ОНФ подготовил доклад с идеями по решению проблем лесной отрасли

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13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:53  |  vz.ru
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Северный морской путь становится дорогой с двусторонним движением

Самый молодой порт Сабетта лидирует по росту грузооборотаФото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением. Подробности...
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Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. До последнего времени многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже может касаться. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
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Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
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Почему астронавты могли пойти на подлость по отношению к России

Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Положительно

        • Отрицательно

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          ОНФ подготовил доклад с идеями по решению проблем лесной отрасли

          13 сентября 2018, 17:51

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          Эксперты Общероссийского народного фронта представили аналитический доклад «Российский лес», подготовленный в рамках реализации «майского суперуказа» президента России.

          В экспертном докладе отражены основные проблемы лесной сферы и предложения по улучшению ситуации, в том числе по значительному увеличению денежных поступлений в бюджет благодаря этой отрасли. Доклад ОНФ будет направлен в администрацию президента России, членам Совета безопасности и в правительство, сообщает пресс-служба ОНФ.

          Как сообщил модератор тематической площадки ОНФ «Экология», депутат Госдумы Владимир Гутенев, из-за лесных пожаров, черных лесорубов, необоснованных санитарных рубок, некачественно проведенного лесовосстановления и других факторов государство с учетом недополученной прибыли ежегодно теряет около 1 трлн рублей.

          «Траты на восстановление 1 га леса в среднем по стране, по данным экспертов, составляют около 70 тыс. рублей. Что уж говорить про ущерб от «черных лесорубов», который, как подсчитали эксперты ОНФ, ежегодно составляет 100 млрд рублей (против 15 млрд, по официальным данным). Похожая ситуация – с ущербом от вредителей, который оценивается экспертами в 100 млрд рублей, что в 10 раз выше официальных данных. Кроме того, по расчетам наших специалистов, ежегодный ущерб от лесных пожаров составляет ежегодно около 500 млрд рублей против 30 млрд рублей по официальным данным», – привел данные доклада Гутенев.

          Также ущерб каждый год приносят отсутствие восстановления лесов арендаторами – 70 млрд рублей, необоснованные санитарные рубки – 40 млрд рублей, заниженная арендная плата – 10 млрд рублей.

          «Кроме того, стоит учесть 60 млрд рублей недополученной прибыли из-за отсутствия системы обращения древесных отходов, а также около 100 млрд рублей – из-за неэффективного управления лесной отраслью (теневой экспорт древесины, нелегальное производство пиломатериалов). Таким образом, ежегодный ущерб с учетом недополученной прибыли составляет около 1 трлн рублей, что значительно выше официального дохода (61 млрд рублей в год)», – подчеркнул Гутенев.

          Эксперты ОНФ привели свои предложения в качестве возможного решения сложившейся ситуации. Среди них – существенное расширение полномочий государства в части контроля и управления лесами, в частности – создание государственной корпорации с широкими полномочиями, а также развитие цифрового мониторинга с применением современных технологических решений для получения максимально прозрачных данных о реальном состоянии лесного комплекса и исключении возможных коррупционных рисков.

          «Необходимо перевести процессы лесопользования в электронный вид, а также автоматизировать контроль за лесозаготовками, экспортом древесины, лесовосстановлением и выделением квот на вырубку. Затем считаем нужным внедрить использование блокчейн-механизмов для верификации сделок с древесиной, тем самым предотвращая экологические и экономические правонарушения», – сказал координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Николай Будуев.

          Помимо этого, эксперты Общероссийского народного фронта подвели итоги всероссийского мониторинга, направленного на выявление субъектов реализации незаконно заготовленной древесины. Данные ОНФ показывают, что в России сейчас не существует прозрачной системы учета древесины, которая может отделить легально заготовленную древесину от нелегальной.

          Правоотношения с участием предприятий в части сделки с древесиной, на стадии вывоза из леса, подлежат обязательному учету в системе «ЕГАИС лес». Однако, как выяснилось в ходе мониторинга ОНФ, в 50% всех случаев проведения контрольных закупок данные о древесине и пиломатериалах в системе полностью отсутствовали.

          «По результатам проведенного мониторинга эксперты ОНФ подготовили и направили в Минприроды предложения, которые нацелены на совершенствование системы, в частности предлагается внести изменения в действующие нормативно-правовые акты в части обеспечения «ЕГАИС лес» картографическим модулем с обязательным указанием мест происхождения заготовленной древесины, а также предусмотреть возможность эффективного использования данной информации правоохранительными органами в целях профилактики правонарушений в лесной отрасли», – сообщил Гутенев.

          Он добавил, что среди направленных в ведомство предложений – дополнение ответственности за нарушение порядка учета древесины наказанием в виде административного приостановления деятельности юридического лица.

          «Лес остается одной из основных тем, которой мы занимаемся. За время нашей работы удалось выявить экологических нарушений на 155 млрд рублей и предотвратить вырубку практически на 700-750 тыс. га. Именно столько леса спасено благодаря активистам ОНФ. Было возбуждено и несколько сотен административных и уголовных дел», – отметил Гутенев.

          «Принято и много законов, поправок. Например, закон о лесовосстановлении, создании лесопарковых зеленых поясов и другие. Нами было разработано более 100 инициатив, которые направлены в различные органы исполнительной власти. По более чем половине из них мы получили одобрение от профильных ведомств. Надеемся, что они также будут использованы в повседневной жизни», – добавил депутат.


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