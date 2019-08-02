Стал известен срок восстановления сибирских лесов после пожаров

Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения РАН заявили, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, сообщили в научном центре.

«Срок восстановления лесов зависит от очень многих факторов: климатических условий, экспозиции склонов, высоты над уровнем моря, плодородия почв и других показателей. Например, на севере Сибири (Якутия, Эвенкия) сосне или лиственнице, чтобы вырасти во взрослое дерево, как правило, требуется не менее 100 лет. А где-то на юге Сибири оно может вырасти во взрослое растение и через 60-70 лет. Соответственно для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века», – говорится в сообщении на сайте КНЦ.

Эксперты отметили также, что если раньше природные пожары в сосновых и лиственных лесах Сибири случались с интервалами от 20 до 50 лет, а некоторые леса в заболоченных районах могли гореть лишь раз в 100-150 лет, то сейчас этот временной промежуток составляет 5-15 лет.

В Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей.

Напомним, в четверг ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, что в отличие от прошлых эпох, когда было время на естественную регенерацию лесов в 100-200 лет, сегодня из-за деятельности человека этого времени уже нет.

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