Зеленский потребовал разобраться с «прослушкой» премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал правоохранительным органам две недели на установление лиц, причастных к «прослушке» совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», – приводятся слова Зеленского на сайте президента Украины.

Зеленский также потребовал установить круг лиц, присутствовавших на встрече, и выяснить обстоятельства, при которой она проходила. По его словам, в СМИ по этому поводу «было много фейков».

Кроме того, президент Украины потребовал принять меры во избежание «подобных инцидентов» в будущем, технически обеспечить защиту информации.

Ранее в Сети появилась запись, на которой якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, заявляя, что у того «примитивное понимание экономических процессов». После этого от президента Украины потребовали уволить Гончарука.

В пятницу Гончарук написал заявление об отставке и подал его Зеленскому.

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Зеленский не хочет «разбираться с врагами», и если у него не будет «эффективной замены премьера, то все будет спущено на тормозах».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины.