Погребинский объяснил, почему Зеленский не уволит «недопремьера» Гончарука

«У Зеленского нет желания разбираться с его врагами. Его оскорбили, но если у Зеленского нет эффективной замены премьера, то все будет спущено на тормозах», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука на фоне публикации скандальных аудиозаписей, где политик оскорбляет президента Украины.

Михаил Погребинский напомнил, что согласно конституции Украины премьер-министра назначает и увольняет Верховная рада. Потому тот факт, что Гончарук подал заявление на имя президента Украины говорит о том, что он либо «профан», либо пытается минимизировать последствия скандала с критикой в адрес Владимира Зеленского.

«Допускаю, что такие игры действительно идут. Это игра в надежде на то, что Зеленский ему скажет «оставайся, я тебя прощаю» и предложит не подавать заявление об отставке в Раду», – пояснил Погребинский.

«Тем более мы уже видели ситуацию, когда депутаты и активистки угрожали убить Зеленского и оскорбляли его матерными словами. Но им все сошло с рук. Таким образом Зеленский не демонстрирует жесткого желания разбираться с его врагами. Его оскорбили, конечно. Но если у Зеленского нет эффективной замены премьера, то все будет спущено на тормозах», – предположил эксперт.

Он также напомнил, что прослушивание первых лиц государства на Украине весьма распространено. «Взять хотя бы так называемый кассетный скандал, когда в ноябре 2000 года были обнародованы аудиозаписи, где якобы тогдашний президент Леонид Кучма отдает приказ ликвидировать журналиста Георгия Гонгадзе. Наши политики плохо защищаются от прослушки», – отметил собеседник.

«Но нужно быть полным кретином, чтобы говорить такие вещи о президенте не тет-а-тет, а в компании. Гончарук просто интеллектуально неполноценный человек и недопремьер», – заключил Погребинский, выразив надежду на то, что отставка премьер-министра все же состоится благодаря соответствующему решению Верховной рады.

Ранее в пятницу стало известно о том, что Алексей Гончарук подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Соответствующее заявление он передал президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», – сообщил Гончарук на своей странице в Facebook, добавив, что Зеленский вправе «оценивать эффективность каждого члена своей команды».

Гончарук заявил, что опубликованные в Сети записи «смонтированы из фрагментов записей совещаний в правительстве» и «искусственно создают представление», будто он и его команда не уважают Зеленского.

В пресс-службе президента Украины сообщили, что Зеленский получил заявление Гончарука об отставке и рассмотрит его.

Ранее в Сети появилась запись, на которой якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, заявляя, что у того «примитивное понимание экономических процессов». После этого от президента Украины потребовали уволить Гончарука.

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