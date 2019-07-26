Названы причины масштабных лесных пожаров в Сибири

Отсутствие дождей и аномально высокие температуры послужили причиной масштабных лесных пожаров в Сибири, об этом сообщила Авиалесоохрана.

«Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Отмечается, что пожары заняли площадь порядка 2,3 млн гектаров, 95% из этих территорий являются труднодоступными.

В отдельных районах Эвенкии выпало только 5% осадков от нормы, при этом температура воздуха превысила норму на 3-5 градусов.

Ранее около 50 тыс. пользователей сети поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.

Также сообщалось, что в Красноярске обнаружено превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ в воздухе из-за лесных пожаров.