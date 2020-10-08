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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

Украина готова разместить английскую военную базу рядом с Крымом Fred Marie/Reuters
Украина может разрешить Британии построить базу ВМФ в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России. Кроме того, Лондон готов предоставить Киеву кредит на строительство военных катеров. Чем еще опасно появление базы НАТО в непосредственной близости от Крыма? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Полвека назад Солженицын отменил советскую власть

Сергей Мардан, публицист
Оказалось, что всю огромную идеологическую машину, которую несколько десятилетий создавали большевики, может сломать маленький, невзрачный, измученный жестокой судьбой человек. После жизни на положении приживалы, «лишенца», русский писатель снова стал главным человеком в России. Подробности...
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В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
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На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

    Украина готова разместить английскую военную базу рядом с Крымом    8 октября 2020, 11:00
    Фото: Fred Marie/Reuters
    Текст: Наталья Макарова,
    Николай Васильев

    Украина может разрешить Британии построить базу ВМФ в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России. Кроме того, Лондон готов предоставить Киеву кредит на строительство военных катеров. Чем еще опасно появление базы НАТО в непосредственной близости от Крыма?

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против размещения на своей территории – а именно в Николаевской области – английских солдат на постоянной основе. «Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», – сказал Кулеба BBC.

    Министр имел в виду 450 английских десантников, еще в сентябре с вооружением и техникой прибывших в Николаевскую область для учений «Объединенные усилия – 2020». По данным ТАСС, это крупнейшие для Украины маневры с иностранным участием за последние 20 лет.

    «Киев просто дразнит Москву. Это наглое заявление призвано ее спровоцировать, – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. – После таких высказываний чего стоят все уверения Запада о том, что его действия на территории Украины не направлены против России? Ни для кого не секрет, что размещение там баз НАТО – это для России «красная линия».

    Стоит отметить, что Великобритания действительно в последнее время и впрямь быстро расширяет свои связи с Украиной. В прошлом году она инвестировала в экономику Украины около двух миллиардов долларов и вошла в топ-3 инвесторов страны. Собственно, само интервью Кулебы предшествовало визиту в Лондон, который в среду начинает президент Владимир Зеленский. С премьер-министром Борисом Джонсоном он планирует, в частности, заключить соглашение о стратегическом партнерстве, а также меморандум о развитии военно-морского флота Украины.

    В честь визита Зеленского в Лондон в среду в порт Одессы вошел британский боевой корабль – эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС HMS Dragon D35. Как сообщает минобороны Украины, прибывший «с дружеским визитом» эсминец примет участие в совместных тренировках украинских и британских ВМС.

    Строго говоря, добавил Погребинский, для размещения иностранной военной базы Украине надо менять свое законодательство – по конституции это запрещено, впрочем, Киев на такой запрет никогда не обращал особого внимания.

    «Когда Крым был в составе Украины, там тоже в Севастополе стоял Черноморский флот России.

    Но его пребывание просто регламентировалось отдельным договором», – напомнил Погребинский. Но в появление полноценной базы британского ВМФ эксперт не верит. «Возможно, это некий эвфемизм – по аналогии с тренировочным лагерем Пентагона, который в Николаевской области, в Очакове, уже есть. Там на постоянной основе работают инструкторы НАТО, тренируют украинских военных. Вот такой вариант в случае с британцами вполне вероятен», – предположил политолог.

    Появление такой базы означает, что Украина ведет себя «как враг России», считает бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. «Николаевская область – это удобный район в глубине Украины, при этом недалеко от стран НАТО – Румынии, Болгарии и Турции. Но главное, оттуда до российской территории, до Крыма – рукой подать. Это очень короткое расстояние как для корабельного перехода, так и для авиаперелета или ракетного удара, – объяснил он газете ВЗГЛЯД. – Кстати, в советское время Николаев был довольно приличным центром судостроения. В том числе там построили флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва».

    Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, бывший депутат Николаевского областного совета, тоже считает, что Киев фактически участвует в антироссийском военном союзе. «Не будучи членом НАТО, Украина предоставляет странам Североатлантического альянса свое воздушное пространство для действий против России. Совсем недавно в небе Украины состоялись провокационные полеты американских ядерных бомбардировщиков, которые имитировали нападение на российскую территорию», – напомнила она.

    «В районе Николаева Кульбакино находится военный аэродром, с которого натовские самолеты периодически взлетают. Это представляет прямую угрозу для России. Территория области удобна не только для вылета боевых самолетов, на ней также очень удобно ставить радиолокационные средства разведки – место степное, открытое, с которого очень хорошо просматриваются и прослушиваются все военные объекты России», – пояснила Шеслер газете ВЗГЛЯД.

    Английский военно-морской заем

    В ходе визита президента Украины Лондон объявит о выделении колоссальной суммы в 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,6 млрд долларов) на развитие ВМС Украины. Об этом сообщил сам Зеленский, назвав это «первым мощным шагом» к возрождению военного флота на Украине.

    Как сообщило, опираясь на свои источники, украинское издание «Страна», срок кредита – 10 лет. «Часть этого займа будет освоена на британских верфях. Речь идет о постройке восьми ракетных катеров для военно-морских сил Украины, два из которых будут изготовлены в Британии», – говорится в Telegram-канале издания. Кроме того, в работах над остальными катерами также должны участвовать английские специалисты.

    Впрочем, Лариса Шеслер не считает, что английский заем приведет к усилению украинского флота. «На восстановление военного судостроения на Украине таких денег все равно не хватит. Учтите, что последняя военная верфь в Николаеве – завод имени 61 коммунара – практически полностью потеряла свой промышленный потенциал еще лет семь назад. Деньги выделяются для того, чтобы Украина приобрела западные корабли и создала бы у себя базу противодействия российскому ВМФ, но никак не для того, чтобы восстановить там судостроение», – считает Шеслер.

    «Лондон, конечно, может выделить 1,25 млрд фунтов стерлингов на развитие украинского военно-морского флота. Это огромная сумма, но надо надеяться, что Украина половину разворует и поэтому в итоге результат окажется чуть поменьше, чем рассчитывали», – с иронией заметил по этому поводу адмирал Комоедов.

    Насколько эта восьмерка катеров усилит потенциал Украины, можно будет судить только после появления информации о тактико-технических характеристиках, поясняет председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев. «Кстати, важно, окажутся ли эти катера адаптированы для Черного моря. Но даже если все страны НАТО поделятся с Украиной частью своих кораблей, это не изменит баланса сил в регионе. Сперва британские и другие западные специалисты должны научить украинский персонал пользоваться этой техникой. Мы видим пример Румынии, у которой тоже есть боевые корабли и катера. Но никто не скажет, что у Румынии есть хоть сколько-нибудь заметный флот. У болгар тоже есть военные катера, но флота нет. В Черноморском регионе флот есть только у России и Турции», – сказал Ненашев газете ВЗГЛЯД.

    «Еще год назад американцы передали украинцам два бывших в употреблении катера, которые теперь стоят в Одессе. Они тоже до сих пор не вошли в состав сил постоянной готовности украинского так называемого флота», – указал Ненашев.

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