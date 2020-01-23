Почему украинские министры жалуются на бедность

Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад?

2020 год для украинцев начался с неприятных открытий. Январь, как известно, время сытое, пьяное, но не слишком денежное: премии, заначки и даже выданные наперед зарплаты разошлись на праздники. Тем более обидно было узнать, что министры, депутаты и даже помощники депутатов к Новому году получили солидные бонусы. Кто 100, кто 200, а кто и 400 тысяч гривен премий, доначислений и индексаций.

А затем сами же чиновники подлили масла в огонь. Вначале выступила министр образования Украины Анна Новосад. Девушка (ну действительно девушка, ей 29 годочков всего) пожаловалась, что министерской зарплаты в 36 тыс. гривен (92 тыс. рублей) ей едва-едва хватает на жизнь. И то лишь потому, что есть своя квартира. Но о планах на будущее, скажем, о ребенке, она даже не задумывается. И вообще, будучи не министром, а советником министра образования (еще во времена Порошенко), ее зарплата была тысяч на десять больше.

Затем эстафету подхватил министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Ему тоже не хватает – правда, уже 87 тыс. гривен (221 тыс. рублей). Поэтому он проживает сбережения.

И это уже не первый случай, когда министры поднимают тему своих зарплат. Еще в конце 2019 года министр юстиции Украины Денис Малюська, как и Кулеба, жаловался, что вынужден тратить сбережения. Да и депутаты периодически скандалили. Из-за чего в бюджет-2020 заложили больше денег на ФОТ украинского парламента – и с 1 января минимальная зарплата депутата Верховной рады (без доплат за работу в комитетах, знание языков и т. п.) будет превышать 100 тыс. гривен (255 тыс. рублей).

Нищенствующие министры

Попробуем рассмотреть ситуацию со всех сторон. С одной стороны, украинское правительство на удивление поступает абсолютно правильно. Работа на высоких должностях – это как минимум ответственность. В похожих случаях, когда существует риск, что работник будет коррумпирован, ему устанавливают зарплату, которая этот риск сглаживает. Взятка одна – и за нее могут выгнать и даже судить. Зарплата – каждый месяц. Судьи, крупье в казино, инкассаторы, чиновники – все они получают деньги не только за работу, но и непосредственно за свою должность. У кого-то эта «премия» больше, у кого-то меньше, но она всегда есть.

Поэтому министр с месячным доходом 92 тыс. рублей – это, конечно, нонсенс. К примеру, в Москве столько может получать машинист поезда метро. Это выше среднемосковской зарплаты в том числе потому, что машинист тоже получает доплату за ответственность. При этом у него сокращенный рабочий день и бесплатный проезд по городу и области. С виду гораздо выгоднее, чем работать министром образования Украины, верно?

Но украинский министр по евроинтеграции тоже зарабатывает немного. К примеру, средняя зарплата министров в правительстве России уже в 2018 году приближалась к 700 тыс. рублей. Кстати, это примерно на уровне зарплат депутатов Европарламента в тот же год. То есть формально бунтующие против своих нищенских зарплат украинские депутаты и чиновники правы. Даже теперь, после повышения, депутат ВР беднее и российских, и европейских коллег.

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Но есть и другая сторона медали. Во-первых, средняя зарплата на Украине в прошлом году лишь чуть-чуть превысила 10 тыс. гривен (25 тыс. рублей). И это не просто меньше, чем в России (43 тыс. рублей). Стоимость жизни на Украине – стоимость коммунальных услуг, высокая импортозависимость, подтягивание цен на внутреннем рынке продовольствия к экспортному паритету – все это делает и без того невысокую зарплату еще меньше. Поэтому Новосад и прочие министры, конечно, правы, когда говорят, что министерской зарплаты им не хватает на достойную жизнь. Но еще больше ее не хватает рядовым украинцам, чья зарплата далеко не министерская. А вина за это лежит как раз на украинской власти: нынешней, прошлой, позапрошлой.

«У меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу ребенка, но на такую зарплату я не смогу его содержать», – говорит министр. Забывая о том, что сотни тысяч украинцев как-то эту проблему решают и не перекладывают ее на других налогоплательщиков. Чтобы дать своим детям будущее, миллионы украинцев разъехались, что называется, «от Лиссабона до Владивостока». Потому что, работая дома, они этого добиться не могут.

Нынешнее правительство Украины работает уже более полугода, а описанная ситуация не изменилась ни на йоту. Отсюда вопрос: морально ли чиновникам и депутатам повышать свои доходы? Наработали ли они на такую зарплату?

Кстати, это еще не самые высокие доходы. Вот, скажем, глава «Укрпочты» Смилянский. Недавно пресса с удивлением обнаружила, что его месячная зарплата (1,9 млн гривен, почти 5 млн рублей) не просто выше, чем у американского коллеги, а даже выше, чем у Трампа. Известно это стало буквально накануне отставки российского правительства, что немедленно родило шутку: «Узнав о зарплате главы «Укрпочты», российские министры массово уволились в знак протеста». Но Смилянский на своем месте сидит даже больше, чем нынешнее правительство (с апреля 2016 года). А из видимых результатов – только смена дизайна «Укрпочты». Если не видно разницы, зачем платить больше?

Раньше платили иначе

Врачей, учителей и одиноких матерей много, а министров и депутатов мало. Всем бюджетникам зарплату до пристойного уровня дотянуть – никакого бюджета не хватит. А на депутатов и министров хватит. А собственно, почему не хватит? Как раз потому, что воруют, это многолетний замкнутый круг. Многие годы президенты Украины содержали своих сторонников через систему разрешенной коррупции: работа госпредприятий в заведомый убыток, «дыры» на границе, создание «кормлений», то есть бессмысленных, но обязательных и платных процедур. В результате даже дети на Украине знают, что не нужно идти в министры, идти нужно в начальники областной таможни.

Как раз поэтому спустя почти три десятка лет денег в бюджете едва хватает даже на пристойные зарплаты депутатам и министрам. А все остальное население при этом недовольно бурчит про вилы и фонари. По слухам, второй президент Украины Леонид Кучма учил и соратников, и преемников: «Не воруйте с убытков, воруйте с прибыли». Но его завет давно позабыли.

Еще одна причина, по которой чиновники никогда не помышляли жить на зарплату – неопределенность. Никто не знает, что случится завтра. Политические торги – и вот тебя уже разменяли, а должность отдали другому. Внеочередные выборы, очередной Майдан – жизнь, как на вулкане. К этому нельзя привыкнуть, но приходится как-то устраиваться. И лучший способ – начинать воровать с первого дня, а то ведь можно и не успеть. Об этом забывают ругающие несменяемое восемь лет правительство России. На Украине столько в кабмине держатся только вечные первые помощники и советники, спецы по «решалову». Которые в первый же день объясняют новому министру, на чем и сколько можно в этой должности украсть. Поэтому и держатся – незаменимые люди.

А чиновники ли это?

Впрочем, даже на Украине есть люди, зарабатывающие на госслужбе вполне пристойно. Скажем, замы министров постоянно получают в полтора-два раза больше самих министров. Не говоря уж о главах крупных госкомпаний и членах наблюдательных советов этих компаний. Чемпион тут, конечно, глава «Нафтогаза Украины» Коболев – 286 млн гривен (или почти 730 млн рублей) за 2018 год. Члены набсоветов получают скромнее – 300–400 тыс. гривен в месяц (765–1020 тыс. рублей). Столько же у главы Нацбанка. Для последнего вроде и немного, но любой министр обзавидуется.

Объясняется это просто: высокие зарплаты на этих позициях согласовывались непосредственно с внешними кураторами Украины, в частности с МВФ.

То есть зарплату им платит Украина. Но каждый из них прекрасно знает, что на своей позиции он отстаивает ее интересы до тех пор, пока они не входят в противоречие с интересами куратора.

Похожая история и с грантоедами, то есть людьми, которые долгое время кормились грантами якобы дружественных Украине международных структур. Еще при Порошенко они начали входить во власть, при Зеленском их положение даже упрочилось.

Та же Новосад. До победы Зеленского – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Ни о чем, синекура. До этого – советник министра образования. А им, в свою очередь, она стала сразу после Евромайдана, не успев поработать на Украине вообще нигде. Ну советник – это же опыт, мудрость, да? Зато до Майдана она была стипендиаткой фонда «Открытое общество» (Сорос) и год стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии. В итоге министром стал человек, у которого из реального опыта – только продвижение интересов Сороса. А гранты-то больше осваивать нельзя, с министерской должностью это не совмещается.

Кстати, и многочисленные антикоррупционеры с большими зарплатами тоже из этой когорты. Расследование они возбудят не из-за воровства (разве что кто-то слишком уж зарвется). Коррупция – это если топ-чиновник явно вредит интересам внешних управленцев.

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В общем, проблема зарплат высших украинских чиновников и депутатов лишь на первый взгляд заключается в их малом/большом размере. Есть еще советский анекдот: «Они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем». Одновременно с этим действительно работают и рулят Украиной совсем другие дяди, а министры жалуются, что должности зицпредседателей слишком скудно оплачиваются.

Так то министрам. Государственным людям. А зицпредседателям больше и не положено.