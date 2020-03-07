Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории

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7 марта, суббота  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории

Максим Ткачук показал настоящее лицо русского мираФото: ТРК Аверс/Youtube
Песни советского времени неожиданно оказались крайне эффективным инструментом российской «мягкой силы» – по крайней мере, так считают украинские националисты. Обычный украинский мальчик, решивший исполнить советскую классику, подвергся ожесточенной травле. Что означает происходящее с точки зрения настроений общества в соседних с Россией странах? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Цена на нефть как замена демократии

Сергей Мардан, публицист
Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора. Подробности...

Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...
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      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

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      Обсуждение: 8 комментариев
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              Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории

              Максим Ткачук показал настоящее лицо русского мира   7 марта 2020, 17:26
              Фото: ТРК Аверс/Youtube
              Текст: Николай Стороженко

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              Песни советского времени неожиданно оказались крайне эффективным инструментом российской «мягкой силы» – по крайней мере, так считают украинские националисты. Обычный украинский мальчик, решивший исполнить советскую классику, подвергся ожесточенной травле. Что означает происходящее с точки зрения настроений общества в соседних с Россией странах?

              Устраивать скандалы из-за песенных конкурсов (гуглите «отбор на Евровидение-2019 Украина»), похоже, становится милой украинской традицией. Но в этот раз все вышло даже масштабнее. Хотя Евровидение совсем и не при чем.

              Речь пойдет о другом конкурсе, куда менее известном – Stars of the Albion. Как нетрудно догадаться по названию, проводится он в Великобритании. Это конкурс для молодых исполнителей: украинцу Максиму Ткачуку всего 12 лет.  Максим живет в небольшой поселке Волынской области, воспитывает его бабушка. Победа даже на таком не слишком известном конкурсе для парня со, скажем прямо, не самой простой судьбой – важное событие. Но на малой родине его уже готовятся встретить с дрекольем.

              Репертуар у парня не тот. На конкурсе Максим победил, исполнив «Смуглянку» и «Синюю вечность» Муслима Магомаева. Причем «Смуглянку» – еще и в стилизованной советской военной форме. «Сучий предатель» – не самая резкая реакция его соотечественников, есть и похуже. Тем более, что возбудились не просто какие-то безвестные националисты, а представители партии «Свобода» – травят ребенка в facebook и в партийной прессе.

              Любопытно, что за пару недель до этого другой украинский парень, Михаил, тоже исполнял в Лондоне песни на русском языке. Националисты тоже были не в восторге. Зафукали, попеняли родителям. Но в целом довольно быстро забыли. И уж точно никто не предлагал из-за музыкальных вкусов Михаила разобраться с ним и с семьей. Возможно, потому, что фамилия Михаила – Порошенко?

              Не для всех

              Отчасти да. Мы уже писали о том, что украинская молодежь незримо разделена в соответствии с имущественным цензом родителей. Те, что побогаче, имеют возможность отдавать детей в европейские школы и вузы. Обучаясь там, дети и не ведают прелестей средней школы на Украине. Они избавлены и от вышыванкового террора, и от курса лекций о российской агрессии (который вот-вот грозятся разработать для школьников Институт национальной памяти и минобразования). Не говоря уж о том, что и школьные предметы эти школьники изучают совсем не на украинском языке – в отличие от менее обеспеченных сверстников.

              Но родители и разное имущественное положение – не единственные причины. Более того: они даже не главные.

              Травля как способ выживания

              Начинать нужно с атмосферы в украинском обществе. А она очень нездоровая: тоталитарная нетерпимость к иному мнению и террор всем, кто осмеливается его иметь и не скрывать. В особенности это касается случаев, когда украинец – не просто гражданин Украины, а еще и ее представитель. На конкурсе, спортивном состязании – где угодно. Тут за колебания в проведении линии партии «прилетает» сразу и без всяких скидок на пол, возраст и заслуги. Яркий пример – боксер Александр Усик, который как раз не стремится разделять это тоталитарное людоедство патриотов. И не боится об этом нежелании лишний раз напомнить. В итоге едва ли не на каждой пресс-конференции Александр выслушивает наставления на тему того, чей же на самом деле Крым и что ходить нужно не в УПЦ, а в порошенковскую ПЦУ. 

              Это, кстати, объясняет, почему от известных украинцев так редко можно услышать адекватную оценку украинских реалий. Последний такого рода скандал – интервью Юрия Бардаша (хореограф, певец, продюсер ряда музыкальных коллективов, в т.ч. «Грибы», «Quest Pistols») Юрию Дудю. «Как ты думаешь, что с тобой будет после этих слов?», – спросил Юрий Дудь после того, как Бардаш достаточно резко обозначил свое отношение к конфликту на Донбассе. На что получил ответ, который не ожидаешь услышать от представителя богемы: «Если в этой жизни ты не имеешь права высказаться, зачем вообще жить?».

              Но одно дело selfmade-man, родом из сурового рабочего Алчевска (эдакий украинский Челябинск). И совсем другое – 12-летний пацан из Волынской области. Как и любого подростка, его явно напрягает такая открытая критика и агрессия. 

              Не в языке дело

              Идем дальше. Песни на русском языке и сценический костюм, стилизованный под военную форму, – это лишь верхушка айсберга. На самом деле большинство обвинителей даже не в состоянии сформулировать свои претензии. Мы сделаем это за них. Итак, что же им так не понравилось?

              В основном дело, конечно, в «Смуглянке». Благодаря таланту Леонида Быкова эта песня прочно ассоциируется с ним самим и фильмом «В бой идут одни старики». В нем Быков предстает не только летчиком и командиром, но и выходцем с Украины – коим он, уроженец Донецкой области, и являлся. «Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались!», – пеняет он в шутку своим однополчанам. 

              Вот это уточнение («моей») – оно крайне важное с позиций дня сегодняшнего. Пользуясь современным интернет-сленгом, Быков – это «украинец здорового человек»а. А Украин существует, как минимум, две. Есть Украина Быкова – и много кто еще назовет эту Украину своей. В этой Украине помнят и ценят общую с Россией (и другими постсоветскими республиками) историю. Помнят о том, как когда-то мы были одним большим государством. Есть и другая Украина – она до боли напоминает рейхскомиссариат с таким же названием.

              Позиция украинских националистов понятна. Им хочется, чтобы Украина была одна – милый их сердцу рейхскомиссариат. И каждый раз, когда появляется такой вот Максим и поет англичанам в Лондоне о совершенно другой Украине, – им это словно серпом по известному месту. Поэтому травят парня не за русский язык и не за костюм. А за то, что показал миру нормальную, небандеровскую Украину. Украину без дивизии СС «Галиция».

              Кому-то хотелось, чтобы от представителя Украины на конкурсе звучала песня на украинском языке? Да вот беда: конкурс тематический. Посвящен 75-летнему юбилею окончания Второй мировой войны в Европе. А в современной Украине об этом песен как-то негусто. Все больше про УПА*. Так что нечего на зеркало пенять.

              Песенная пропаганда

              Тут очень к месту вспомнить еще одну историю. В мае прошлого года в Польше случился аналогичный скандал. Напомним, тогда директор музея Второй мировой войны Кароль Навроцкий пригласил на «Ночь музеев» музыкальный коллектив Kapiel Podworkowa. «...Сначала я сомневался, потому что с политической точки зрения мне с ним не по пути. Но все-таки я решил, что искусство может нас – поляков – каким-то образом объединять, а не разделять, что, слушая сентиментальные мелодии военных лет, мы задумаемся о том, чем была война, что мы можем сделать, чтобы эта страшная история никогда не повторилась... Вы даже не представляете, как сильно я ошибался!», – вспоминал позднее руководитель коллектива Петр Косевский. 

              Нет, поляки исполнили не «Смуглянку», а польский вариант песни «Темная ночь». Вернее начали исполнять, потому что директор впал в истерику и запретил им играть «большевистскую песню».

              А затем случилось страшное. Во-первых, скандал стал темой, по поводу которой схлестнулись две основных политических партии Польши: «Право и справедливость» и «Европейская коалиция». Во-вторых, детально освещавшая все перипетии скандала Gazeta Wyborcza отметила, что «Темная ночь» стала популярной у молодых поляков, которые прежде о ней и не слыхивали. Классический случай эффекта Барбары Стрейзанд. Ну а в результате оказалось, что есть не только две Украины, но и две Польши. Хотя казалось бы: столько лет удобряемая антикоммунизмом и русофобией Польша. Которая, как принято было считать, сама кого-хочешь научит русофобии. И вдруг половина страны принимается задорно тролить вторую, распевая «Ciemna dzis noc».

              Возможно, понимая все это, Прибалтика и перестраховывается - запрещает гастроли оркестра Российской армии. Да и в той же Польше его концерты пытались срывать (как и на Украине).

              ***

              Мораль этой истории проста. Сознание любого общества обладает инерцией. Преодолеть ее можно, но для этого нужен действительно тотальный контроль воспитания и несколько поколений. А значит, союзники России есть даже там, где их, казалось бы, не может быть априори.

              Поэтому если мы действительно хотим действенно препятствовать фальсификации истории, можно прописать это в конституции. Но еще более действеннее – работать с людьми, искать и поддерживать таких вот Максима и Петра. По крайней мере, сложно вспомнить, чьи усилия по противодействию фальсификации истории в последние годы были бы эффективнее, чем их выступления.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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