствуют корабли с большим водоизмещением. «Я думаю, что Зеленский не осознает того, что сказал. Построить серьезную военно-морскую базу на Черном море не всякому государству под силу. Мы знаем, сколько лет там развивалась российская база. Осуществимо ли строительство двух сразу баз? Я хорошо знаю наши возможности. Это с экономической точки зрения нереально. Непонятны масштабы. Таких бухт, которые есть в Севастополе – фактически нет», – считает Азаров.

Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко убежден, что Киев построит базы исключительно для военных катеров, а не полноценных кораблей. «Украинцы намерены получить сейчас иностранные катера. Американцы обещают поставить им дополнительные катера типа «Айленд». Это все мелкие корабли, но для них тоже требуются причалы и система базирования. Эти корабли будут построены странами НАТО, но будут ходить под украинскими флагами», – сказал Ищенко газете ВЗГЛЯД.

Эксперт исключает, что база появится в Одессе. Там мало места, да и против этих планов будет выступать местный бизнес: «В Одессе не хватает причалов, сегодня это единственный серьезный грузовой порт в стране. Военные будут вынуждены перевести корабли в Очаков, а также в Николаев, где нет прямого выхода к морю и нужно спускаться вниз по реке».

Другим возможным местом для базы может стать Херсон. «На самом деле, им для того количества катеров, которые они собираются получать, много причалов не надо. Получат десяток катеров, назовут их дивизионом, который будет базироваться на двух-трех причалах», – прогнозирует эксперт.

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Ищенко подчеркивает, что главными на этих базах будут не катера, а иностранные подразделения морских пехотинцев, а также береговые ракетные комплексы «Нептун». Нельзя исключать появления флотской авиации. «Все вместе это будет называться военно-морской базой», – подытожил Ищенко.

В том, что Украине не нужны базы при отсутствии полноценного военного флота, уверен капитан I ранга запаса Константин Сивков. «Зеленский строит базы в надежде, что туда начнут заходить корабли НАТО. Дело в том, что в Одессе, где население настроено крайне негативно в отношении стран НАТО и присутствия их кораблей, могут быть эксцессы и неприятные последствия в связи с этим. Поэтому базы, если и будут строить, то в относительно малонаселенных местах. Но построить военно-морскую базу в приемлемые сроки Украина не сможет и за 20 лет», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Военно-морская база, пояснил собеседник, предполагает наличие большого причального фронта, глубокой бухты, обеспечивающей прием кораблей больших классов – как минимум, эсминцев и фрегатов – судоремонтные верфи, доки, способные принимать эти корабли, склады для боеприпасов и различных запчастей, элементов корабельной конструкции, соответствующий жилой фонд для рабочих, инженеров, конструкторов, личного состава базы. Также должен быть узел связи, аэродром, системы противовоздушной обороны.

«Украина может лишь рассчитывать на пункт маневренного базирования с простейшим причальным фронтом, небольшими запасами топлива и боеприпасов и практически отсутствующими предприятиями ремонта. Вот что они реально могут сделать в течение 2-3 лет. В Николаеве можно, конечно, построить военно-морскую базу, там есть судостроительные предприятия. Или в Бердянске. Но для этого потребуется длительное время», – полагает Сивков.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов назвал глупостью заявление Зеленского. Нынешний военный флот Украины состоит из катеров, «которые пытались прорваться через Керченский пролив». «На постройку кораблей нужны деньги. Поэтому слова Зеленского не стоит воспринимать всерьез», – считает вице-адмирал.