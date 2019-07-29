Выросла площадь пожаров в красноярской тайге

Площадь природных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 38 тыс. гектаров, сообщает Лесопожарный центр в Красноярске.

По данным центра, очаги пожаров действуют в Эвенкийском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Аманском и Таймырском районах Красноярского края, передает РИА «Новости».

«На территории края действует лесных пожаров – 94, на общей площади – 986 тыс. гектаров, в том числе в зоне контроля – 81, на площади – 977 546 гектаров», – сообщает Лесопожарный центр.

В ведомстве заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

Накануне площадь пожаров в лесах Красноярского края превысила 947 тыс. га, увеличившись за сутки на 8 тыс. га. Ранее Авиалесоохрана назвала причины масштабных лесных пожаров, бушующих в Сибири.