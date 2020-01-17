Зеленский дал Гончаруку шанс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил дать шанс действующему премьер-министру Алексею Гончаруку и поставил перед ним ряд задач.

«Я получил от вас заявление об увольнении. В связи с последним конфликтными ситуациями или со скандалом... я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество», – заявил Зеленский на встрече с Гончаруком, передает РИА «Новости».

Отмечается, что среди поставленных задач – новая концепция заработных плат министерств и госкомпаний.

Зеленский также заявил, что не считает членов кабмина нечестными или непрофессиональными. «Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональными данными», – отметил президент.

В ответ на это Гончарук пообещал до 14 февраля подготовить промежуточный отчет о деятельности кабмина и представить его в парламенте, однако Зеленский попросил, чтобы отчет был готов к 4 февраля, когда Верховная рада вернется к работе после зимних каникул.

Кроме того, президент заявил о необходимости провести реорганизацию некоторых министерств, которые ранее были объединены в одно. «Я думаю, вначале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный кадровый голод, поэтому мы объединяли некоторые министерства... но время показало, что некоторые министерства должны быть разделены», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что имеет в виду министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министерство культуры, которое также занимается вопросами молодежи и спорта, и министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Ранее Зеленский потребовал разобраться с «прослушкой» премьера Украины.

Напомним, новый политический кризис на Украине начался после публикации в Сети записи, на которой якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, заявляя, что у того «примитивное понимание экономических процессов». После этого от президента Украины потребовали уволить Гончарука.

Позже Гончарук написал заявление об отставке и подал его Зеленскому.

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Зеленский не хочет «разбираться с врагами», и если у него не будет «эффективной замены премьера, то все будет спущено на тормозах».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины.