В Красноярском крае появилась система видеонаблюдения за лесными пожарами

В диспетчерской лесопожарного центра в Красноярском крае появилась система видеонаблюдения за пожарами, для этого в зале установлен огромный экран, на который транслируется изображение в режиме реального времени с 30 видеокамер.

Если в объектив попадает дым, на компьютер поступает сигнал. Камеры могут обнаружить возгорание на расстоянии до 20 километров. У них 30-кратный оптический зум. Изображение можно увеличить на столько, что удастся различить дом, участок и даже человеческую фигуру во дворе, сообщает «Енисей ТВ».

Диспетчеры пока еще изучают тонкости работы с оборудованием. Система работает в тестовом режиме. С 1 июля специалисты будут посменно круглые сутки наблюдать за обстановкой в лесах.

«Мы уже обнаружили шесть возгораний, реальных возгораний из которых одно подтвердилось как лесной пожар. Была немедленно направлена группа работников лесопожарного центра и возгорание было ликвидировано. С появлением камер мы можем обнаружить пожар в считанные секунды после его начала, в минуты, секунды буквально», – сказал начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Артем Хребтов.

Сейчас лесные пожары ищут службы наземного и воздушного наблюдения. Между повторными патрулями проходит от нескольких часов до суток. За это время пламя может охватить целые гектары леса. Теперь огонь увидят сразу. Сеть из 30 камер видеонаблюдения уже покрывает семь районов на юге и в центре региона.

«Лесные пожары возникают там, где люди, как правило. Поэтому и камеры ставят там, в доступности людей. Ведь все это человеческий фактор. На примере Нижегородской области процент обнаружения именно системой видеомониторинга вырос на 30%. То есть ещё половина сезона не прошла, а уже тридцать процентов обнаружено именно системой видеомониторинга», – заявил представитель компании-разработчика системы мониторинга лесных пожаров Дмитрий Соболев.

Такая система уже работает в 45 регионах страны – начинающиеся лесные пожары фиксируют полторы тысячи камер. В Красноярском крае сеть планируют расширить с 30 до 100 комплексов автоматического наблюдения.