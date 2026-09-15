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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    15 сентября 2026, 11:07 • Новости дня

    Страны БРИКС одобрили вступление Ирана в Новый банк развития

    Участники БРИКС согласовали присоединение Ирана к Новому банку развития

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны БРИКС согласились с членством Ирана в Новом банке развития объединения, заявила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

    Одобрение кандидатуры Тегерана подтвердила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, передает РИА «Новости». Решение приняли во время недавних встреч на высшем уровне.

    «Президент Масуд Пезешкиан в ходе визита в Индию принял участие в заседаниях, связанных с БРИКС, в ходе которых было условлено об учреждении Нового банка развития БРИКС с членством Ирана в нем», – сообщила Мохаджерани.

    Саммит прошел 12 и 13 сентября в Нью-Дели, где лидеры подчеркнули растущую значимость финансового института. БРИКС объединяет десять государств, на долю которых приходится около 40% мирового ВВП и почти половина населения планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита БРИКС в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

    В совместном коммюнике десять стран объединения осудили санкционную политику Вашингтона.

    В мае текущего года закон о присоединении к Новому банку развития БРИКС подписал президент Узбекистана.

    13 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США

    Саммит БРИКС в Нью-Дели принял заявление против тарифов и санкций США

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
    @ Pib Handout/Press Information/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Десять стран БРИКС на саммите в Нью-Дели приняли совместное коммюнике, в котором призвали к «максимальной сдержанности» в ближневосточном конфликте и осудили санкционную и тарифную политику Вашингтона.

    Лидеры БРИКС на выходных согласовали 45-страничное совместное коммюнике, осуждающее санкции и тарифную политику США, а также призывающее к сдержанности в ближневосточном конфликте. США и Дональд Трамп в документе прямо не названы, однако именно их политика стала главным объектом критики, пишет Bloomberg.

    Заявление выразило «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и осудило «преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». Текст документа, согласованный в ночь на субботу, стал компромиссом между членами блока, занимающими противоположные позиции: Иран требовал жесткого осуждения США и Израиля, тогда как ОАЭ настаивали на осуждении иранских ударов по монархиям Персидского залива.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что страна не капитулирует. «Они думали, что, как Венесуэлу, смогут завоевать нашу страну за 24 часа. Это провалилось», – сказал он в интервью телеканалу India Today.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он.

    Владимир Путин воспользовался саммитом для двусторонних встреч с Моди и беседы с Си Цзиньпином на полях форума. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оба лидера подробно расспросили Путина об усилиях по урегулированию конфликта на Украине и предложили помощь в поиске решения. Председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Индию впервые за семь лет, предложил создать открытую зону для разработки искусственного интеллекта в рамках БРИКС и заявил, что Китай и Индия – «партнеры, а не соперники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал саммит БРИКС успешным, при этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о нехватке Трампа на форуме. На этом фоне нынешняя консолидированная позиция объединения по ближневосточному урегулированию имеет свою предысторию: ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал БРИКС взять на себя самостоятельную роль в ближневосточном конфликте.

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    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    13 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Китай объявил о сближении с Индией

    The Independent: Китай укрепляет БРИКС сближением с Индией

    Китай объявил о сближении с Индией
    @ Wang Ye/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    На саммите БРИКС в Дели председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать открытую AI-зону и партнерство специальных экономических зон, а также заявил о стремлении Пекина к долгосрочному сближению с Индией.

    На саммите БРИКС в Дели председатель КНР Си Цзиньпин представил пакет инициатив по искусственному интеллекту, торговле и инвестициям, заявив о запуске «инициативы Большого БРИКС» для углубления практического сотрудничества расширенного блока, сообщила газета The Independent.

    Си объявил о создании открытой AI-зоны БРИКС для кооперации в области больших языковых моделей и формирования открытой AI-экосистемы, предложил партнерство специальных экономических зон и проведение в Китае форума по торговле услугами БРИКС в следующем году для укрепления торгово-инвестиционных связей.

    Лидеры БРИКС согласовали совместную декларацию по конфликту на Ближнем Востоке с призывом к максимальной сдержанности, диалогу и деэскалации, несмотря на противостояние Ирана и ОАЭ в войне США и Израиля против Ирана; на полях саммита президент Ирана Масуд Пезешкиан и наследный принц Абу-Даби шейх Халед обсудили снижение напряженности и меры по обеспечению региональной стабильности.

    Президент России Владимир Путин назвал БРИКС мощной силой для формирования более справедливого миропорядка и призвал объединять конкурентные преимущества экономик стран блока; по данным Кремля, лидеры Китая и Индии предложили содействие в организации переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины, и Путин приветствовал такую готовность.

    Саммит стал площадкой для осторожного сближения Индии и Китая: Си и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу, на которой китайский лидер подчеркнул, что Пекин рассматривает двусторонние отношения в стратегической и долгосрочной перспективе и считает страны партнерами, а не соперниками, тогда как Моди заявил о необходимости мира и спокойствия на спорной границе и недопущения превращения разногласий в конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин на полях форума представил для стран объединения пять инициатив нового этапа БРИКС, включающих развитие цифровой экономики и совместных инфраструктурных проектов. Ранее сообщалось, что китайский лидер объявил о восстановлении полноформатного сотрудничества Китая и Индии, сделав акцент на стабилизации приграничной ситуации и наращивании торговли. Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию, обозначив этим визитом важность личного диалога для продвижения повестки расширенного БРИКС.

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    12 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии подвижек по зерновой бирже БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие прогресса в обсуждении инициативы по созданию единой зерновой биржи стран БРИКС.

    По словам Пескова, процесс создания единой зерновой биржи в рамках БРИКС пока не получил развития, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможных изменениях в этом направлении, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет».

    Дополнительные детали о причинах отсутствия прогресса или возможных сроках возобновления обсуждения инициативы не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году президент России Владимир Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС.

    Открытие этой площадки поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене.

    Ранее Путин поддержал соответствующую инициативу представителей агропромышленного комплекса.

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    13 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Путин прибыл на расширенное заседание БРИКС+ в Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл на расширенное заседание формата БРИКС+ в Нью-Дели, завершая свой трехдневный визит в Индию.

    Глава государства прибыл на расширенное заседание формата БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Данная встреча станет заключительным пунктом в программе трехдневного визита российского лидера в Индию.

    Президент прилетел в столицу Индии в пятницу для участия в саммите БРИКС, проходящем 12-13 сентября. В ходе поездки он также провел несколько двусторонних встреч на полях мероприятия. В воскресенье Путин вместе с другими лидерами объединения участвует в заседании формата Outreach BRICS+, ставшем традиционным.

    Расширенная сессия посвящена теме «Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста». В ней задействованы лидеры БРИКС, представители десяти стран-партнеров и руководство международных организаций. Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что на заседании представят традиционные доклады о деятельности Делового совета БРИКС, Женского делового альянса и Нового банка развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера присоединиться к расширенной встрече.

    В пятницу глава государства прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    На самом саммите Владимир Путин заявил о важности сохранения центральной роли ООН в мировых делах.

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    12 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин посетил торжественный прием лидеров БРИКС в Индии

    Путин посетил торжественный прием от имени Моди в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме, организованном индийским премьер-министром Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Путин в пятницу прибыл в столицу Индии с трехдневным рабочим визитом. Целью поездки стало участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит 12-13 сентября, передает РИА «Новости».

    БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, созданное двадцать лет назад Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Позже в состав организации вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд государств.

    В конгресс-центре Нью-Дели российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    На полях международного форума главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу.

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    12 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Лидеров БРИКС угостили десертом с золотом на гала-ужине в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди устроил гала-ужин для участников саммита БРИКС, в меню были включены вегетарианские деликатесы и пудинг с сусальным золотом.

    Участникам торжественного мероприятия в Нью-Дели подали изысканные вегетарианские блюда традиционной индийской кухни, передает РИА «Новости». В качестве закусок гостям предложили рулет из нутовой муки с горчицей, кокосом и листьями карри под мангово-йогуртовой заправкой, а также грибные кебабы с мятными жемчужинами на хлебе ширмал.

    Основное меню включало мягкий сыр панир в соусе из томатов и лука-шалота, гималайские сморчки со спаржей, шафраном, изюмом и миндалем. Кроме того, подавали морковь и зеленую фасоль с южноиндийскими специями и кокосом, бульон из бобовых, рис басмати с просом и различные виды национального хлеба.

    На десерт участники саммита попробовали сезонные фрукты со взбитыми сливками и хрустящей сладостью джалеби. Главным украшением сладкого стола стал пхирни – традиционный молочно-рисовый пудинг с шелковицей, декорированный сусальным золотом.

    Саммит БРИКС проходит в столице Индии 12–13 сентября, в нем участвует президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме от имени индийского премьер-министра Нарендры Моди.

    Местные кондитеры специально к приезду российского лидера подготовили угощение в виде шоколадных матрешек.


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    12 сентября 2026, 18:47 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о восстановлении сотрудничества Китая и Индии

    Си Цзиньпин: Китай и Индия восстанавливают механизмы сотрудничества

    Си Цзиньпин заявил о восстановлении сотрудничества Китая и Индии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Механизмы по продвижению китайско-индийского сотрудничества постепенно восстанавливаются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе 18-го саммита БРИКС.

    Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на постепенное возобновление институциональных обменов, передает ТАСС. Политики провели переговоры на полях 18-го саммита БРИКС, который проходит 12–13 сентября в Нью-Дели.

    «Китай неизменно рассматривает и развивает китайско-индийские отношения со стратегической высоты, в долгосрочной перспективе. За последние два года я дважды встречался с вами, и мы позволили выйти отношениям между двумя странами от «нового старта» к «новому подъему», – подчеркнул китайский лидер.

    Он добавил, что перечень сфер для совместной работы постоянно расширяется, а объем взаимной торговли достиг нового максимума. Подобная ситуация далась нелегко и требует бережного отношения, пояснил политик.

    Кроме того, Пекин и Нью-Дели несут большую ответственность на фоне сложной международной обстановки. Это связано с тем, что оба государства являются самыми густонаселенными в мире и выступают важными участниками Глобального Юга.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Торговая политика Дональда Трампа подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению отношений.

    Эксперты ожидали борьбу Си Цзиньпина и Нарендры Моди за влияние на развивающийся мир в ходе саммита БРИКС.

    Летом представители двух государств констатировали постепенный выход двусторонних связей из глубокого кризиса.

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    13 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    Моди назвал успешным саммит БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал воплотить решения прошедшего саммита БРИКС в реальные действия для улучшения жизни людей.

    Нарендра Моди подвел итоги встречи лидеров БРИКС, передает ТАСС. Политик подчеркнул важность практического применения достигнутых договоренностей для улучшения жизни граждан стран-участниц.

    «Делийский саммит прошел успешно», – сказал он, поблагодарив всех участников за ценный вклад, за соображения и предложения, которые помогли обогатить и углубить сотрудничество.

    Индийский премьер отметил, что дискуссии последних двух дней подтвердили статус БРИКС не просто как объединения государств. По его словам, это полноценная экосистема, способная вырабатывать решения актуальных мировых проблем. В завершение выступления Моди пожелал успехов Китаю как следующему председателю организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

    Председатель КНР Си Цзиньпин представил пакет инициатив в сфере технологий и торговли.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран БРИКС.

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    12 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Лидеры стран БРИКС потребовали отменить международные санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран БРИКС выразили серьезную обеспокоенность из-за действующих финансовых и торговых ограничений в отношении Кубы.

    Лидеры стран БРИКС приняли соответствующую декларацию в рамках проходящего в Нью-Дели саммита, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается необходимость снятия односторонней блокады с Кубы.
    «Мы вновь заявляем о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/80/4», – отмечается в тексте.

    Межгосударственное объединение БРИКС было основано в 2006 году. В текущем году председательство в организации осуществляет Индия, а сама встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября.

    Государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отменить односторонние экономические санкции.

    Ранее министры иностранных дел стран объединения выступили за снятие введенных против Кубы ограничений.

    Власти Китая призвали Вашингтон немедленно прекратить блокаду острова.

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    12 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудили сотрудничество на встрече, куда арабский гость прибыл в традиционной открытой обуви.

    Встреча политиков состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Кадры с мероприятия, на которых запечатлен необычный дресс-код, опубликовал арабский телеканал Sky News Arabia.

    Наследный принц предпочел надеть традиционную темно-серую рубашку-платье и белый мужской платок. На его ногах были тяжелые кожаные сандалии темного цвета, которые мужчины в странах Персидского залива часто носят даже на официальных приемах.

    Стороны уделили внимание вопросам двустороннего взаимодействия и текущей ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер прибыл в индийскую столицу с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения, которые проходят 12 и 13 сентября.

    Ранее Путин заявил о превращении Арабских Эмиратов в одну из самых близких для Москвы стран.

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    13 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Путин призвал укрепить потенциал нового банка развития БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу для привлечения капиталов в экономики глобального Юга и Востока.

    Глава государства подчеркнул важность модернизации финансовых инструментов объединения, передает ТАСС. «Актуальной видится задача дальнейшего укрепления потенциала нового банка развития БРИКС и актуализации его бизнес-моделей», – заявил российский лидер.

    По словам президента, банк уже профинансировал 123 проекта на сумму почти 40 млрд долларов. Однако текущие потребности стран в финансировании значительно превышают этот показатель, поэтому необходима новая инвестиционная платформа.

    Этот инструмент позволит привлекать долгосрочные частные капиталы с использованием современных технологий. Владимир Путин также отметил, что внедрение искусственного интеллекта кардинально меняет саму модель формирования экономической стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях саммита в Индии президент России встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

    В ходе визита в Нью-Дели российский лидер отметил высокую заинтересованность деловых кругов в экономическом сотрудничестве.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в расширенном заседании БРИКС+.

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