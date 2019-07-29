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29 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:03  |  vz.ru
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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – много приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за акцией оппозиции в Москве? Подробности...
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Почему не тушат лесные пожары в Сибири

Жители Сибири категорически против решения властей не бороться со стихиейФото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. Региональные власти признали пожары неопасными для населения, а их тушение – бессмысленным и даже вредным занятием. С этим категорически не согласны жители Сибири. Они жалуются, что гарь и смог мешают нормально дышать, а также вредят местной флоре и фауне. Почему чиновники отказываются бороться с огненной стихией? Подробности...
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Украинская «Буря» в Донбассе обречена на провал

Гибель Сербской Краины стала уроком не только для Украины, но и для России тожеФото: Chris Helgren/Reuters
Украина вновь обсуждает «хорватский сценарий» для решения «донбасской проблемы». И понятно, почему обсуждает: с точки зрения украинских националистов и других моральных уродов, он стал бы идеальным выходом из ситуации. Но что именно предполагает «хорватский сценарий»? И почему Киеву стоило бы о нем забыть, пока хуже не стало? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Неистребимость истины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Годовщина Крещения Руси была отмечена грандиозным – около трехсот тысяч участников – крестным ходом Украинской православной церкви. Это огромная радость для всех нас – для всех наследников Крещения, совершенного святым князем Владимиром. Подробности...
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Политкорректности вы лучше у нас поучитесь

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда вы видите особо громкого прогрессора, поучающего окружающих гендерной или расовой морали, знайте – вы видите вчерашнего куклуксклановца, расиста и мизогина. И по-другому не бывает. Подробности...
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За спиной толпы

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Некоторые члены СПЧ посчитали более продуктивным прийти к мэрии, как на шоу, чтобы потом осудить силовиков. И снова ни слова про перечный газ, про камни в полицию, создание толпой преград для пешеходов и общественного транспорта. Получается, коллеги солидаризировались с организаторами акции? Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

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              Почему не тушат лесные пожары в Сибири

              Жители Сибири категорически против решения властей не бороться со стихией   29 июля 2019, 14:52
              Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
              Текст: Дарья Рыночнова

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              В России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. Региональные власти признали пожары неопасными для населения, а их тушение – бессмысленным и даже вредным занятием. С этим категорически не согласны жители Сибири. Они жалуются, что гарь и смог мешают нормально дышать, а также вредят местной флоре и фауне. Почему чиновники отказываются бороться с огненной стихией?

              В понедельник стало известно, что площадь природных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 38 тыс. гектаров. «На территории края действует лесных пожаров – 94, на общей площади – 986 тыс. гектаров, в том числе в зоне контроля – 81, на площади – 977 546 гектаров», – сообщил региональный Лесопожарный центр.

              Горят леса не только в Красноярском крае, но и в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии. Пожары охватили миллионы гектаров леса. Не тушат их по той простой причине, что горящий лес находится вдали от населенных пунктов и дорог, и, по мнению властей, россиянам не угрожает.

              Причем решение не тушить пожары принимается на законных основаниях – в 2015 году тогдашний министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской подписал приказ, в соответствии с которым региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям получили возможность не тушить пожары, если они не угрожают поселениям, объектам экономики и если «прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред».

              Некоторые очаги возгорания все же стараются ликвидировать. Например, в ФБУ «Авиалесоохрана» сообщили, что им удалось ликвидировать 450 пожаров на площади более 170 тысяч гектаров. Но на общем положении дел это не сильно сказывается – только в Сибири площадь горящих лесов в 15 раз больше, и 2 млн гектаров находятся в зоне контроля, где огонь вообще не тушат, потому что это слишком далеко от населенных объектов и дорого. По данным ведомства, причиной пожаров в Сибири стало отсутствие дождей и аномально высокие температуры. Огонь занял площадь порядка 2,3 млн гектаров, 95% из этих территорий являются труднодоступными.

              Губернатор Красноярского края Александр Усс вообще считает, что тушить лесные пожары в охраняемых зонах вредно, а распространение огня в лесах является естественным и контролируемым процессом.

              «Никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже и вредно», – передает Ura.ru слова губернатора Красноярского края.

              Однако население охваченных пожаром регионов категорически не согласно с тем, что горящие леса, пусть и отдаленные, не представляют опасности. Россияне начали сбор подписей под обращением к президенту, правительству и Минздраву с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. Они жалуются на то, что из-за пожаров невозможно дышать, а гарь застилает солнце даже за 700-800 км от огня. Кроме того, от огня гибнет флора и фауна, понижается уровень грунтовых вод. А это, в свою очередь, грозит дефицитом пресной воды, а также губит урожай дикоросов, который является частью рациона таежников.

              В то же время координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил газете ВЗГЛЯД, что против разбушевавшейся стихии предпринимаются серьезные меры – вблизи населенных пунктов и критической инфраструктуры тушат очаги возгорания, которые мешают гражданам.

              «Но есть и очень отдаленные территории, где практически невозможно обеспечить эффективное тушение. Иначе пришлось бы к этому привлечь половину населения страны.

              Проблема есть не только у нас, но и в других странах – в Канаде, скандинавских странах. И на удаленных территориях, если пожар не удалось предупредить, контролируют очаги, позволяя произойти выгоранию», – пояснил парламентарий.

              И действительно: например, в Анкоридже, столице самого северного штата США, столбики термометра поднялись до рекордных 32,2 градуса. В результате произошло рекордное число пожаров. В настоящее время их на Аляске около 250, причем примерно 200 распространяются неконтролируемо, пишет Deutsche Welle.

              Но жара, отсутствие дождей, сухие грозы и поджоги – не единственные причины лесных пожаров. Научный сотрудник Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI) Штефан Крузе отметил, что масштабы таких пожаров во всем мире «пугающие».

              По его словам, проблема природных катаклизмов гораздо шире – из-за потепления на планете меняется высотное струйное течение в тропосфере, и это ведет к погодным эксцессам: где-то подолгу идут ливневые дожди, вызывающие наводнения, где-то, наоборот, дело доходит до засухи, оборачивающейся лесными пожарами.

              Но Гутенев считает, что тратить огромные деньги на тушение пожаров, которые находятся в 2-3 тысячах км от населенных пунктов просто нерационально. «Лучше решать существующие социальные проблемы. Решения принимаются сейчас правильно, за ситуацией активно следят», – считает депутат.

              При этом он не стал исключать версию умышленных поджогов с целью сокрытия преступлений. «Несколько лет назад я занимался этой проблемой. Черные или серые лесорубы порой инициировали пожары, чтобы сокрыть нарушения и не вывозить малотоварную часть срубленных деревьев. Но сейчас таких преступлений стало меньше».

              В свою очередь сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович рассказал газете ВЗГЛЯД, что в их регионе против стихии также принимают меры – сейчас с огнем борются более 700 человек и свыше 200 единиц техники. Но пожары, по его мнению, произошли не из-за поджогов.

              «Такое было раньше – в 2015 и 2016 годах, но сегодня это исключено.

              У нас ни один пожар не совпал с местами незаконной вырубки. Они в принципе у нас сократились, много преступных группировок было обезврежено.

              Тем более, черные лесорубы сейчас по-другому работают: «залетают», заготавливают и уходят, ничего не поджигают», – рассказал Апанович, добавив, что причинами пожаров в Иркутской области являются сухие грозы, которые повторяются из года в год.

              При этом пожары на севере регионов идут в труднодоступных местах, а за землями, которые находятся далеко от населенных пунктов и дорог, осуществляется космический контроль, отмечает собеседник.

              «Тушить же пожары на этих территориях действительно экономически нецелесообразно. Там редколесье, низкорослые кустарники, болотистые места. Высокие травы на болотах горят и пожар перекидывается дальше. Это не деловая древесина. Она не представляет ценности. Например, в Катанском районе деловой лес есть, там пожары и тушат. Туда перебрасывают на самолетах и вертолетах пожарных десантников и спецтехнику», – заключил Апанович.

              Однако отказ от тушения масштабных пожаров может быть продиктован не только экономическими соображениями, но нехваткой сил на уровне регионов, считает Модератор тематической площадки ОНФ «Экология», депутат Госдумы Николай Будуев.

              «Например, пожары идут, а элементарно не хватает рук, спецтехники, бывают разные ситуации», – сказал Будуев газете ВЗГЛЯД. Он также не исключил, что лес действительно могли поджечь. «Поджоги леса для сокрытия нелегальных вырубок – гипотеза, к которой стоит максимально серьезно отнестись. Действительно лес иногда поджигают для того, чтобы скрыть какие-то преступления, об этом и президент говорил», – сказал депутат, добавив, что главное – предупредить такие пожары в будущем.


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