Украинских детей прямо в школе научат ненавидеть русских

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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Украинских детей прямо в школе научат ненавидеть русских

Лагерь «Азовец» – один из образцов националистической промывки мозгов по-украинскиФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Математика, биология, химия – и «Курс лекций о российской агрессии». Такими теперь планируется сделать уроки в обычных украинских школах. Иначе говоря, факультативная сегодня практика насаждения среди детей ненависти к России станет на Украине обязательным предметом. Кто и зачем все это придумал? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
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Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

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          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

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              Украинских детей прямо в школе научат ненавидеть русских

              Лагерь «Азовец» – один из образцов националистической промывки мозгов по-украински   26 февраля 2020, 13:40
              Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

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              Математика, биология, химия – и «Курс лекций о российской агрессии». Такими теперь планируется сделать уроки в обычных украинских школах. Иначе говоря, факультативная сегодня практика насаждения среди детей ненависти к России станет на Украине обязательным предметом. Кто и зачем все это придумал?

              Любой учитель средней школы и любой родитель, чьи дети туда ходят, знает: расписание школьника – штука резиновая. Оно уже давно забито выше отметки в 100%. Нынешние российские школьники учатся 11 лет, хотя их родители заканчивали 10-летку. И ежегодно идет борьба между стремлением новаторов запихнуть в учебную программу еще что-нибудь и усилиями консерваторов не допустить сокращения традиционных дисциплин. 

              На Украине школьники учатся даже дольше – там 12-летка. В том числе потому, что в еще советскую программу все не вмещалось. Ко всемирной истории добавилась история Украины, во многих школах по два иностранных языка. Но и там кому-то вдруг подумалось, что программу можно и нужно улучшить. 

              Есть на Украине такая структура – Институт национальной памяти. Само слово «институт» здесь может ввести в заблуждение, мол, научное учреждение. Нет. УИНП занимается скорее не исследованиями, а ревизией истории.

              Было, к примеру, Древнерусское государство – будет Украина-Русь. Были бандеровцы и солдаты дивизии ваффен СС «Галиция» немецкими коллаборантами – будут борцами за независимость Украины. Но, видно, такая косвенная ревизия УИНП уже не устраивает. И новый директор института Антон Дробович решил взяться за дело всерьез.

              Новый предмет

              В недавнем интервью он поведал, что УИНП разрабатывает два цикла лекций для школьников. Пока они носят рабочее и говорящее название «Курс лекций о российской агрессии». 

              «Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым (украинский диверсант, совершил ряд терактов на территории ЛНР – прим. ВЗГЛЯД). Он посвящен в целом теме войны – почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся... И второй блок вопросов... Что такое права человека, при чем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которое годами замалчивали (речь как раз о работе института по «украинизации» истории – прим. ВЗГЛЯД)». 

              Таким образом, прежде украинские школьники сталкивались с усилиями УИНП косвенно, читая в учебнике истории о героях-бандеровцах или казаках, участвовавших в походах против Москвы. Теперь же фальсификаторы истории проберутся в школы напрямую.

              Зачем им дети? На этот вопрос уже давно ответил один из героев фильма «Иди и смотри» – захваченный партизанами немецкий офицер, командующий отрядом карателей: «Потому что с детей начинается все».

              Попытка впихнуть в школьную программу лекции о российской агрессии – конечно же, отнюдь не первая инициатива по «патриотическому воспитанию украинцев». Буквально за пару дней до конца срока своих полномочий Петр Порошенко подписал указ «О Стратегии национально-патриотического воспитания» на 2020–2025 годы. Его преемник указ не отменял. Помимо прочего в стратегии говорится, что такое воспитание «...охватывает... прежде всего образование и науку, молодежь». Так что все идет по плану. 

              Часть, а не дополнение

              Есть, конечно, и отличия. До последнего времени такое воспитание оставалось скорее факультативом. К примеру, после уроков ребенок посещает занятия в «Пласте» (украинская скаутская организация с националистическим уклоном). А на летние каникулы и вовсе едет в лагерь «Азовец» (детский военно-патриотический лагерь: основы военной подготовки и тактики плюс националистическая промывка мозгов). И российские, и мировые СМИ выпустили немало репортажей об этих лагерях: чумазые дети с восторгом бегают с муляжами автоматов, отрабатывают приемы рукопашного боя и учатся петь «Москалей – на ножи». Но до последнего времени все это было инициативами отдельных политиков или энтузиастов. Теперь же, в полном соответствии со стратегией Порошенко, все это встраивается в школьное образование, т. е. становится не дополнением, а ее составной частью

              Печально известный языковой закон, отменяющий возможность обучения в школе на русском языке, также уместно упомянуть. Ну правда же, было бы странно рассказывать ученикам о российской агрессии на русском языке? Или на украинском, но, скажем, после урока русского языка. Эффективность «патриотического» воспитания от таких казусов теряется.

              Идея читать школьникам лекции о российской агрессии возникла, конечно, не на пустом месте, а занимаются изобретением подобной ерундистики тоже не только в УИНП. В конце августа прошлого года совершенно незаметно в министерстве образования Украины появился новый сектор – национально-патриотического воспитания. «Формирование патриотизма в украинском обществе остается первоочередной задачей на сегодня – как для государства в целом, так и для системы образования в частности».

              Для государства это ожидаемо. А вот то, что для системы образования, оказывается, главная задача состоит в том, чтобы промыть детям мозги баснями о Бандере, – это, конечно, новость. Но приходится верить, потому что цитировали мы главу Директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Валентину Хиврич. А дальше пани Хиврич подтверждает, что это самое патриотическое воспитание будет звеном образовательного процесса и будет проходить через все обучение.

              Т. е. теоретически родители могут разрешить ребенку не учить историю Украины, не читать украинскую литературу (в особенности если не планируют отдавать ребенка в украинский вуз). Но теперь ребенка «достанут» лекцией о российской агрессии, а то и на физике что-нибудь патриотическое ввернут: сектор-то при министерстве только недавно создали. Люди пока еще не успели развернуться. 

              А можно не ходить?

              Противостоять этому, конечно, можно. Но теперь это делать сложнее. Придется переводить ребенка на домашнее обучение. Или каждый вечер устраивать сеанс антизомбирования: «Что вам там сегодня в школе рассказали? Ясно. Слушай, как было на самом деле». 

              Есть, конечно, и третий вариант. Но тогда денег должно быть много. По-настоящему много.

              Не секрет, что дети украинской элиты связаны с Украиной гораздо меньше своих менее обеспеченных сверстников. Многие получают не только высшее, но среднее образование в образовательных учреждениях Европы.

              Или в частных школах на Украине, которые работают по международным программам и выдают сертификаты международного образца. Для них ГИА (государственная итоговая аттестация, украинский аналог ЕГЭ), на которую и рассчитана школьная программа со всеми ее действующими и будущими патриотическими свистелками, – вообще не ориентир. Это пусть дети водителя фуры в компании Roshen слушают о том, как почетно пойти воевать с «российскими агрессорами» – в конце концов, им-то и идти. А зачем это слушать детям владельца того же Roshen?

              Кстати, о них. Судя по последним новостям, Михаил Порошенко вполне уживается с русским миром – танцуя на одной сцене с рэпером Face в Лондоне. И «агрессия» не мешает ему петь про Санкт-Петербург, бутик Gucci и бургер. Нет, нам не жалко. Пусть поет, если нравится. Непонятно только, почему другие украинские дети в это же время должны слушать о том, каким героем был Бандера и почему война Киева с жителями Донбасса называется «российской агрессией».


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