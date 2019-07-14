В воздухе Красноярска выявлено превышение вредных примесей

Роспотребнадзор обнаружил в Красноярске превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ в воздухе из-за лесных пожаров.

«Содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раз», – говорится в сообщении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Данные частицы могут оказывать негативное влияние на органы дыхательной системы человека. Они также могут способствовать обострению симптомов респираторных заболеваний, вызывать аллергию, осложнять течение астмы.

В ведомстве уточнили, что содержание других вредных веществ в воздухе находится в пределах нормы. Мониторинг воздуха продолжается.

По данным лесопожарного центра, площадь горящей тайги на территории Красноярского края достигла 270 тыс. га.

«По оперативной информации на 12.00 (08.00 мск) 14 июля 2019 года, на территории края действует лесных пожаров – 80, на общей площади 270,231 тыс. га <...> Угрозы населенным пунктам нет», – цитирует сообщение центра ТАСС.

Отмечается, что в тушении огня задействованы 843 человека и 46 единиц техники. Лесные пожары действуют в Абанском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах, преимущественно в зоне контроля, то есть в труднодоступных районах, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба.

В начале июля на территории края введен режим чрезвычайной ситуации и был ограничен доступ людей в леса.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае появилась система видеонаблюдения за лесными пожарами.

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