Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь

Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.

Как пишет Deutche Welle, за пожарами в Сибири Гольдаммер следит уже больше 25 лет и масштабные возгорания, которые наблюдаются в этом году в России, предсказывал еще с 1993 года.

Ученый указал, что крупные возгорания случались регулярно и раньше. «В 1925 году на протяжении нескольких недель стоял смог, покрывший, если я не ошибаюсь, почти 2 млн квадратных километров территории России», – напоминил Гольдаммер.

Он отметил, что в советское время и в первые годы независимой России существовала догма, что пожары в любом случае надо тушить. «В СССР была инфраструктура для борьбы с пожарами, которая позже распалась. После пожаров 2010 года, которые однозначно были травматичными для России, в стране было много сделано для восстановления (системы тушения пожаров. – прим.ВЗГЛЯД)». Но достаточно ли этого?», – задается вопросом Гольдаммер.

Ученый добавил, что сами по себе лесные пожары – нормальное природное явление и необходимы для обновления леса. Гольдаммер также подтвердил принятую в мире практику – тушить, только если пожары угрожают элементам инфраструктуры или жилым поселкам. Однако эту международную практику тушения пожаров он считает несовременной. По его словам, проблема заключается в том, что в отличие от прошлых эпох, когда было время на естественную регенерацию лесов в 100-200 лет, сегодня из-за деятельности человека этого времени уже нет.

«Иногда грань между пожаром, который принесет пользу, и тем, который нанесет урон, очень тонкая», – пояснил профессор.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил Трампа за предложение и ответил, что при необходимости им воспользуется. Российский лидер рассказал Трампу, что в Сибири сформировали мощную авиагруппировку для борьбы с огнем.

Напомним, в Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей.