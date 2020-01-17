Гончарук сделал заявление в Верховной раде

Правительство Украины пока продолжает работу в прежнем режиме, заявил подавший утром в отставку премьер-министр страны Алексей Гончарук, выступая в Верховной раде.

Гончарук заявил, что «правительство продолжит работать в прежнем режиме до того момента, пока президент Украины не примет решение, кто на какой позиции в команде может работать», передает ТАСС.

Он добавил, что «это политическое решение, которого мы ожидаем от лидера нашей политической силы», и поблагодарил соратников по партии «Слуга народа» за поддержку.

В пятницу утром Гончарук написал заявление об отставке. Затем же он приехал на заседание Верховной рады. В сессионный зал парламента также пришли все члены кабинета министров.

По Конституции Украины, отставка премьера влечет за собой отставку всего состава правительства.

Тем временем глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что заявление Гончарука об отставке является «дешевым пиаром».

«В соответствии со ст. 115 Конституции Украины премьер-министр может подать (такое заявление) только Верховной раде, а не президенту», – подчеркнул он.

Медведчук добавил, что Гончарук и его правительство заслуживают отставки, однако «ее, к сожалению, не произойдет».

Напомним, Гончарук подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Соответствующее заявление он передал президенту страны Владимиру Зеленскому.

Ранее в Сети появилась запись, на которой якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, заявляя, что у того «примитивное понимание экономических процессов».

После этого от президента Украины потребовали уволить премьера.

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Зеленский не хочет «разбираться с врагами», и если у него не будет «эффективной замены премьера, то все будет спущено на тормозах».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД