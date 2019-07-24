Жители Екатеринбурга сообщили о смоге от лесных пожаров

В разных районах Екатеринбурга утром в среду появилась дымка и специфический запах.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что от жителей поступило шесть жалоб на неприятный запах: кто-то жалуется на запах гари, кто-то на запах лекарств, передает «Интерфакс».

Результаты замеров воздуха будут известны во второй половине дня.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что пожаров в городе и его окрестностях нет, загрязнения воздуха тоже. Между тем, согласно сайту fires.ru, на территории Среднего Урала действует несколько пожаров.

В Уралгидрометцентре квалифицируют смог как дымку, передает Ura.ru слова главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко.

Отмечается, что на работу аэропорта Кольцово ситуация никак не повлияла.

Сами же екатеринбуржцы предполагают, что на Урал дошел дым от лесных пожаров в Красноярском крае. Местные жители сообщают в соцсетях, что смог якобы был заметен в 200 километрах от города.

«Вонь страшная, на Широкой речке воняет горелой пластмассой и краской, приехали на Сортировку – тут также история», – написал екатеринбуржец Александр Востриков.

«Источником загрязнения является дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Сам из Барнаула, у нас сильный смог, объявлен режим «черного неба», – рассказал пользователь Артемий Ревякин.

Тем временем больше 50 тыс. человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области. Текст петиции опубликован на портале change.org.

«Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях (...), уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края - в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири!», – говорится в тексте.

По данным регионального лесопожарного центра на утро среды на севере Красноярского края площадь лесных пожаров достигла почти 846 тыс. гектаров. При этом угрозы населенным пунктам нет, передает РИА «Новости».

В Приангарье действует 67 пожаров в лесном фонде, общая площадь 110 тыс. гектаров. В зоне космомониторинга более 41 пожар на площади 340 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось, что в Красноярске обнаружено превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ в воздухе из-за лесных пожаров. Так, на минувшей неделе содержание загрязняющих веществ в создухе Красноярского края выросло в два раза.