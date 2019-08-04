Украинская националистка поглумилась над пожарами в Сибири

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала пожары в Сибири «местью московским дикарям».

«Это правда-месть дикарям московским», – написала она на своей странице в Facebook, призвав «не ныть о природе».

По словам украинской националистке, Сибирь «стала заложницей извечного врага», а потому леса там не нужно жалеть.

Фарион регулярно выступает с резко антироссийскими заявлениями, а также критикует своих сограждан, которые говорят по-русски. Русскоязычных граждан Украины она считает «либо рабами, либо оккупантами». Она призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим, а также требовала посадить «за решетку» Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски.

Напомним, в Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. По оценкам экспертов, восстановление леса займет около 60 лет.

В Минобороны сообщили, что за четыре дня ликвидировали лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 тыс. гектаров.

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