Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 8 тыс. га

Площадь пожаров в лесах Красноярского края превысила 947 тыс. га, увеличившись за сутки на 8 тыс. га, сообщается в оперативной сводке регионального лесопожарного центра.

«По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 28 июля, на территории края действует 99 лесных пожаров на общей площади 947,552 тыс. га», – передает ТАСС сообщение регионального лесопожарного центра.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и борьба с огнем ведется в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры. Пожары отмечены в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

Ранее Авиалесоохрана назвала причины масштабных лесных пожаров, бушующих в Сибири.