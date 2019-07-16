В Красноярском крае в два раза сгустился смог

Из-за лесных пожаров содержание загрязняющих веществ в создухе Красноярского края выросло в два раза, норма превышена уже в 2,9 раза, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«Содержание взвешенных частиц фракций РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 2,9 раз, РМ10 – до 1,6 раза. По состоянию на 7.00 (03.00 мск) часов 16 июля регистрируется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам фракций РМ2,5 до 2,8 раз, по РМ10 – до 1,5 раза», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там отметили также, что не обнаружили превышения нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, аммиака и сероводорода.

Напомним, в воскресенье Роспотребнадзор обнаружил в Красноярске превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ в воздухе из-за лесных пожаров.