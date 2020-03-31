Украинских генералов переставляют по американским лекалам

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31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус породил новый вид тайной войны разведок

Раньше спецслужбы гонялись за секретами ядерной бомбы, сегодня – за аппаратами ИВЛФото: REUTERS/Stephane Mahe
Поразительные сообщения приходят из Израиля – закупками медицинского оборудования в этой стране занимаются вовсе не медики, а спецслужбы, в том числе всемирно известный Моссад. И это, похоже, только первая ласточка. Спецслужбы всего мира начали охоту за лучшими медицинскими технологиями и оборудованием. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронакризис проявит лучшие качества россиян

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Ужесточение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье и последовавшее за ним распространение этого же режима на другие регионы стало поводом для поисков разногласий между уровнями и ветвями власти и пророчеств о грядущих политических потрясениях для страны. На самом деле наступившее во всем мире кризисное время позволит России не только не ослабнуть, но и значительно окрепнуть. Подробности...
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Украина живет вопреки законам

Павел Волков, публицист
Может, это и называется либерализмом – когда никто ни за что не отвечает и работают любые законы, кроме настоящих. Тогда обмана нет, что обещали, то и дали. Но жить так нельзя. Подробности...
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Сделать то, что мы делаем всегда – победить

Сергей Мардан, публицист
Общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              Украинских генералов переставляют по американским лекалам

              Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен Главнокомандующим вооруженных сил Украины   31 марта 2020, 21:10
              Фото: REUTERS/Gleb Garanich
              Текст: Евгений Крутиков

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              Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ.

              В украинской армии снова серьезные кадровые перестановки. Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен Главнокомандующим вооруженных сил Украины. На освободившуюся позицию начгенштаба назначен генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, до этого трудившийся заместителем Хомчака.

              Эти чисто формальные рокировки связаны с досрочной ратификацией Верховной Радой закона об изменениях управленческой структуры украинской армии. Ранее начальник Генерального штаба совмещал еще и функцию Главнокомандующего. С точки зрения американских военных советников это было неправильно и теперь законодательно закреплено разделение этих двух должностей. Автоматически это влечет за собой и некоторое переформатирование функций Генштаба Украины, в котором акцент будет сделан на стратегическое планирование и развитие, а офис Верховного главнокомандующего будет как бы надзирать за всеми операциями и состоянием армии.

              В этом есть разумное зерно. Просто постоянные реформы в украинской армии настолько запутали ее структуру и организацию, что там надо наводить порядок заново. При этом каждый генерал, получающий в силу каких-то обстоятельств свою «минуту славы» и должность, срочно начинает что-то вокруг себя реформировать.

              Новый начгенштаба Корнийчук как раз к этому склонен. Он не сильно наследил на Донбассе, а работал в последние года главным инспектором вооружений. Артиллерист по образованию и профессии, он один из немногих нынешних украинских генералов, никак не связанных с Соединенными Штатами или армиями НАТО. В последние годы правления Порошенко практически на всех ключевых постах или в роли «героев» всегда оказывались персонажи с американскими военным образованием. Лучше от этого не становилось, но некая логика присутствовала.

              Еще одно ключевое назначение: возвращение на должность начальника Объединенной группировки (то есть, командующего на Донбассе) генерал-лейтенанта Сергея Наева.

              Он ранее уже возглавлял войска на Донбассе при позднем Порошенко. Тогда его назначение сочли исключительно предвыборным ходом, да и вел себя Наев соответственно. Он раздавал интервью по случаю «ста дней» его назначения, что свойственно обычно политикам, а не воюющим командующим. Ему везде мерещились российские войска, и даже российская авиация и ее беспилотники. Это очень удобная позиция: воюет он с превосходящим противником, с целой огромной Россией, а потому и с него спросить нечего.

              Наев последовательный сторонник стратегии «жабьих прыжков». Не то, чтоб он ее придумал, но он ее присвоил. Наев приводил сложно понимаемую статистику, из которой получалось, что под его командованием ВСУ чуть ли не весь Донбасс себе обратно таким образом вернули. В реальности в активе Наева попытка захватить то самое Золотое, в котором недавно было произведено разведение сторон.

              Наев до 2014 года никогда в боевых действиях не участвовал, никогда ничем крупнее взвода не командовал, но это у него получалось неплохо. Если стратегически он настроен на «жабьи прыжки», то и тактически он предпочитает проводить операции силами не более ротной группы. Он же и был одним из инициаторов создания таких сводных групп в ВСУ. В условиях ограниченной войны это работает эффективно, поскольку боестолкновения сводятся к коротким дуэлям малых групп. С другой стороны, все эти сводные группы приводят к разрушению административной структуры армии.

              Наев участвовал в боях за Донецкий аэропорт, затем командовал различными секторами фронта, но ничем особенным не запомнился.

              Кроме того, в его личной жизни есть сильно компрометирующий факт: два его брата - граждане России и в РФ живут на постоянной основе. Старший брат, Юрий всю жизнь служил в Советской, а затем в Российской армиях. Теперь военный пенсионер. А младший брат, Михаил – тот вообще с особый цинизмом работает руководителем группы учета и инвестирования Пенсионного фонда РФ по Республике Крым. На Украине карьеры и за меньшее заканчивались. А тут генерал Наев оказался чуть ли не безальтернативным командующим группировкой на Донбассе.

              На самом деле, это назначение для президента Зеленского – чисто политическое. Дело в том, что генералу Наеву в реальности есть альтернатива, но эта фигура неприемлема для Зеленского по политическим соображениям. Это - генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовыми войсками (бывшие ВДВ), выпускник United States Army Command and General Staff College, самый раскрученный «Герой Украины». В 2009 году подполковник Забродский был назначен командующим украинской части «УкрПолбата» в Косово.

              В 2014 году Забродский командовал 95-ой отдельной аэромобильной бригадой, первой посланной на Донбасс из Житомира давить мятеж. Это его бригада блокировала Славянск, заняла гору Карачун и принялась оттуда обстреливать город минометами и ствольной артиллерией. Затем 95-я бригада предприняла знаменитый 470-километрый «анабазис». Выдвинувшись из Славянска, Забродский довел бригаду до Мариуполя и берега Азовского моря, постепенно теряя технику и людей, а затем вдоль российской границы через луганский аэропорт вернулся в Славянск. В результате этого бессмысленного и беспощадного рейда 95-я аэромобильная бригада потеряла практически все технику, не выполнила главного задания – деблокировать окруженные украинские части у Изварино, но этот анабазис превратился во второй по значимости «подвиг ВСУ» после «киборгов в аэропорту».

              Тут же появились американские пиарщики, которые стали говорить, что это самый длинный рейд в истории современных армий. Забродский на прекрасном английском скромно отвечал, что эта гениальная мысль – две недели гулять кругами на тылам противника, громя мирные села – пришла ему в голову по результатам обучения в США. Это как бы опыт Гражданской войны Севера и Юга. Возможно, он имел в виду рейд Шеридана, но уже неважно, поскольку с этого момента он стал любимцем американской публики.

              Про рейд 95-ой бригады американцы сняли пропагандистский фильм, и именно такой человек был позарез нужен Порошенко.  В августе генерал Забродский командует сводным отрядом ветераном АТО на параде в Киеве в честь Дня независимости Украины. Летом 2015 года Забродский командует украинскими войсками в боях за Марьинку и окончательно превращается к культовую фигуру. Порошенко назначает Забродского командующим ВДВ, и Забродский тут же переделывает их на американский лад в десантно-штурмовые войска. При этом 95-я дшб становится чем-то вроде преторианской гвардии Порошенко.

              Ходили даже слухи, что в прошлом году на президентских выборах именно 95-я бригада должна была гарантировать Порошенко победу. Одна из разведывательных рот бригады получила знаки различия Службы охраны президента, а сам Забродский временно перешел в оперативное подчинение генералу Гелетею, тогда начальнику Службы охраны Порошенко.

              На последних парламентских выборах генерал Забродский шел 4-м в списке «Европейской солидарности» Петра Порошенко и закономерно стал депутатом Рады. Зеленскому такой командующий на Донбассе совсем не нужен, несмотря на то, что объективно у Забродского гораздо больше боевого опыта, чем у Наева. Но стараниями американских пиарщиков и журналистов Забродский превращен в живой символ войны на Донбассе, который к тому прочно ассоциируется с Порошенко. При этом, будучи депутатом Рады Забродский остается командующим десантно-штурмовыми войсками Украины, ходит на заседания Рады в полевой форме и откровенно ведет себя как прямой наследник Юлия Цезаря и Наполеона. У него есть стойкая группа поддержки, в том числе, и в других родах войск, и Забродский может представлять из себя серьезную проблему.

              В таких обстоятельствах Зеленскому просто приходится ориентироваться на старших офицеров советской закалки (Хомчак, Корнийчук и даже Наев служили в ГСВГ примерно в одно и то же время), игнорируя самого известного и раскрученного, но при этом и самого проамериканского генерала. Это сложная интрига и пока неясно, чем все это может закончиться, когда отступит коронавирус.


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