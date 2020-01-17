«Недопремьер» Украины сыграл на слабости Зеленского

На Украине начался новый политический кризис. После того, как в Сети опубликовали аудиозаписи, где якобы глава правительства Украины оскорбляет президента страны, Алексей Гончарук подал заявление об отставке лично в руки Владимиру Зеленскому. При этом уволить премьера, согласно конституции, может только Верховная рада. Почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины?

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал в отставку на фоне публикации скандальных аудиозаписей, где политик оскорбляет президента Украины. «Чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», – сообщил Гончарук на своей странице в Facebook, добавив, что Зеленский вправе «оценивать эффективность каждого члена своей команды».

Премьер также заявил, что опубликованные в Сети записи «смонтированы из фрагментов записей совещаний в правительстве» и «искусственно создают представление», будто он и его команда не уважают Зеленского.

Напомним, ранее на YouTube-канале «Как обмануть президента» появился ролик с аудиозаписью «совещания» по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, заявляя, что у того «примитивное понимание экономических процессов». Также Гончарук якобы сам себя назвал «профаном» в экономике.

В частности, приписываемый Гончаруку голос просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете.

Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. Сообщается, что в Сети может быть опубликовано до 14 таких аудиороликов.

В пресс-службе президента Украины утром в пятницу сообщили, что Зеленский получил заявление Гончарука об отставке и рассмотрит его. Но эксперты напоминают: согласно 115-й статье конституции Украины премьер-министра назначает и увольняет Верховная рада. Потому тот факт, что Гончарук подал заявление на имя президента Украины говорит о том, что он либо действительно «профан», либо пытается минимизировать последствия скандала с критикой в адрес Владимира Зеленского.

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К обеду пятницы, понимая сложность ситуации, Гончарук отправился в офис президента с объяснениями. Однако детали разговора между премьером и президентом не сообщаются. Затем Гончарук появился в Верховной раде, где под крики «Ганьба, ганьба!» («Позор, позор! – прим. ВЗГЛЯД) заявил, что украинское правительство продолжит свою работу до того момента, пока Зеленский не примет самостоятельное решение по данному вопросу.

Он добавил, что его заявление об отставке также написано на имя главы Верховной рады, однако спикер парламента Дмитрий Разумков не подтвердил, что получил заявление от Гончарука.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, Гончарук «играет в надежде на то, что Зеленский ему скажет «оставайся, я тебя прощаю» и предложит не подавать заявление об отставке в Раду».

«Тем более мы уже видели ситуацию, когда депутаты и активистки угрожали убить Зеленского и оскорбляли его матерными словами. Но им все сошло с рук. Таким образом

Зеленский не демонстрирует жесткого желания разбираться с врагами.

Его оскорбили, конечно. Но если у Зеленского нет эффективной замены премьера, то все будет спущено на тормозах», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

Эксперт также напомнил, что прослушивание первых лиц государства на Украине весьма распространено. «Взять хотя бы так называемый кассетный скандал, когда в ноябре 2000 года были обнародованы аудиозаписи, где якобы тогдашний президент Леонид Кучма отдает приказ ликвидировать журналиста Георгия Гонгадзе. Наши политики плохо защищаются от прослушки», – отметил собеседник.

«Но нужно быть полным кретином, чтобы говорить такие вещи о президенте не тет-а-тет, а в компании. Гончарук просто интеллектуально неполноценный человек и недопремьер», – заключил Погребинский, выразив надежду на то, что отставка премьер-министра все же состоится благодаря соответствующему решению Верховной рады.

В свою очередь директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник склоняется к тому, что Зеленский не станет менять премьера в сложившейся ситуации.

«Гончарук своими действиями пытается преодолеть кризис доверия между ним и президентом, между ним и обществом. Кризис возник по двум причинам. Первая – это высокие зарплаты министров, что привело к дискредитации правительства в глазах общества. Вторая – это история с записями, где он нелестно отзывается о президенте и пытается его обмануть. То есть Гончарук пытается перебить негативную волну, демонстрируя смелость и открытость», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Именно поэтому премьер подал заявление об отставке в нарушение конституционной и юридической процедуры. «Но таким образом он сместил ответственность на президента, подставив его.

Теперь Зеленский должен взять ответственность на себя.

Либо он принимает высокие зарплаты министров, принимает такие разговоры о себе и проглатывает случившееся, либо дает «добро» парламенту и выступает с публичной поддержкой отставки Гончарука», – пояснил эксперт.

«Если прогнозировать ситуацию, то Зеленский скорее всего сохранит Гончарука. Его поддерживает МВФ, западные партнеры и некоторые украинские олигархи. Это очень серьезные силы. К тому же правительство проработало малый срок, что также затрудняет его отставку», – подытожил Бортник.

К слову, в Международном валютном фонде уже поспешили поддержать правительство Гончарука. «Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины», – передает сообщение представительства фонда «Интерфакс-Украина».

В свою очередь зампредседателя президентской фракции «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что президент не одобрит отставку Гончарука. «Зеленский может рассмотреть это заявление и подать представление уже непосредственно в парламент. Но он не будет подписывать это заявление», – сказала Шуляк.

В то же время в России к новостям с Украины отнеслись с иронией, ведь свое заявление об отставке Гончарук сделал через день после отставки российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ». Вместе во всем», – написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

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