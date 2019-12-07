Взгляд
7 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
Разделы

Холодная зима вынудит Киев просить Москву о газе

Спокойная зима «Нафтогазу» только снитсяФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В Германии посчитали, во сколько обойдется остановка транзита газа по украинскому маршруту каждой из сторон. Оказалось, что ни Европе, ни Украине беспокоиться не о чем, больше всего потеряет Газпром. Глава «Нафтогаза» заявляет: предстоящей зимой ему не нужен ни транзит, ни импорт. Не беспокоит его и двукратный рост цен на газ. Но это спокойствие руководителя нефтегазового холдинга обманчиво. Подробности...
Перейти а раздел…

Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
Перейти а раздел…

Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Европа юлит в деле защиты прав русских на Украине

Украину призывают соблюдать права человека, но не любогоФото: Gleb Garanich/Reuters
В кои-то веки европейские инстанции выступили с критикой Украины – и поддержкой (хотя и косвенной) российских интересов в этой стране. Речь идет о заключении Венецианской комиссии по поводу прав живущих на Украине носителей русского языка. Однако даже в этом случае позиция Европы оказалась двуличной и двойственной. В чем же дело? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что думают украинцы о войне в Донбассе

    Во Франции грядет революция

    Кто и за что спорит в Арктике

      Перейти а раздел…

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Медведев выдвинул условие соглашения с Украиной по газу
              КГБ приписывают еще одно знаковое убийствоВ России решили ввести новый документ на автомобильМалышева развеяла мифы об МРТ«Поздравить страну!» Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей
              Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным в ПарижеПушков оценил идею Зеленского в стиле Comedy ClubДело возбудили после массовой драки в МосквеНазвана ранее неизвестная причина рака
              Власти в Ленобласти отреагировали на видеоролик с матерящейся чиновницейПоявилось видео с влетевшим в станцию МЦК автомобилемУмер актер из сериала «Друзья»Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» (видео)

              стена на границе


              Порошенко спрогнозировал отмену санкций против России из-за идеи Киева

              «может вызвать протест»


              Познер высказался об исполнении российского гимна

              «не о чем говорить»


              Боярский ответил лидеру группы «Ногу свело!» про «деградацию» русских

              Видео

              «Турецкий поток»


              Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

              продление договора СНВ-3


              Трампу придется согласиться на предложение Путина

              гонка вооружений


              Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

              новое явление


              Как российских бомжей превращают в рабов

              Оборонный потенциал


              Сергей Мардан: История Великой полярной армады началась 60 лет назад

              Репутация государства


              Ирина Алкснис: Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

              Последнее слово


              Максим Соколов: Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              Чем для вас является YouTube?

              Европа юлит в деле защиты прав русских на Украине

              Украину призывают соблюдать права человека, но не любого   7 декабря 2019, 13:50
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Николай Стороженко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В кои-то веки европейские инстанции выступили с критикой Украины – и поддержкой (хотя и косвенной) российских интересов в этой стране. Речь идет о заключении Венецианской комиссии по поводу прав живущих на Украине носителей русского языка. Однако даже в этом случае позиция Европы оказалась двуличной и двойственной. В чем же дело?

              У европейских институтов есть такой жанр – «пожурить Украину». Используют его редко. Во-первых, потому что это «наш сукин сын». Во-вторых, слишком уж критикующий рискует нарваться на ответку какого-нибудь Гончаренко или Ляшко и обвинения в работе на Путина. Кому оно нужно, спрашивается, с сумасшедшими ругаться?

              Но иногда всё же приходится. В особенности когда Украина в своём патриотическом угаре начинает пакостить не только России, а кому-либо ещё.

              Нелёгкий труд

              В этот раз тяжкая доля осторожно покритиковать выпала Венецианской комиссии (ВК). Языковой и региональной политике на Украине не хватает гибкости и баланса, аккуратно заметили европейские эксперты. И советуют изменить украинский закон о государственном языке таким образом, чтобы эта несбалансированность не становилась «...источником межэтнической напряженности». 

              Дальше и вовсе камеди-клаб. «Чемпионат России по патриотизму» видели? Вот и ВК критикует Украину, но очень патриотично. Сначала вспоминает об угнетении украинского языка в прошлом. В каком прошлом? Во время одной из нескольких волн украинизации в УССР? Ок, ладно, угнетали и что дальше? А дальше, говорит комиссия, власти Украины – большие молодцы, что преодолевают последствия этого угнетения, предоставляя «...каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования» и содействуя «...доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке». 

              Чисто для справки: доступ к фильмам на украинском языке на Украине  организовали ещё лет 10-12 назад. С тех пор посмотреть фильм на каком-либо другом языке (без обязательных субтитров) невозможно.

              «...в некоторых областях закон о государственном языке предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным языком», – продолжает комиссия, доходя, наконец, до критики. Это предусмотрено в «Законе о меньшинствах». Только закона этого не существует в природе, есть только проекты. А учитывая, как урезались языковые права нацменьшинств с 2014 года, наивно ждать, что он появится. 

              Удивляет даже не упорное нежелание ВК называть вещи своими именами. А то, что это нежелание у неё появилось в последние пару лет. 

              Осенью 2017 года Украина приняла новую редакцию закона «Об образовании». По сути это вторая часть закона «О государственном языке»: сплошные «запретить, не пущать, строго карать». Закон запретил нацменьшинствам получать образование на родном языке: такие классы больше не формируют. Остались лишь уже сформированные классы, им дали время на адаптацию до 2020 года. 

              Ровно два года назад, в начале декабря 2017 года, ВК на это безобразие отреагировала: «...новый закон не даёт решения для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка». Чётко, по делу и без похвальбы несуществующим законам.

              Нет, толку от этого вердикта и в 2017-м было немного. Решения комиссии носят рекомендательный характер, к тому же Украина даже не кандидат в члены ЕС и не обязана тут же менять свои законы под эти рекомендации. Но два года назад комиссии по крайней мере хватало смелости называть белое белым, а чёрное – чёрным.

              Единым фронтом

              Немного предыстории. За несколько дней до нового заключения ВК стало известно о том, что Венгрия и Россия решили объединить усилия против дискриминационных поправок в закон «Об образовании». И хотя этнических венгров на Украине всего 150 тысяч, Венгрия в борьбе за их права попортила Украине крови гораздо больше, чем Россия. В частности, вот уже больше двух лет она блокирует заседания совета Украина – НАТО. И обещает делать это до тех пор, пока Украина перестанет нарушать права человека. То есть венгров.

              Однако на тон оценки ВК повлияло, скорее, даже не это наметившееся ситуативное партнёрство Москвы и Будапешта, а то, что заявление ВК прозвучало на фоне встречи нормандской четвёрки (Н4). 

              Шпагат

              Позиции Европы откровенно не позавидуешь. С одной стороны, она обязалась политически поддерживать Украину до «завершения агрессии» и «возврата захваченных территорий». С другой, есть объективный факт: Украина систематически нарушает культурные права национальных меньшинств. Более того, как раз чётко артикулированная угроза их нарушения и привела в 2014 году к отпадению Крыма и части Донбасса от Украины.

              То есть все эти украинские законы – это нечто большее, чем какие-то классы, школы, буквари, язык преподавания и показа кинофильмов. Это одна из базовых причин начала политического кризиса. По сути заниматься этими законами должна не беззубая ВК, а как раз Н4. Или хоть кто-то, имеющий реальное влияние на Украину. И мытьём, кататьем уламывать: смягчите свои законы, гарантируйте права меньшинств.

              Немыслимое

              И тут мы подходим к главному противоречию: для этого придётся признать, что Россия – не агрессор. Что русское и русскоязычное население регионов Украины – тоже люди, а значит, у них есть права. Уж точно не меньше, чем у венгров. И права эти нарушались одним государством и их защитило другое. Имела ли Россия право вмешиваться? А вот имела.

              «Первоочередное внимание к правам человека лежит в основе наших усилий по предотвращению конфликтов, а это должно быть наивысшим приоритетом», – обозначил этот принцип в прошлом году генсек ООН Антониу Гуттериш. А дискуссия о соотношении прав человека и государственного суверенитета таки или иначе сходится на том, лишь при соблюдении прав и свобод суверенитет имеет смысл. К слову, как раз поэтому Украина упорно стремится уличить Россию в мифических нарушениях прав человека по отношению к крымским татарам, прихожанам «Киевского патриархата».

              В Киеве прекрасно знают, что в нынешнем мире права человека важнее суверенитета. Только сами этот же принцип исповедовать не спешат.

              В общем, если идти по тому пути, Европе придётся признавать себя кругом неправой, признавать Крым прецедентом (полное потрясание основ) и отматывать ситуацию к февралю 2014-го. Никто на такое не пойдёт, конечно же.

              Поэтому конфликтом на Донбассе занимается нормандская четверка, а дискриминацией меньшинств – Венецианская комиссия. И аккуратненько так, обливая свои заявления литрами сахарного сиропа. Чтобы не дай Бог не получить в ответ скулёж из Киева: «Как вам не стыдно, вы своей оценкой поддерживаете позицию Москвы». 

              Хотя нет никакой особой позиции Москвы. Есть необходимость соблюдения прав человека любой национальности. Даже если это русские. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............