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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:31  |  vz.ru
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«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

«Нормандская четверка» собралась впервые за три годаФото: Christophe Petit Tesson/Reuters
В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты для Киева далеко не так позитивны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
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Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
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              Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

              «Нормандская четверка» собралась впервые за три года   10 декабря 2019, 13:20
              Фото: Christophe Petit Tesson/Reuters
              Текст: Наталья Макарова

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              В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты для Киева далеко не так позитивны.

              В понедельник в столице Франции состоялись переговоры «нормандской четверки» с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. По общему мнению участников встречи, одним из важнейших достижений саммита является подписанное коммюнике, в котором отображены основные шаги по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

              Так, Минские соглашения признаны базисом работы в «нормандском формате». Кроме того, декларация фиксирует заинтересованность всех участников в согласовании особого статуса для Донбасса в украинском законодательстве. Также предусматривается разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

              Помимо этого, лидеры «нормандской четверки» призывают трехстороннюю Контактную группу в Минске обеспечить обмен удерживаемых лиц в Донбассе по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

              Зеленский заявил, что Киев готов к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, но это «дорога с двухсторонним движением». Он отметил, что после саммита осталось много вопросов, которые решить не удалось. «Обязательно надо сделать это в будущем», – добавил он.

              В свою очередь Эммануэль Макрон сообщил, что следующая встреча «нормандской четверки» состоится через четыре месяца. Одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе. Зеленский, отвечая на реплику Макрона, подчеркнул, что местные выборы возможны только по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ. Он также признал, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в регионе, так как ранее подобные договоренности срывались.

              Что не менее важно – в ходе саммита главы России и Украины впервые провели двустороннюю встречу, где им, судя по всему, удалось найти общий язык. Большое внимание было уделено вопросу поставок и транзита газа. Путин подчеркнул, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас, если удастся «договориться о совместной честной работе».

              Оценивая переговоры с Путиным, Зеленский заявил о «другой природной биомеханике» президента России, который детально прорабатывает каждый вопрос. «Это сложно. Я просто другой человек, быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика. Можно ли в целом договориться или нет, мы с вами еще увидим, сегодня были некоторые уступки, и я это почувствовал», – сказал глава Украины. Он также заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным.

              «Зеленский пока не понял, в какую игру он играет. Если он считает, что это способ убедить украинцев в том, что он равен Путину – это глупо. Президент России сильный переговорщик, и добиться с ним ничьей нахрапом невозможно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.

              Говоря об итогах саммита, Чеснаков отметил, что «президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения». Другой важный итог, уже неформальный – это неудачная попытка Зеленского пересмотреть Минские соглашения и поставить вопрос о передаче границы украинской стороне до выборов.

              «Думаю, украинская сторона будет продолжать использовать те же самые методы, что и Петр Порошенко

              – подписывать документы, соглашаться, что Минские соглашения необходимо выполнить, но на самом деле ничего не выполнять. Поэтому нельзя исключать, что в конце концов Украина будет пытаться завести Минские соглашения в тот же самый тупик, что и Порошенко», – отметил собеседник.

              В то же время в Донбассе считают, что парижские договоренности могли быть более конструктивными, но этому помешала противоречивая позиция украинской стороны. «С одной стороны, представители Украины подписываются под общими заявлениями вместе с другими участниками «нормандского формата», а с другой – делают заявления, которые противоречат совместным договоренностям», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель Луганска на переговорах в Минске Родион Мирошник.

              «Но все-таки важно, что Украина подтвердила приверженность выполнению Минских соглашений. Это первая констатация с момента избрания Зеленского президентом. И далее уже посредством переговоров в Минске должны быть реализованы те шаги, которые прописаны в итоговом коммюнике. Речь идет о разведении войск, об обмене удерживаемыми лицами, о нюансах особого статуса Донбасса, об амнистии для ополченцев и так далее», – пояснил собеседник.

              Мирошник напомнил, что 18 декабря должно состояться ближайшее заседание трехсторонней Контактной группы в Минске. «И только там мы сможем понять, каковы реальные результаты саммита «нормандской четверки» в Париже», – заключил представитель ЛНР.

              В то же время член Совета Федерации Игорь Морозов считает, что встреча в Париже была важна прежде всего для Зеленского. «Теперь президент Украины убедился, чего от него хотят и на что он может рассчитывать в плане поддержки позиции, которая позволит прекратить войну», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

              «Совершенно понятно, что Зеленский не может сегодня выполнить пункты Минских соглашений, потому что этого не позволят националисты и партия войны. Но готовность его команды провести обмен военнопленными, сделать все, чтобы прекратились обстрелы, президент Украины обозначил», – констатировал собеседник.

              При этом сенатор не согласился со словами канцлера Германии о «большом прорыве» в ходе переговоров, назвав это завышенной оценкой. «Меркель хотела показать, что Германия играет важную роль в урегулировании украинского кризиса. И коль срок ее полномочий постепенно подходит к завершению, ей хотелось поставить определенные реперные точки и чуть-чуть завысить оценку того, что произошло на саммите «нормандской четверки», – пояснил сенатор.

              «Что касается слов Зеленского о «ничьей с Путиным» – это тоже завышенная оценка. Ничьей здесь быть не может, потому что сейчас в проигрыше Зеленский.

              Гражданская война идет у него в стране. Государство в лице ВСУ продолжает уничтожать своих граждан, а это геноцид. Кроме того, у Зеленского нет газа, у него нет возможности выполнять свои транзитные обязательства, потому что нет договоренностей с Россией. Какая же здесь ничья? Пока все говорит скорее о поражении Зеленского», – полагает Морозов.

              А вот на Украине итоги саммита воспринимают по-разному. «Те, кто симпатизирует Зеленскому, считают, что он «пропетлял». Они разочарованы, потому что надеялись, что он принесет мир. А сторонники Порошенко расстроены, потому что никакой «зрады», то есть капитуляции, не произошло. Это было необходимо для того, чтобы зажечь еще один Майдан. Я думаю, у них сейчас не очень хорошее настроение», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

              По его словам, итоги переговоров в Париже свидетельствуют о постепенном замораживании конфликта на Украине. «Но есть позитив в том, что состоится обмен удерживаемыми лицами. Это хорошо, потому что это знак потепления и присутствия диалога между Киевом и Москвой», – считает эксперт. «А что касается реализации Минских соглашений – да, они не перечеркнуты. Но есть большие сомнения в том, что украинская сторона их будет выполнять», – резюмировал Золотарев.

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