Трамп предложил Путину помощь в борьбе с пожарами в Сибири

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава американского государства предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил Трампа за предложение и ответил, что при необходимости им воспользуется, передает РИА «Новости».

Российский лидер рассказал Трампу, что в Сибири сформировали мощную авиагруппировку для борьбы с огнем.

Путин увидел в предложении Вашингтона свидетельство того, что страны смогут «восстановить полноформатные отношения».

Главы двух государств «договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах».

Напомним, в Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей.