ОНФ подготовил доклад с идеями по решению проблем лесной отрасли

Эксперты Общероссийского народного фронта представили аналитический доклад «Российский лес», подготовленный в рамках реализации «майского суперуказа» президента России.

В экспертном докладе отражены основные проблемы лесной сферы и предложения по улучшению ситуации, в том числе по значительному увеличению денежных поступлений в бюджет благодаря этой отрасли. Доклад ОНФ будет направлен в администрацию президента России, членам Совета безопасности и в правительство, сообщает пресс-служба ОНФ.

Как сообщил модератор тематической площадки ОНФ «Экология», депутат Госдумы Владимир Гутенев, из-за лесных пожаров, черных лесорубов, необоснованных санитарных рубок, некачественно проведенного лесовосстановления и других факторов государство с учетом недополученной прибыли ежегодно теряет около 1 трлн рублей.

«Траты на восстановление 1 га леса в среднем по стране, по данным экспертов, составляют около 70 тыс. рублей. Что уж говорить про ущерб от «черных лесорубов», который, как подсчитали эксперты ОНФ, ежегодно составляет 100 млрд рублей (против 15 млрд, по официальным данным). Похожая ситуация – с ущербом от вредителей, который оценивается экспертами в 100 млрд рублей, что в 10 раз выше официальных данных. Кроме того, по расчетам наших специалистов, ежегодный ущерб от лесных пожаров составляет ежегодно около 500 млрд рублей против 30 млрд рублей по официальным данным», – привел данные доклада Гутенев.

Также ущерб каждый год приносят отсутствие восстановления лесов арендаторами – 70 млрд рублей, необоснованные санитарные рубки – 40 млрд рублей, заниженная арендная плата – 10 млрд рублей.

«Кроме того, стоит учесть 60 млрд рублей недополученной прибыли из-за отсутствия системы обращения древесных отходов, а также около 100 млрд рублей – из-за неэффективного управления лесной отраслью (теневой экспорт древесины, нелегальное производство пиломатериалов). Таким образом, ежегодный ущерб с учетом недополученной прибыли составляет около 1 трлн рублей, что значительно выше официального дохода (61 млрд рублей в год)», – подчеркнул Гутенев.

Эксперты ОНФ привели свои предложения в качестве возможного решения сложившейся ситуации. Среди них – существенное расширение полномочий государства в части контроля и управления лесами, в частности – создание государственной корпорации с широкими полномочиями, а также развитие цифрового мониторинга с применением современных технологических решений для получения максимально прозрачных данных о реальном состоянии лесного комплекса и исключении возможных коррупционных рисков.

«Необходимо перевести процессы лесопользования в электронный вид, а также автоматизировать контроль за лесозаготовками, экспортом древесины, лесовосстановлением и выделением квот на вырубку. Затем считаем нужным внедрить использование блокчейн-механизмов для верификации сделок с древесиной, тем самым предотвращая экологические и экономические правонарушения», – сказал координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Николай Будуев.

Помимо этого, эксперты Общероссийского народного фронта подвели итоги всероссийского мониторинга, направленного на выявление субъектов реализации незаконно заготовленной древесины. Данные ОНФ показывают, что в России сейчас не существует прозрачной системы учета древесины, которая может отделить легально заготовленную древесину от нелегальной.

Правоотношения с участием предприятий в части сделки с древесиной, на стадии вывоза из леса, подлежат обязательному учету в системе «ЕГАИС лес». Однако, как выяснилось в ходе мониторинга ОНФ, в 50% всех случаев проведения контрольных закупок данные о древесине и пиломатериалах в системе полностью отсутствовали.

«По результатам проведенного мониторинга эксперты ОНФ подготовили и направили в Минприроды предложения, которые нацелены на совершенствование системы, в частности предлагается внести изменения в действующие нормативно-правовые акты в части обеспечения «ЕГАИС лес» картографическим модулем с обязательным указанием мест происхождения заготовленной древесины, а также предусмотреть возможность эффективного использования данной информации правоохранительными органами в целях профилактики правонарушений в лесной отрасли», – сообщил Гутенев.

Он добавил, что среди направленных в ведомство предложений – дополнение ответственности за нарушение порядка учета древесины наказанием в виде административного приостановления деятельности юридического лица.

«Лес остается одной из основных тем, которой мы занимаемся. За время нашей работы удалось выявить экологических нарушений на 155 млрд рублей и предотвратить вырубку практически на 700-750 тыс. га. Именно столько леса спасено благодаря активистам ОНФ. Было возбуждено и несколько сотен административных и уголовных дел», – отметил Гутенев.

«Принято и много законов, поправок. Например, закон о лесовосстановлении, создании лесопарковых зеленых поясов и другие. Нами было разработано более 100 инициатив, которые направлены в различные органы исполнительной власти. По более чем половине из них мы получили одобрение от профильных ведомств. Надеемся, что они также будут использованы в повседневной жизни», – добавил депутат.