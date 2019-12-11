Вашингтон пытается отрубить Зеленскому «правую руку»

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11 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:04  |  vz.ru
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Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
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Как Чечня едва не развалила Россию

Штурм Грозного стал одной из самых страшных страниц в истории российских Вооруженных силФото: Reuters
Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, президент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась так называемая первая чеченская война. Как и почему возник конфликт, который привел к одному из самых страшных поражений российской армии? Подробности...
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Украинская «машина ненависти» меняет формат

Скандальный сайт стал жертвой переговоров на высшем уровнеФото: ВЗГЛЯД
Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины – сайт под циничным названием «Миротворец» – меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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На карте мира появилась новая страна

Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...
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Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
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              Вашингтон пытается отрубить Зеленскому «правую руку»

              Андрей Богдан ¬– ключевой и, пожалуй, наиболее влиятельный чиновник в команде Зеленского   11 декабря 2019, 17:55
              Фото: VOLODYMYR GONTAR/EPA/ТАСС
              Текст: Станислав Борзяков

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              Национальная полиция Украины завела уголовное дело против «правой руки» президента Зеленского – Андрея Богдана. Формально речь идет о «превышении полномочий» при попытке уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева. Однако за этими событиями маячит фигура политика куда более влиятельного – президента США Дональда Трампа.

              Глава офиса президента Украины Андрей Богдан ­– ключевой и, пожалуй, наиболее влиятельный чиновник в команде Зеленского. Премьер-министр Алексей Гончарук ­– фигура как бы со стороны и во многом техническая. Он подконтролен Верховной Раде, которая, в свою очередь, подконтрольна партии «Слуга народа», а общую координацию осуществляет как раз Богдан.

              Есть версия, что Богдан густо нашпиговал предвыборный список «Слуги народа» людьми олигарха Игоря Коломойского, что в общем-то было нетрудно­: людей в эту партию набирали буквально по объявлению, самодостаточных политиков там почти нет, а вот «чьих-нибудь человечков» - видимо-невидимо.

              Тесные связи между Зеленским и Коломойским – притча во языцех: все о них говорят, но никто не может их толком доказать, указывая лишь на то, что раскрутился политик Зеленский благодаря медиаимперии Коломойского. На принадлежащем олигарху телеканале вышел пророческий (как выяснилось впоследствии) телесериал «Слуга народа», в рамках которого комик впервые примерился к гетманской булаве.

              А вот связь между Коломойским и Богданом никаких вопросов не вызывает и полностью очевидна – глава президентского офиса (сиречь администрации президента) работал не только советником олигарха, но и его личным адвокатом, а какими путями прибился к Зеленскому ­– вопрос открытый.

              Как бы там ни было, до своего карьерного взлета Богдан работал в системе власти совсем другого президента - Виктора Януковича и числился уполномоченным правительства по вопросам антикоррупционной политики. А потом грянул Майдан, за которым последовал безуспешный переход в «Блок Петра Порошенко» - Богдан претендовал на мандат в новом составе Верховной Рады, но голосов для этого не хватило.

              Еще раньше и столь же безуспешно Богдан баллотировался в ВР от «Нашей Украины» оранжевого президента Ющенко, что лишний раз демонстрирует идеологическую всеядность «правой руки» Зеленского. Причем всеядность как в плохом, так и в хорошем смысле: будучи уроженцем Львовской области, Богдан стал одним из очень немногих высокопоставленных чиновников Украины, кто фактически поддержал придание русскому языку официального статуса в Донбассе

              За это, а еще больше за колоссальное влияние на Зеленского Богдана многие ненавидят.

              Об этом «колоссальном влиянии» слагают байки, но некоторые признаки видны невооруженным глазом. Так, после недавнего нормандского саммита, когда президент отвечал на вопросы СМИ, глава его администрации вошел в кадр, перебил журналиста, пожаловался на холод, встал на передний план и увел Зеленского с брифинга.

              В числе врагов Богдана - люди, называющие себя «патриотической оппозицией», то есть националисты и окружение бывшего президента Петра Порошенко. Главу офиса уже пытались люстрировать как чиновника времен Януковича, пытались вынудить уйти в отставку под «давлением общественности», для чего в Сети активно распространяют петицию с требованием к Зеленскому уволить - «правую руку». И однажды его-таки уволили, правда, сугубо виртуально - сообщение об уходе Богдана со всех постов в итоге не подтвердилось.

              Правда, существует объяснение, по которому это сообщение появилось в СМИ усилиями самого Богдана - так он якобы пытался дискредитировать украинскую прессу, продемонстрировав, что ей нельзя доверять. У главы офиса сложились откровенно конфликтные отношения с журналистами, которых он называет «порохоботами» и пытается лишить роли посредника между властью и народом: в концепции Богдана президент должен общаться с избирателями напрямую - через социальные сети. Учитывая ангажированность лояльных «патриотам» СМИ, понять его легко.

              Одним из главных врагов Богдана в украинском политикуме стал мэр Киева Виталий Кличко, поскольку шеф президентской администрации с первых дней в должности пытался избавить украинскую столицу от этого златоуста.

              Тут нужно понимать, что система власти в Киеве сложна, парадоксальна и бардачна, как и многое на Украине. Есть мэр, он избирается киевлянами напрямую. А есть председатель КГГА - Киевской городской государственной администрации, в руках которого сосредоточены основные административные полномочия по управлению городом. Председатель КГГА назначается президентом, и в свое время Конституционный суд постановил, что назначать необходимо избранного мэра, но теоретически у главы государства есть право отправить председателя в отставку.

              Уход боксера, который в 2020 году собирается переизбираться на новый мэрский срок, крайне желательный сценарий для Зеленского. Дело не только в том, что Кличко для него - чужак, но и в том, что как мэр он вопиюще неэффективен. Офис главы государства через своего человека в Киеве хотел бы показательно разгрести «авгиевы конюшни», резонно исходя их того, что обещанные стране «большие перемены» должны начаться со столицы.

              Сперва с Кличко пытались договориться «по-хорошему». Потом на мэра завели уголовное дело ни много ни мало за «государственную измену», при том что формально речь идет о самовольном захвате земельных участков и их несанкционированной застройке. Наконец, была предпринята попытка отстранить Кличко от должности председателя КГГА, оставив мэром без «рычагов» - сиди да не мешайся.

              Это попытка увенчалась промежуточным успехом. Промежуточным, поскольку еще в первой половине ноября новое правительство Украины откликнулось на призыв Богдана, заявившего, что боксер «потерял контроль над городом», и отправило представление на отставку Кличко непосредственно Зеленскому - но он его не подписал. Пока что не подписал.

              В связи с «самоуправством» Богдана, как бы превысившего свои полномочия, и возбуждено уголовное дело. Интересно тут то, что несколькими неделями ранее национальная полиция Украины отказалась предпринимать какие-либо действия по жалобе боксера на главу президентской администрации - и вот теперь передумала.

              Со своей стороны Государственное бюро расследований открыло уголовное дело о попытке «неназванных криминальных структур» подкупить Богдана в интересах киевского мэра. Все это дело базируется исключительно на заявлении самого Богдана.

              «Чья возьмет» пока что не ясно. Теоретически Зеленский может сам сместить Кличко с позиции председателя КГГА ­– соответствующие бумаги уже находятся в его офисе, но медлит.

              Возможно, потому, что не уверен в законности происходящего – в системе киевской власти сам черт ногу сломит. Возможно, он опасается, что Кличко выполнит свою угрозу и назначит досрочные выборы мэра (по графику они должны состоятся в октябре), к которым команда президента еще не готова.

              Но есть и третья версия - из области ну очень большой политики.

              Дело в том, что Виталий Кличко - один из очень немногих украинских деятелей, к которому испытывает симпатии президент США Дональд Трамп. Они знакомы лично - Кличко не только проводил бои в принадлежавшем Трампу казино «Тадж-Махал» в Нью-Джерси, но и был у будущего президента в гостях. Более того, у Кличко сложились хорошие личные отношения с Рудольфом Джулиани - бывшим мэром Нью-Йорка, а ныне - личным адвокатом Трампа, его душеприказчиком и неформальным послом на украинском направлении.

              Кличко нажаловался Джулиани на Богдана сразу после того, как его будущее как председателя КГГА было поставлено под вопрос. По итогам встречи в США Джулиани назвал боксера «патриотом Украины» и «светом в темноте». И это при том, что в этот же самый день киевский мэр должен был не с американскими друзьям встречаться, а давать показания в Государственном бюро расследований Украины.

              К Богдану у Джулиани совсем другое отношение. Он неоднократно его критиковал, указывал на его связь с «криминальным олигархом» (то есть Коломойским) и советовал избавиться от «этого балласта», назначение которого в президентскую администрацию «вызвало шок». И, что самое главное, Джулиани давал понять, что это не его личное мнение, а мнение самого Трампа. Если бы это не соответствовало действительности, бывший мэр Нью-Йорка не рискнул бы разбрасываться подобными заявлениями.

              Таким образом, уголовное дело против Богдана, в возбуждении которого жалобщикам прежде отказывали, - это не просто очередной эпизод его личной вендетты с Кличко.

              Это значительно более серьезный конфликт ­­– конфликт между командой Зеленского и командой Трампа.

              Очевидно, это последнее, что нужно сейчас Зеленскому. И из-за ограниченной дееспособности Украины, фатально зависящей от дипломатической поддержки США, и из-за того, что хорошее отношение американских властей к тому или иному президенту Украины становится для него некой «охранной грамотой» внутри страны – таковы местные политические реалии. Если конфликт перейдет в открытую стадию, противники Зеленского в буквальном смысле сорвутся с цепи.

              Таким образом, версия, что промедление с увольнением Кличко вызвано нежеланием Зеленского ссориться с Трампом, выглядит наиболее рациональной. Раз так, можно пойти дальше и предположить, что под «борьбой с коррупцией на Украине» Белый дом подразумевает увольнение Богдана. В команде Трампа уже который месяц повторяют один и тот же тезис – Украина чрезвычайно коррумпированное государство, новые власти должны что-то с этим сделать, иначе практика оказания Киеву военной помощи будет пересмотрена.

              Что в итоге пересилит - ­административный вес Богдана или лоббизм Белого дома, будем посмотреть. Но чем хуже будут отношения между украинской администрацией и американскими властями, тем лучше для нас, то есть для России.

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