СССР и русский язык обрушили рейтинг Зеленского

После серии коррупционных скандалов и конфликтов рейтинг самого популярного на Украине политика резко обвалился – теперь Владимиру Зеленскому доверяют лишь 49,4% граждан страны. По мнению экспертов, у президента Украины пока еще сохраняются шансы на то, чтобы вернуть доверие населения. Но для этого ему необходимо сделать несколько шагов, которые будут восприняты в штыки украинскими националистами.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня, пробив психологическую отметку в 50 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце января Центром социального мониторинга и Украинским институтом социсследований имени Яременко.

По результатам исследования, Зеленскому теперь доверяют 49,4% опрошенных. В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал на 17%. Полностью не доверяют и не поддерживают главу государства 20,5%, «скорее не доверяют» – 18,8%. Еще 11,3% не определились со своим отношением к президенту.

Примечательно, что еще больший обвал рейтингов зафиксирован у ближайшего окружения президента. Например, сразу на 42% (до 23,5%) упал уровень доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку. В то же время рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа» откатился незначительно: если на выборах в июле за нее проголосовали 43% украинцев, то сейчас готовы отдать свои голоса 38,9%.

По мнению экспертов, снижение рейтингов Зеленского обусловлено чередой коррупционных скандалов и конфликтов, в которых фигурирует не только президент, но и его окружение. «Проблема Зеленского в его команде, потому что она исправно поставляет информационные поводы, которые бьют по репутации президента», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Он напомнил самые яркие скандалы последнего времени: это и «Гончарукгейт», то есть публикация аудиозаписей, где украинский премьер оскорбляет президента и расписывается в собственном непонимании экономических процессов; это и жалобы министров на бедность в ситуации, когда они не совсем честным путем получают кто 100, кто 200, а кто и 400 тысяч гривен премий.

«Информация о запредельных зарплатах и премиях членов кабмина предсказуемо ударила по рейтингам. Кроме того, достаточно дорого Зеленскому в будущем обойдется грубость, высказанная депутатом Евгением Брагаром, который

посоветовал пенсионерке при нехватке денег продать собаку.

Такие вещи – как жевательная резинка в волосах: если попадет – прицепится намертво. Ее можно только состричь» – констатировал Золотарев.

«Бьет по Зеленскому еще и земельный вопрос, поскольку треть украинского электората проживает в одноэтажных домах. В малых городах, райцентрах и селах вопрос купли-продажи земли встречают в штыки. Люди понимают, что это будет сродни приватизации 90-х годов, когда их в очередной раз попытаются обмануть», – добавил эксперт.

Рассуждая о мерах, которые позволили бы Зеленскому вернуть доверие граждан, политолог отметил, что «увольнение токсичных министров и коррупционные задержания стоят дешево, но могут позитивно сказаться на рейтингах Зеленского».

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В то же время директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский обозначил другие причины «ожидаемого падения рейтингов Зеленского». «Безусловно, сказались его польские высказывания на тему вины СССР в развязывании Второй мировой войны и, самое ужасное, что из-за этого якобы стал возможен Холокост. Это вообще ни в какие ворота не лезет», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

По словам собеседника, подобные высказывания Зеленского произвели очень скверное впечатление на доверявших ему избирателей. «Такое можно было ожидать от национал-радикала, но не от Зеленского. Кстати на сайте президента фрагмент видеозаписи выступления в Польше, где он говорит про СССР и Холокост, отсутствует. Видимо в его команде поняли, что сделали что-то не то», – предположил Погребинский.

При этом оппозиция уже воспользовалась складывающейся ситуацией – с 13% до 14,8% вырос рейтинг у «Оппозиционной платформы – «За жизнь», продолжил эксперт. «Однако окончательные выводы делать пока рано. Напомню, что перед саммитом в нормандском формате у Зеленского уже падал рейтинг на 15%, однако после встречи в Париже половину этого падения ему удалось отыграть», – пояснил киевский политолог.

«Но падению рейтинга также способствует отсутствие мира и прогресса в Донбассе. Люди разочарованы.

И если Зеленскому нужен рост рейтингов – ему необходимо обеспечить урегулирование конфликта на Востоке страны», – отметил Погребинский.

«Кроме того, если бы Зеленский вспомнил свои обязательства разобраться с законом о госязыке, который ущемляет права русскоязычного населения, и новым законом о среднем образовании, который исключает возможность обучения старшеклассников на русском языке – это тоже могло бы улучшить его позиции. Но в такую возможность я не верю», – добавил эксперт.

С этим тезисом согласился и Золотарев. «При Зеленском не произошло гуманитарной децентрализации. По-прежнему продолжаются захваты храмов УПЦ МП, представители «титульной нации» устраивают моральный террор русскоязычного населения. Разворота к более адекватной политике не предвидится, лишь бы не ухудшалось», – посетовал политолог.

При этом эксперты не исключают того, что Зеленский может «подлечить» рейтинг с помощью «посадки» своего предшественника – Петра Порошенко. «Несмотря на изменения в руководстве Государственного бюро расследований, расследование дел против Порошенко продолжается. Так что в этом вопросе процесс возможно и будет двигаться», – предполагает Погребинский.

«Порошенко действительно можно было бы посадить», – соглашается Золотарев. «Но это имело куда большую актуальность в прошлом году. А сейчас такого эффекта уже не будет. Уж слишком сильно затянулась эта мыльная опера. Да, аплодисменты будут, но не столь бурные и продолжительные, как ожидалось ранее», – заключил Золотарев.

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