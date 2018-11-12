«Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого

Взгляд
17 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:51  |  vz.ru
Разделы

США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему русским не нравится демократия

Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...

Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 10 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто заплатит за «мусорную реформу»

    Обсуждение: 11 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...

      Умер Сергей Юрский

      Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

        Как вы оцениваете личность полковника Владимира Квачкова?
        • Герой

        • Злодей

        • Жертва

        • Свой вариант (указать в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
          На Западе заявили о намерении США свергнуть власть в Иране по иракскому сценариюРоссии предсказали превращение в великую IT-державуВ Еврокомиссии призвали создать единую с Украиной систему ПРОПротестующие против союза с США жители Гаити обратились к России
          Азаров предложил рецепт объединения УкраиныНазвана единственная версия обрушения в университете ИТМО в ПетербургеНауэрт ответила на предложение Трампа стать постпредом США при ООНСтало известно о погибших в массовой драке в Москве
          Кандидат в президенты Украины перепутал свою предвыборную программу с гитлеровскойПушков восхитился тем, как Лавров «поставил на место» журналиста NYTВ США назвали лимоны предметом роскоши для россиянАктера-гея обвинили в инсценировке избиения за деньги

          армия России


          Принятие на вооружение новейшей российской бомбы отложили

          показания экс-премьера


          ФБР занялось расследованием хищения выделенных Украине кредитов

          чрезвычайное происшествие


          Появилось видео момента обрушения в университете ИТМО в Петербурге

          Видео

          боевая машина


          Обнародовано видео испытаний новейшего российского танка

          нераскрытая тайна


          Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

          армия и вооружения


          Неограниченная дальность полета ракеты «Буревестник» подтверждена на испытаниях

          запоздалое признание


          Кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии

          армия и вооружения


          Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

          Женщина Востока


          Инокиня Евгения (Сеньчукова): Можно родиться мусульманкой, а стать феминисткой

          Стратегия роста


          Александр Бузгалин: Куда и как России вкладывать ресурсы

          Хроники Мордора


          Игорь Мальцев: Каждый приличный немец думает о переезде в Москву

          на ваш взгляд


          Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?

          «Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого

          Только в лесной отрасли Россия ежегодно теряет триллион рублей    17 февраля 2019, 10:50
          Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Старейшая проблема лесного хозяйства России – незаконная вырубка лесов – продолжает обостряться. Совет Федерации настаивает на необходимости крайней меры – запрете экспорта леса из России. Куда уходит российский кругляк, какие потери несет наша экономика и не случится ли так, что запрет ей скорее навредит, чем поможет?

          Практически вся лесная отрасль России находится в «теневом секторе», надо ввести временное эмбарго на экспорт леса из России, пока не будет наведен порядок. Такое заявление на этой недели сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

          «Пока мы просто не разберемся, не примем государственные меры, может быть, остановить на какое-то время вывоз леса за границу?» - предложила она председателю правительства Дмитрию Медведеву.

          Матвиенко привела способы незаконной вырубки леса и его нелегального экспорта за границу. Большая его часть идет в Китай, как крупнейшего импортера леса-кругляка в мире. Так, массовые вырубки леса ведутся под видом санитарной защиты, сказала Матвиенко. Иными словами, под видом очищения леса от больных деревьев и гнили компания срубает вполне здоровые ели, сосны и дубы, и хорошо зарабатывает на их перепродаже за границу.

          Также надо провести проверку всех договоров аренды лесных участков в стране на предмет законности их заключения и проверить, за сколько их сдали в аренду, сказала спикер. Раньше инвестору давали в аренду лес практически бесплатно в обмен на обещание построить перерабатывающий завод. На деле такие инвесторы годами спиливали и продавали деревья, «создавая» заводы только на бумаге, а после нескольких лет просто банкротили компанию. Теперь арендаторы должны платить обоснованные средства, и еще вкладываться в восстановление лесного фонда. Однако и сейчас находятся способы для незаконной вырубки. Например, арендаторы выходят за пределы арендованных участков для вырубки леса, не у всех арендаторов могут быть документы, разрешающие вырубку, в том числе отдельных видов деревьев. Кроме того, не все выполняют обязательтва по восстановлению лесного фонда.

          «Мы потеряли хозяина в лесу, в разы уменьшилось количество лесников, мы потеряли финансирование, потом все это передали регионам, не обеспечивая их деньгами... там появились коррупционные схемы»,

          - возмущается глава Совфеда.

          Свежих официальных данных о том, сколько леса вырубают в России незаконно, нет. Хотя в 2015 году руководитель Рослесхоза Иван Валентик смог посчитать экономический ущерб от незаконной вырубки лесов в России. Он достигает 14 млрд рублей в год. Провести такую оценку в ведомстве смогли благодаря «Российским космическим системам», которые предоставили Рослесхозу данные дистанционного зондирования Земли – комические съемки свыше 33 млн кв км лесных территорий. По итогам 2016 году ущерб оценили всего в 11 млрд рублей. Матвиенко призывает использовать подобный опыт для мониторинга и контроля лесной ситуации на постоянной основе.

          В количественном выражении доля незаконных вырубок официально тоже невелика. Если по плану вырубили 205 млн тонн кубометров леса, то объем незаконных вырубок составил всего 1,208 млн кубометров (данные за 2015 год). Однако оценки Всемирного фонда дикой природы России и Всемирного банка более высокие, чем официальные цифры. Там считают, что 20% древесины или каждое пятое дерево в России имеет сомнительное происхождение. То есть не один-два миллиона кубов, а все 50 млн кубов. На Дальнем Востоке две трети объема ценных пород деревьев заготавливаются незаконно.

          Эксперты ОНФ, которые провели исследование в прошлом году, посчитали, что

          ущерб от «черных лесорубов» составляет 100 млрд рублей ежегодно против официального ущерба в 15 млрд рублей. Еще столько же – 100 млрд рублей – Россия теряет от неэффективного управления лесной отраслью – теневого экспорта леса и нелегального производства пиломатериалов.

          Отсутствие восстановления лесов арендаторами каждый год наносит ущерб в 70 млрд рублей, необоснованные санитарные рубки – 40 млрд рублей, заниженная арендная плдата – 10 млрд рублей, посчитали в ОНФ.

          В целом ежегодно Россия теряет 1 трлн рублей недополученной прибыли из-за проблем российского леса (включая ущерб от пожаров).

          Теневой рынок леса наносит вред не только природе, но и российской экономике и казне. Тогда как российской экономики для рывка в ближайшие шесть лет нужны все возможные ресурсы.

          По оценкам Whatwood, вклад лесного сектора в ВВП России составляет всего 1,47% (данные за 2017 год). «Безусловно, теневой рынок снижает доходы бюджета. Считаем, что потенциал лесного сектора гораздо выше, чем есть сейчас», – говорит эксперт специализированного агенства Whatwood Марина Зотова.

          Идея запрета экспорта кругялка не нова, ее предлагали и ранее. Но поможет ли эмбарго разобраться и побороть проблему? «На теневой оборот запрет не окажет влияния, даже, возможно, наоборот усугубит ситуацию», – считает Мария Зотова. То есть запрет спровоцирует уход в нелегальную сферу еще большего числа лесорубов. Можно посмотреть на опыт борьбы с незаконными поставками запрещенных к вводу в Россию продуктов из Европы – яблок, сыра и т.п. С другой стороны, в условиях эмбарго таможенникам и правоохранительным органам легче выявить негеальных экспортеров. С другой стороны, это может привести к появлению новых коррупционных схем на таможне. Например,  Казахстан неожиданно займет место России на рынке экспорта кругляка в Китай (как Белоруссия стала главным экспортером рыбы в Россию).

          Введение эмбарго на лес-кругляк, на самом деле, сопряжено с трудностями. Во-первых, могут возникнуть проблемы с ВТО. Во-вторых, такое решение потребует согласования со странами ЕАЭС в рамках единого экономического пространства. Наконец, основной объем леса-кругляка идет в Китай, который сегодня является одним из важных не только торговых, но и геополитических партнеров России. Учитывая торговую войну США с Китаем, эмбарго на лес-кругляк может быть расценено Пекином как торговая война со стороны России. В любом случае это вызовет явное недовольство китайцев.

          «Скорее всего, полного запрета на экспорт не удастся ввести в кратчайшие  сроки, так как необходимо будет урегулировать вопрос с международными организациями», – считает Зотова.

          По ее мнению, вводить чипирование каждого спилинного дерева – сомнительная мера контроля. Тем более, контролировать происхождение древисины способна система «Лес-ЕГАИС». Древесина, на стадии вывоза из леса, подлежит обязательному учету в этой системе. «Она фиксирует оборот заготовленной от лесосеки до переработки или экспорта. Благодаря «Лес-ЕГАИС» государство владеет сведениями о собственнике древесины на каждом этапе ее оборота, фактическом объеме купленной и проданной древесины, о происхождении древесины. К сведениям из «Лес-ЕГАИС» имеют доступ заинтересованные государственные ведомства, перед которыми стоит задача по декриминализации лесной отрасли. Система работает, ждем результаты», – считает Зотова.

          Однако, по словам Матвиенко, введенная система учета древесины «Лес-ЕГАИС», на самом деле, «сейчас не работает» и незаконные вырубки продолжаются. Она требует ввести мониторинг лесных территорий при помощи систем спутниковой навигации и сделать «Лес-ЕГАИС» работающей системой. В прошлом году эксперты ОНФ в ходе мониторинга выяснили, что в 50% всех случаев проведения контрольных закупок данные о древесине и пиломатериалах в системе полностью отсутствовали.

          Официальный экспорт необработанной древисины из России в последние пять лет стабилен – в районе 19-20 млн кубов в год. Хотя в деньгах наблюдается рост из-за девальвации рубля и высоким ценам на лесную продукцию на мировых рынках.

          Лесное хозяйство – это лес-кругляк, который занимает основой объем экспорта в Китай, и дрова, которые мы экспортируем в небольших объемах в Финляндию и Данию. Если с вырубкой ситуация патовая, то вот экспорт целлюлозно-бумажной промышленности, деревообрабатывающей промышленности и даже производство мебели в последние годы растет. Однако во многом опять же благодаря девальвации.

          Ранее для развития переработки древесины внутри страны были введены экспортные пошлниы и новое лесное законодательстве. И все же по итогам 2017 года объем экспортной выручки от продажи пиломатериалов пока не превзошел объем выручки продажи леса-кругляка. В целом на экспорте продукции лесной промышленности Россия заработала в 2017 году 11,3 млрд долларов. Это меньше, чем в пиковом 2007 году, хотя структура экспортных продаж изменилась.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............