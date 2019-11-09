Фарион назвала москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион раскритиковала украинских военнослужащих, которые говорят на русском языке.

«Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле?» – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал NTA.

Фарион назвала русский язык «мертвым» и предположила, что многие украинцы предпочитают говорить на нем из-за лени.

Украинская националистка Фарион регулярно выступает с резко антироссийскими заявлениями. Русскоязычных граждан Украины она считает «либо рабами, либо оккупантами» и призывает «бить в челюсть» всем русскоговорящим. Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».